Parco AVIS: Minorenne arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Altedo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressioni dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco denominato Avis,

hanno arrestato un minorenne italiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e\o psicotrope. Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 97 gr di hashish e di un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il minorenne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In seguito, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha disposto per il minore, l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, con frequenza scolastica obbligatoria.

