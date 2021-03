“Con lo stanziamento di 8,5 miliardi si da il via alla RIGENERAZIONE URBANA, saranno tanti i comuni siciliani, che POTRANNO PRESENTARE PROGETTI PER NUOVI SPAZI O PER MIGLIORARE L’ASPETTO DELLE CITTÀ.

Questo comporterà un miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale, una riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro per i prossimi anni.

Le amministrazioni aventi diritto hanno dunque 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, per presentare i propri progetti, ciascun comune potrà fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

-10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

– 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta’ metropolitana.

Si tratta un’occasione da non sprecare, -conclude la deputata- un lavoro iniziato durante il Governo Conte e proseguito con quello attuale, adesso la palla passa ai Sindaci e agli amministratori locali e da parlamentare siciliana resto a disposizione di tutti, per qualunque confronto o supporto, affinché i nostri territori ne possano beneficiare.

