Il Comune di Pantelleria, la CGIL Trapani e la FIDAPA organizzano una videoconferenza per parlare del lavoro femminile in Italia e in Sicilia dal titolo: ‘Senza donne non c’è ripresa’

Si terrà domani, 7 aprile 2021 alle ore 17,30 la videoconferenza organizzata dal Comune di Pantelleria, Assessorato alle Pari Opportunità, dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) e dalla CGIL Trapani su un tema di estrema attualità: il lavoro femminile in Italia e in Sicilia.

Titolo della videoconferenza è “Senza donne non c’è ripresa” e a parlare di lavoro, opportunità, leggi, formazione e diritti ci sarà un parterre d’eccezione:

Francesca Marrucci

Assessora Pari Opportunità Comune di Pantelleria

Antonella Granello

Segretaria CGIL Trapani Responsabile Politiche di Genere

Adele Cacciotti

SPI CGIL Lazio

Margherita Ferro

Consigliera di Parità della Regione Siciliana

Eleonora Mattia

Presidente Commissione Consiliare Pari Opportunità Regione Lazio

Monia Caiolo

Segretaria Regionale FILCAMS Sicilia

Patrizia Barbera

Presidente FIDAPA

Imma Battaglia

Attivista LGBT

Liria Canzoneri

Segretaria CGIL Trapani Mercato del Lavoro

Conclude:

SUSANNA CAMUSSO

Responsabile CGIL Nazionale Pari Opportunità

Il lavoro femminile verrà trattato in tutte le sue accezioni, dal lavoro bracciantile a quello collegato alle nuove tecnologie, si parlerà delle opportunità aperte dai programmi europei Bloomberg-ESG, delle pari opportunità nel mondo del lavoro, della parità salariale, della nuova legge regionale del Lazio per la “promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”, dell’impatto del Covid su un sistema occupazionale già in crisi, della condivisione del lavoro domestico e di cura, delle opportunità di carriera e tanti altri argomenti che devono segnare un punto di svolta per l’occupazione femminile, non solo a livello nazionale, ma soprattutto in Sicilia, dove si devono ancora fare tanti passi importanti.

Sarà possibile assistere alla videoconferenza tramite i canali social del Comune di Pantelleria e della CGIL Trapani. Per intervenire in diretta con le domande, si dovranno postare i commenti sui canali social del Comune Facebook, YouTube e sul nuovo canale Twitch.

LINK PER ASSISTERE ALLA VIDEOCONFERENZA

(postare le domande nei commenti per intervenire in diretta):

Pagina Facebook del Comune di Pantelleria: https://www.facebook.com/comunedipantelleria

Canale YouTube (link alla diretta con codice embed): https://www.youtube.com/watch?v=1BlxJmnesZ4

Canale Twitch (link alla diretta):

https://www.twitch.tv/comunedipantelleria

ALTRI LINK PER ASSISTERE ALLA DIRETTA:

(no domande)

Facebook CGIL Trapani:

https://www.facebook.com/cgil.trapani

