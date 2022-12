Pantelleria, scambio di auguri con quanti si occupano dell’immigrazione sull’isola

L’assessore Leonardo Ferreri, per la prima volta dal tragico naufragio del 2011, riunisce Forze Armate, volontari e Amministrazione comunale

Gli equipaggi delle unità navali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e le rappresentanze del coordinamento di Frontex provenienti dalla Germania e dall’Estonia, con i loro mediatori culturali, assieme al responsabile dell’ADM di Pantelleria, si sono incontrati in Aula Consiliare ieri sera con l’Amministrazione Comunale per uno scambio di auguri.

Dopo 12 anni dal tragico naufragio del 13 aprile del 2011, l’Assessore all’Immigrazione Leonardo Ferreri, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, per la prima volta, ha riunito quanti si occupano dell’accoglienza ai migranti sull’isola, per esprimere un augurio, un saluto e un ringraziamento per l’operato quotidiano in questo delicato settore.

Presenti anche tutti i volontari della Misericordia che operano al Punto Crisi di Pantelleria, gli uffici del settore IV, gli operatori dei servizi di trasferimento, la Sanità Pubblica e le USCA.

Il breve saluto dell’Assessore Ferreri a nome del Sindaco e dell’Amministrazione tutta è stato integrato da un breve cenno storico della realtà migratoria sull’isola, compresi alcuni eventi tragici, fino ad arrivare a finali più felici, come per una delle bambine che fu protagonista del naufragio del 2011, che in questi mesi si è laureata, e di suo fratello che conferma la sua presenza tra le file della Sampdoria.

“La straordinarietà delle nostre attività quotidiane, fatte nel massimo silenzio, al solo scopo di salvare vite umane, ci rende tutti orgogliosi e persone straordinarie. Il nostro ‘faro’ dovrà essere sempre quello dell’agire con l’umiltà e l’umanità che ci deve contraddistinguere in ogni singola azione fatta con passione, impegno e amore,” ha dichiarato l’Assessore Ferreri.

“Tutti siamo ispirati da questo impegno, a partire da chi opera in un ufficio per una procedura burocratica, fino a chi lancia un salvagente in mare verso chi deve essere salvato.”

È stato ricordato dall’Assessore anche l’evento del 1° dicembre scorso, quando il Prefetto di Trapani ha consegnato a 3 concittadini panteschi le Medaglie al Valor Civile proprio per il salvataggio di 11 anni fa e letto le poche ma importanti parole del Presidente della Repubblica Mattarella che ne ha motivato l’istituzione ed il conferimento.

Per finire ha ricordato i pesanti dati che hanno caratterizzato questo 2022 come anno record: oltre 5.000 salvataggi effettuati dalle forze in campo.

L’Assessore Ferreri ha speso una parola, prima di concludere con non poca emozione, per la piccola Nadine, nata a Pantelleria dopo un rocambolesco salvataggio, augurando a lei e alla sua mamma di passare bene, in salute e serenità, queste feste da parte di tutta l’isola.

