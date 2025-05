Para Powerlifting: alle Finali dei Campionati Italiani brillano i giovani Nuovi record per Telesca, Quarto e Romano

Si chiude la due giorni dedicata alla Bench press e al Para Powerlifting, con una seconda giornata contrassegnata, anche questa, dai numerosi record italiani.

Tanto meridione nel migliore para powerlifting italiano, che ha visto sfidarsi 70 atleti: entrambe di Catania le due migliori società, sia maschile che femminile, mentre i due atleti con il miglior sinclair sono stati il lucano Donato Telesca e la napoletana Emanuela Romano. Tanti giovani in questa finale, diversi record juniores ma anche tanti atleti over, segnale di una specialità viva, in crescita e soprattutto trasversale.

LE GARE

Prima Campionessa di giornata è Anna Morabito che, reduce dai successi internazionali alla World Cup di Tbilisi, si mette al collo anche la medaglia d’oro ai campionati assoluti di Para Powerlifting nella categoria fino a 41 kg. Per lei due record italiani consecutivi, il migliore dei quali con la misura di 52 kg. Dietro di lei Francesca Lombardo con 46 kg. Gradito ritorno alle competizioni per Ilaria Naef, tra le prime atlete italiane di para powerlifting che, dopo essere diventata campionessa di freestyle, è tornata al primo amore, la panca: per lei il titolo italiano nella 45 kg con una misura di 34 kg. Un titolo sudato e conquistato all’ultima alzata quello di Caterina Bambino che si laurea Campionessa Italiana nella categoria fino a 61 kg. La Bambino se l’è infatti dovuta vedere con Denise Fresta, che ha chiuso ad un solo kilo di distanza e che le ha tenuto testa fino alla fine; bronzo per Sara Zollino con 50 kg.

Ritocca il record italiano e, soprattutto, raggiunge e supera la soglia dei 100 Emanuela Romano che si laurea nuova campionessa italiana della 67 kg, con un best lift di 103 kg! Dietro di lei la promessa italiana della disciplina, Azzurra Bovina Bambini, argento con 72 kg, bronzo per Chiara Vellucci con 71 kg. Grande soddisfazione per Sefora Spinello, nuova campionessa italiana nella categoria 73 kg con 45 kg sollevati. Mette in bacheca un altro titolo italiano Nadia Nadalin Zanon, campionessa assoluta della categoria 86 kg, con tanto di record personale con 64 kg sollevati. Argento per Maria Chiara La Manna con 52 kg. Nella categoria 86+ trionfa Carmen Acunto, che mette la firma anche sul nuovo record italiano di categoria con un best lift di 80 kg.

Primo campione di giornata è Giuseppe Dello Russo, che si mette al collo la medaglia d’oro nella categoria fino a 49 kg e firma anche il nuovo record sollevando 91 kg in terza prova. Argento per Paolo Fasano con 48 kg, fuori gara purtroppo per Alessandro Pandelli. La 54 kg è a totale appannaggio di Gabriele Di Cristina, atleta junior già plurimedagliato azzurro a livello internazionale, che continua a far bene in panca: per lui 91 kg in prima prova e due tentativi di record a 95 e 97 non andati purtroppo a buon fine. Argento per Rosario Vinciguerra con 80 kg, bronzo per Nicolamaria Arrisicato con 62 kg.

Campione assoluto della categoria 59 kg è Paolo Agosti, fresco di medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Tbilisi, dove ha ritoccato anche il record italiano. Primato che ha tentato di alzare oggi per ben due volte senza purtroppo riuscirci. Per lui resta valida la prima prova a 141 kg. Dietro di lui Calogero Andolina con 90 kili, terzo Leonardo Laguardia con 71. Con 125 kili Rosario Balsamo mette in banca il suo titolo italiano nella categoria 65 kg, davanti a Gerardo Valentino Acito, argento con 117 kg. Bronzo con 97 kg per Angelo Bellofatto che mette la firma sul nuovo record italiano juniores.

Nuova categoria per Giuseppe Colantuoni che si laurea campione italiano nella categoria 72 kg con 145 kg di best lift e promette numeri ancora più alto per le prossime competizioni; argento per Salvatore Pio Modica con 136 mentre il bronzo va a Flavio Menardi che, con 105 kg, supera di una lunghezza il diretto contendente Daniele Magri. 142 kg e qualche rammarico per Andrea Bruno, soddisfatto per aver conquistato il titolo italiano nella categoria 80 kg, un po’ meno per la prestazione che avrebbe preferito raggiungesse numeri più alti. Si ferma a 134 kg Pietro Preziosi, argento, mentre il bronzo va ad Alessandro Antonicelli con 121 kg.

Primo titolo italiano nella 88 kg per Donato Telesca, che riscrive anche il primato della categoria sollevando 215 kg in prima prova. Argento per Fabio Filippi con 154 kg, bronzo per Gianmatteo Punzurudu con 118.

Percorso netto per Kledian Rama che infila tre alzate valide su tre e si porta a casa l’oro nella categoria fino a 97 kg con un best lift di 190 kg. Ad ampia distanza Lorenzo Scirocco, argento con 125 kg, bronzo per Umberto D’Anchise con 120.

Nella 107 kg è Gaetano Magrì a salire sul gradino più alto del podio con 125 kg, argento per Rosario Torre con 115, bronzo per Giuseppe Gennaro con 85. Ultimo vincitore di giornata è Andrea Maria Quarto che infila due record italiani nella categoria 107 +, il migliore dei quali a 225, conquistando il titolo italiano; argento per Leandro Lottici con 178, bronzo per Pasquale Fiorentino con 95 kg.

Miglior prestazione femminile è stata quella di Emanuela Romano, con un sinclair di 132.82 mentre il miglior risultato maschile è stato quello di Donato Telesca con un sinclair di 269.30. Miglior società femminile è risultata la Pol. Primo di Catania mentre la miglior società maschile si è classificata la CSD Olimpico, anch’essa di Catania.

VAI AI RISULTATI DEI CAMPIONATI

Com. Stam. + foto FIPE