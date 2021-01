Pantelleria: si parla di antimafia al femminile domani nella seconda videoconferenza del Progetto DONNA: UNA STRADA IN SALITA. Un parterre d’eccezione per parlare di antimafia ai ragazzi delle scuole e agli adulti. La videoconferenza sarà trasmessa anche sul digitale terrestre.

Si terrà domani, martedì 26 gennaio alle ore 17.30 la seconda videoconferenza del Progetto DONNA: UNA STRADA IN SALITA avviato il 25 novembre scorso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Culturali, Giovanili e delle Pari Opportunità del Comune di Pantelleria, da un’idea dell’Assessore Francesca Marrucci e dell’Associazione Punto a Capo.

La seconda videoconferenza sarà dedicata all’antimafia e avrà come titolo ‘L’ANTIMAFIA È DONNA – le donne che hanno detto NO alla mafia sono il futuro della legalità’ e, oltre agli interventi dell’Assessore Francesca Marrucci e della Vice Presidente del Consiglio Comunale, Sabina Esposito, seguiti dall’ex Preside dell’Istituto Almanza in rappresentanza della scuola, Franco Pavia e dal Presidente del Comitato Studentesco, Flavio Silvia, l’evento prevede un parterre di relatrici d’eccezione:

Gabriella Ebano

Scrittrice e Fotografa

Salvatore Inguì

Coordinatore Provinciale Libera Trapani

Enza Rando

Vice Presidente Associazione Libera

Margherita Asta

Figlia di Barbara Rizzo, vittima con i figli della Strage di Pizzolungo

Franca Imbergamo

Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Fiammetta Borsellino

Promotrice della Cultura della Legalità tra i giovani

Ci sarà anche una copertina-video davvero toccante a cura di Sebastiano Gavasso, l’attore italo-greco già visto in teatro e in tv, che ha portato anche a Pantelleria lo spettacolo teatrale CORRI la scorsa estate.

L’evento è stato organizzato in collaborazione dell’Istituto Omnicomprensivo Almanza di Pantelleria e del Comitato Studentesco e saranno proprio i ragazzi a porre alle ospiti delle domande, anche se sarà come sempre possibile fare le domande da parte degli spettatori tramite i commenti sui social del Comune .

· La videoconferenza sarà trasmessa non solo sui canali social del Comune di Pantelleria, ma anche dai siti dei Media e Social Partner in tutta Italia e dal canale Sesta Rete del digitale terrestre:

·

· Pantelleria Internet (sito testata)

· Pantelleria Notizie (sito testata)

· Punto a Capo Online (sito testata)

· Il Corriere della Città (sito testata)

· Meridionews (sito testate)

· Trapani Oggi (sito testata)

· Sesta Rete (Canale 215 digitale terrestre)

· Noi Donne (sito, settimanale online, Pagina Facebook e Twitter)

· Associazione/Premio Il Paese delle Donne (sito)

· Punto a Capo Onlus (Pagina Facebook)

Sarà comunque possibile incorporare la diretta YouTube anche in registrata da quanti, siti e media, volessero mandarla in onda (codice embed fornito sotto).

“Anche questo evento, come tutte le videoconferenze del progetto, sono state organizzate a costo zero per il Comune di Pantelleria e con i mezzi messi a disposizione da Punto a Capo,” dichiara l’Assessore Marrucci: “Ringrazio personalmente le nostre ospiti per avere sposato subito l’idea, in particolare Fiammetta Borsellino, sempre molto vicina alla nostra isola e con la quale già da tempo avevamo in programma un lavoro su mafia e antimafia con i ragazzi. La storia della mafia, ma soprattutto dell’antimafia, passa attraverso nomi, volti, voci di donne.

Donne pentite, donne vittime, donne che combattono la mafia, donne che portano un messaggio di speranza e riscatto tra le giovani generazioni. In queste figure femminili c’è tutta la forza, la voglia di cambiare, di legalità che è l’energia trainante dell’antimafia oggi in Italia. Conosciamole insieme grazie alle nostre ospiti e alle loro esperienze.”

Links per seguire la diretta:

Pagina Facebook del Comune di Pantelleria: https://www.facebook.com/comunedipantelleria

Diretta sul Canale YouTube dell’Assessorato alla Comunicazione (con codice per l’embed): https://www.youtube.com/watch?v=Q52Ky4owcG4

Pagina Facebook di Punto a Capo: https://www.facebook.com/punto.acapoAPS

Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre

Punto a Capo Online: www.paconline.it

