Parcheggio Selvaggio a “Borgo-Sanzio”

Se non si interviene immediatamente si rischia un dicembre caratterizzato dal forte caos nelle più importanti e trafficate strade di “Borgo-Sanzio”.

Il presidente del III municipio Paolo Ferrara lancia un monito e chiede precisi interventi per evitare che la mobilità vada in tilt nelle prossime settimane. “Con il Natale e i festeggiamenti di fine anno, pur nel pieno rispetto delle norme anti covid- dichiara Ferrara- migliaia di persone attraverseranno Corso Italia, Corso delle Province, viale Vittorio Veneto, viale Fleming, via Beccaria, piazza Lanza e moltissime altre strade per fare acquisti nei negozi o per farsi semplicemente una passeggiata. Questo vuol dire una viabilità che presenterà tante problematiche, cominciando proprio dal parcheggio”. Il presidente del III municipio di Catania Paolo Ferrara raccoglie le lamentele dei cittadini e chiede all’amministrazione comunale di attivare un piano adeguato che possa risolvere definitivamente la questione legata alla sosta selvaggia. “Premesso che il commercio cittadino e la piccola distribuzione va tutelata in ogni modo- ribadisce il presidente del III municipio- bisogna evitare di assistere a fenomeni dove le auto vengono lasciate in doppia o tripla fila o addirittura sopra le piazze o i marciapiedi. Pensare di risolvere il problema attraverso una politica repressiva, incanalata soltanto sull’elevare multe, non porterebbe a nessun risultato tangibile- conclude Ferrara- al contrario occorre un piano programmatico specifico nel breve, medio e lungo periodo. In sostanza bisogna creare valide alternative ai pendolari ed ai clienti delle tante attività commerciali presenti nel III municipio, come l’individuazione di nuovi posteggi e nuovi collegamenti con gli autobus, per evitare auto parcheggiate al centro del marciapiede o all’interno dei posteggi riservati agli scooter. Io stesso avevo proposto di destinare alcuni stalli con sosta breve e a prezzo speciale, nei punti in cui si concentrano il maggior numero di negozi, da destinare ai clienti proprio per effettuare gli acquisti”.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

Com. Stam.