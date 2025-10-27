Para-Trap, Coppa del Mondo WSPS Gli Azzurri di Barberini ad Al Ain Mercoledì gli allenamenti ufficiali, giovedì e venerdì la gara

Al Ain (UAE) – Sono quattro i paratleti del Direttore Tecnico Benedetto Barberini che nel pomeriggio di ieri sono partiti alla volta degli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla Coppa del Mondo WSPS (World Shooting Para Sport) di Al Ain, l’ultima delle competizioni paralimpiche internazionali della stagione agonistica 2025, in calendario dal 27 ottobre al 1° novembre.

A rappresentare il Tricolore italiano saranno: per la Classe PT1 (atleti in sedia a rotelle) Gianluigi Dessi di Gonnesa (SU), per la classe PT2 (atleti con disabilità agli arti inferiori), Massimo Lanza di Rometta (ME) e Raffaele Talamo di Roma, e per la classe PT3 (atleti con disabilità agli arti superiori) Antonio Dimasi di Cucciago (CO).

Si inizierà mercoledì 29 ottobre con gli allenamenti ufficiali, mentre giovedì 30 ottobre prenderà il via la gara con i primi 75 piattelli di gara. Venerdì 31 ottobre la competizione si concluderà con i 5 lanci restanti delle qualificazioni ed i migliori sei di ogni classe accederanno alle finali, in programma a partire dalle ore 9.15 italiane.

Ad accompagnarli la Squadra in questa avventura intercontinentale è il Tecnico Federale Riccardo Rossi.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA-TRAP

PT1: Gianluigi Dessi di Gonnesa (SU);

PT2: Massimo Lanza di Rometta (ME); Raffaele Talamo di Roma;

PT3: Antonio Dimasi di Cucciago (CO);

Tecnico Federale: Riccardo Rossi di Alatri (FR).

PROGRAMMA

Mercoledì 29 ottobre Allenamenti Ufficiali

Giovedì 30 ottobre Gara Para-Trap (75 piattelli)

Venerdì 31 ottobre Gara Para-Trap (50 piattelli)

Ore 9:15 Finale PT1

Ore 10.30 Finale PT2

Ore 11:45 Finale PT3

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma ed Al Ain è di +3 ore. (Es. Quando a Roma saranno le 9.00, ad Al Ain saranno le 12.00).

