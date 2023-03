Parata di Campioni alla 61^ Alghero Scala Piccada

Presentata la gara dell’Automobile Club Sassari che dal dal 31 marzo al 2 aprile aprirà il Campionato Italiano Velocità Montagna con validità TIVM Sud e Centro Nord.

Saranno 7 i campioni in carica al via: Faggioli su Norma, Merli, Degasperi e Scarafone su Osella, Peruggini su Ferrari, Gramenzi su Alfa 4C, Marino su Seat, Ma Caruso, Degasperi, Fazzino e Satta sotto i riflettori. Debutto italiano per l’Aston martin Vantage GT3 di Nappi. Domenica live streaming e diretta su ACI Sport TV. “Un evento di vertice per la Regione Sardegna”.

Alghero (SS), 30 marzo 2023. La 61 ^ Alghero – Scala Piccada è stata presentata alla stampa questa mattina ad Alghero presso “Lo Quarter”.

Sono 93 gli iscritti alla gara organizzata dall’Automobile Club Sassari che dal 31 marzo al 2 aprile, sarà prima stagionale per il Campionato Italiano Velocità Montagna con doppia validità per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna zona sud e centro nord. Saranno ben 7 i campioni in carica al via. Sarà assegnato al più giovane ed al più longevo in gara il “Trofeo Ottavio Sechi” un montepremi per favorire l’attività sportiva. Domenica 2 aprile le due gare in live streaming ed i protagonisti del CIVM in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Ad illustrare i particolari della competizione sarda e l’importanza che l’evento ha per l’intera isola erano presenti: il Presidente dell’Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, Mario Conoci Sindaco di Alghero, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, Pierpaolo Carta della Fondazione Alghero, i rappresentanti dei partner privati dell’evento e alcuni dei piloti già presenti sull’isola e tra i maggiori protagonisti della vigilia, come Simone Faggioli, Diego Degasperi, Sergio Farris, Luigi Fazzino e Rosario Iaquinta. Tutti hanno evidenziato la completezza di caratteristiche di cui è ricco il percorso, assai apprezzate da tutti i piloti da salita, come la professionalità degli organizzatori.

La parte tecnica la ha illustrata il Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Fondacci, il quale ha mostrato il percorso con tutte le postazioni di sicurezza attraverso l’impiego di 140 Ufficiali di Gara tutti collegati via radio, 9 mezzi di intervento tecnico e 5 di intervento sanitario avanzato. Le modifiche alla viabilità

Nell’elenco iscritti spiccano certamente i nomi di Simone Faggioli e Christian Merli. Faggioli, pilota fiorentino della Best Lap, ufficiale della Norma M20 FC Zytek equipaggia con pneumatici Pirelli, vanta 13 titoli continentali e 16 scudetti; Merli, trentino portacolori della Vimotorpsort e campione europeo in carica, è driver ufficiale Osella e ad Alghero svilupperà la versione PA 21 4C con motore turbo di derivazione Peugeot, dotata di pneumatici Avon. Rilancia la sfida in gruppo E2SS il trentino Diego Degasperi dal volante della Osella FA 30 Zytek con cui detiene il titolo delle monoposto. Tra le sportscar anche l’under 25 in carica, il 23enne siracusano Luigi Fazzino nuovamente sulla Osella PA 2000 con motore turbo, il detentore della Coppa di classe E2SC 2000, Achille Lombardi, il lucano che testerà gli aggiornamenti della Osella PA 2000. Tra i prototipi con motore di serie, il gruppo CN, svetta la presenza del frusinate Campione 2022 Alberto Scarafone, adesso in piena sintonia con l’Osella PA 21 Honda curata dal Team Paco 74. A difendere il titolo delle silhouette E2SH ci sarà il campione teramano Marco Gramenzi che torna sull’Alfa 4C Judd, come il tricolore GT Lucio Peruggini intenzionato a fare nuovamente la voce grossa tra le 8 super car presenti e tra le quali svetta l’esordio in CIVM della possente Aston martin Vantage AMR in versione GT3 dell’esperto e già titolato partenopeo Piero Nappi. Il pilota di casa Sergio Farris sarà presente sul “suo” tracciato sulla Wolf GB 08 Thunder con motore Aprila, la monoposto con cui esordirà anche nel tricolore prototipi in pista. Dopo il test toscano alla Coppa della Consuma Marco Satta torna sulla Nova Proto Np01-2 con motore V8 da 2000 cc. In classe regina il ragusano Franco Caruso su Nova Proto NP o1-2, ma anche il trentino Adolfo Bottura che torna su una monoposto di F3000. Esordio 2023 in casa per l’olbiese Giuseppe Vacca che affinerà l’intesa con l’Osella PA 30. Ben 5 le biposto con motore motociclistico, dove torna il veneto Virgilio Gosio dopo l’esordio toscano, passaggio di categoria per Alberto il vicentino Dall’Oglio e ritorno in gara su Osella per il giovane siciliano Alberto Chinnici, tra i protagonisti di vertice delle salite di qualche stagione fa. In CN torna alla sempre amata Osella il calabrese Rosario Iaquinta, ma userà l’esperienza europea acquisita il bolognese Marco Capucci anche lui su Osella e l’umbro Daniele Filippetti difenderà con la Ligier JS Honda. Nella nuova categoria riservata alle auto TCR in arrivo dai circuiti esordisce l’ascolano Alessandro Gabrielli su Hyundai I30 come il già tricolore campano Giuseppe D’Angelo mentre il bergamasco di Sicilia Rosario Parrino rilancia con la Leon Cupra. Per la categoria DSG difende il primato il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo adesso su Volkswagen Golf GTI TCR. Anche il gruppo E1 sfoggia il suo campione 2022, il calabrese Giuseppe Aragona che adesso potrà usare tutto il potenziale della subito vincente Volkswagen Golf motorizzata Audi, anche contro vetture del calibro dell’Alfa Romeo Giulietta in arrivo dalla pista ed affidata al giovanissimo toscano Matteo Bacci. In Racing Start Cup, le auto protagoniste dei monomarca in pista, svetta il nome del pugliese Giovanni Angelini che passa su MINI, mentre in racing Start Plus cerca riscatto dopo un anno assolutamente difficile l’altro fasanese Giacomo Liuzzi, anche lui affezionato alla MINI, mentre il messinese Salvatore Venuti inizia il suo 2023 su Peugeot 308, dopo un anno 2022 in evidenza sulla Peugeot 106. Angelo Loconte, Marco Magdalone e Domenico Tinella sono nomi noti in arrivo dalla Puglia e tutti su Peugeot 308, come il giovane ascolano Matteo Gabrielli. Sul fronte MINI, tra gli altri, il giovane Leonardo Leonardi ed il sempre verde Mario Tacchini.

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero – Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento – Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti – Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).

