PARANORMAN al cinema in una nuova versione rimasterizzata in 2D e 3D | dal 23 al 26 ottobre

Dopo il grande successo di Coraline, che con un incasso globale di 56 milioni di dollari è uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il titolo in stop motion con il maggior incasso di sempre, Laika Studios – uno degli studi d’animazione più amato dal pubblico internazionale – riporta sul grande schermo un altro dei suoi titoli più iconici e spettacolari: PARANORMAN.

L’appuntamento nelle sale, anche in versione 3D, è dal 23 al 26 ottobre quando i fan potranno vivere sul grande schermo tutta la magia (e il brivido) di un capolavoro senza tempo. L’elenco dei cinema che aderiranno all’iniziativa sarà presto disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 12 settembre.

Candidato agli Oscar® 2013 come Miglior film d’animazione e diretto da Sam Fell e Chris Butler, PARANORMAN è diventato negli anni un vero e proprio cult grazie al suo stile visivo unico, alla profondità narrativa e al mix perfetto di humour, avventura e atmosfere dark.

La nuova uscita sarà accompagnata da un cortometraggio animato in CGI inedito, PARANORMAN: THE THRIFTING, diretto dal character designer Thibault LeClercq e scritto ancora una volta da Butler. Il corto vedrà la partecipazione vocale della star di Stranger Things Finn Wolfhard e di Anna Kendrick, che riprenderà il ruolo di Courtney Babcock, la sorella maggiore di Norman. La produzione è a cura di Passion Pictures.

La riedizione di PARANORMANè stata annunciata al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, e segna l’inizio delle celebrazioni per il 20° anniversario di LAIKA, che dureranno un anno. Il successo di Coraline nel 2024 ha confermato il desiderio del pubblico di tornare al cinema per i film di repertorio: con un incasso globale di 56 milioni di dollari, Coraline è diventato infatti uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il film in stop motion con il maggior incasso di sempre.

Il film racconta la storia di Norman, un ragazzino apparentemente come tanti, ma con un dono molto speciale: quello di riuscire a parlare con i morti. Sarà proprio questo potere a metterlo al centro di un’incredibile avventura per salvare la cittadina di Blithe Hollow da una maledizione secolare… e da un’apocalisse zombie!

“ParaNorman è stato un film rivoluzionario per Laika, ricco di emozioni, visivamente audace, e orgogliosamente strano nel modo giusto” ha dichiarato David Burke, Chief Marketing & Operations Officer di Laika. “Riportarlo al cinema in una straordinaria versione rimasterizzata in 3D, accompagnato da un nuovo corto, è un invito per il pubblico a riscoprire il cuore e l’umorismo del mondo di Norman – o a viverlo per la prima volta. Oggi l’horror è diventato un rituale condiviso anche in famiglia, e ParaNorman si trova esattamente all’incrocio tra l’atmosfera da brivido e una storia dal significato profondo. È il perfetto starter horror – un modo per avvicinarsi al genere con una storia tanto profonda quanto spaventosa.”

Celebrando la diversità, il coraggio e l’immaginazione, PARANORMAN è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a incantare ancora una volta i fan della prima ora. Perché non bisogna certo essere normali per diventare eroi.

PARANORMAN è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies, e con i media partner Cultura Pop e ArteSettima.

