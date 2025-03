Paolo Andreucci vince il Rally della Val d’Orcia

Il pluricampione, sulla Citroën C3 Rally2 “gommata” MRF Tyres e schierata dal team H-Sport, conquista la vittoria nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. A prevalere nel confronto storico è stato Valter Pierangioli, su Ford Sierra Cosworth.

Grande, l’affluenza di pubblico riscontrata nel fine settimana tra Radicofani, San Casciano dei Bagni e Sarteano, location coinvolte dalla manifestazione organizzata da Radicofani Motorsport.

RADICOFANI (SI), 30 MARZO 2025 – Paolo Andreucci è il vincitore del 16° Rally della Val d’Orcia, manifestazione organizzata da Radicofani Motorsport valida come appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il pluricampione garfagnino, al volante della Citroën C3 Rally2 schierata dal team H-Sport e condivisa con il copilota Rudy Briani, si è portato al vertice della classifica dopo la prima prova della domenica, sfruttando al meglio la conoscenza dell’esemplare equipaggiato con pneumatici MRF Tyres. A chiudere al comando la prima giornata di gara era stato il finlandese Benjamin Korhola, ritiratosi all’avvio domenicale dopo aver accusato un problema meccanico alla sua Hyundai i20 N Rally2. Sul secondo gradino del podio si sono imposti Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, leader dalla prima alla terza prova speciale ma attardati, nella fase centrale della giornata di chiusura, da un errore costato lo spegnimento della loro Skoda Fabia RS. Terzi hanno concluso Alberto Battistolli e Simone Scattolin, su Skoda Fabia RS, con il pilota vicentino che, fin dall’avvio di gara, è stato condizionato da uno stato influenzale che, tuttavia, non gli ha negato una performance crescente valsa lo “scratch” nell’ottava prova speciale e culminata con il miglior tempo fatto registrare nell’ultima delle dieci in programma.

Quarto posto per Mille Johansson, il campione junior del FIA – European Rally Championship 2024. Il diciannovenne svedese, affiancato da Johan Gronvall su Skoda Fabia RS, ha prevalso nel confronto Under 25 precedendo, nella classifica assoluta, Giacomo Costenaro e Justin Bardini, alla loro seconda esperienza su Skoda Fabia RS. Sesta piazza per Giovanni Trentin e Alessandro Franco: il giovane driver ha lamentato un debito di feeling con la Skoda Fabia RS nella prima metà di gara, accusando anche una foratura sulla prova speciale “Radicofani” della domenica. Alle spalle di Trentin ha concluso Angelo Pucci Grossi, interprete – con Francesco Cardinali – di una condotta crescente seppur condizionata da una scelta di gomme alla sua Skoda Fabia RS che, all’avvio della domenica, si è rivelata non congeniale alle condizioni di fondo. In ottava posizione si sono classificati i tedeschi Liam Muller e Alexander Hirsch, su Skoda Fabia RS, seguiti – su Skoda Fabia Rally2 Evo – da Fabio Farina e Sergio Raccuia, rallentati da una foratura accusata nella prima giornata di gara. A chiudere la top-ten è stato Luca Hoelbling, autore di una vera e propria progressione valsa – dalla ventunesima posizione con la quale ha archiviato il primo giorno di gara – la conquista della decima piazza, condivisa con Federico Fiorini sulla Skoda Fabia RS. Nel confronto a due ruote motrici, a festeggiare sono stati Marco Zanin ed Elia De Guio, su Peugeot 208 Rally4. Tra i ritiri eccellenti, quello di Fabio Andolfi: il pilota ligure, dopo aver accusato ritardo legato alla risoluzione di un inconveniente meccanico della sua Hyundai i20 N Rally2, ha abbandonato il confronto dopo la settima prova speciale.

A vincere il Rally Storico della Val d’Orcia è stato Valter Pierangioli, su Ford Sierra Cosworth. Il pilota di Montalcino, affiancato da Federica Del Sordo, è riuscito a prevalere su sette prove speciali conquistando il primo gradino del podio. In seconda posizione hanno concluso Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli, vincitori nel confronto di 3° Raggruppamento su Ford Escort e seguiti, in terza piazza, da Andrea Succi e Fabio Graffieti, su BMW M3. La top-five è andata in archivio con la quarta piazza di Mauro Sipsz e Fabrizia Pons seguiti da Nicolò Fedolfi e Livio Ceci, con entrambi gli equipaggi in gara su Lancia Delta HF. Il Rally della Val d’Orcia ha coinvolto per l’intera settimana Radicofani, San Casciano dei Bagni e Sarteano, proponendo agli appassionati settantanove chilometri distribuiti su dieci prove speciali.

Nella foto (free copyright Bettiol): Paolo Andreucci in azione.

