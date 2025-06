Parco della Musica, concerti d’estate

Martedì 24 giugno oltre 12 mila persone hanno applaudito al PARCO DELLA MUSICA DI MILANO l’unica data italiana dei NINE INCH NAILS.

La nuova area, un progetto di Unipol Arena, che ha già ospitato anche Massive Attack e Ozuna, è ormai rodata e a pieno titolo protagonista dell’estate musicale di Milano.

Il prossimo concerto sarà quello di domenica 29 giugno con la leggendaria band americana KOOL & THE GANG sul Palco Arena (composto da un grande parterre diviso in aree e due tribune). Con oltre 60 anni di carriera, i Kool & The Gang hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica funk, R&B e disco.

Formata nel 1964 a Jersey City, la band ha attraversato decenni di successi, con brani iconici come “Celebration”, “Get Down On It”, “Ladies’ Night” e “Jungle Boogie”. La loro musica è stata campionata da artisti del calibro di Madonna, Jay-Z, Beastie Boys, Janet Jackson e P. Diddy, e ha fatto parte delle colonne sonore di film come “Rocky”, “La febbre del sabato sera” e “Pulp Fiction”. Il concerto di Milano fa parte del tour mondiale della band, recentemente insignita dell’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2024.

È capitanata dal fondatore Robert Earl “Kool” Bell.

I prossimi concerti a Parco della Musica di Milano:

29 giugno Kool & The Gang (ore 22.00) / posti seduti

2 luglio De La Soul (ore 22.30) / posti in piedi

10 luglio Willie Peyote (ore 22.30) / posti in piedi

22 luglio The Who (ore 21.00) / posti in piedi e seduti

30 luglio The Smashing Pumpkins (ore 21.30) / posti in piedi e seduti

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: www.parcomusicamilano.it/eventi

Parco della Musica di Milano è un progetto pensato per ampliare l’offerta musicale (e non solo) e offrire nuove esperienze agli spettatori. Un’area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI), con 2 palchi modulabili (con posti a sedere e in piedi), che offre al pubblico spettacoli diversi, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Nell’area ci sono molteplici punti ristoro e beverage, alcuni accessibili anche a chi non ha il biglietto per il concerto.

Sono a disposizione 3000 parcheggi, acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code (su Ticketone.it), o in loco.

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM. La rassegna si impegna nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (M4 Linate, Autobus 973, Autobus 923).

L’evento adotta sistemi di pagamento cashless e casse automatiche.

di Vittorio Esperia



