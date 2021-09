Si presenta martedì 28 settembre 2021 alle ore 17,00, al Parco di Villa Tasca in Viale Regione Siciliana, 397 a Palermo il progetto “Palermo dal Mare 2021”.

A presentare l’iniziativa il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio e le ideatrici e curatrici Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella.

La manifestazione giunta alla sua quarta edizione salperà dai porti di Trapani e Palermo il 3 e 4 e l’8 e 9 ottobre 2021.

“Palermo dal Mare” è un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Trapani dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. Per informazioni: 335.1277098 oppure 339.8792830. Oppure puoi scrivere a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com. Pagina Fb: Palermo dal Mare.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella è promosso da BCsicilia, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2021”.

L’iniziativa, della durata di due weekend, prevede la narrazione con immagini e parole in modo personale del rapporto della città con il suo mare; si articolerà in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, e la successiva esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche. Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita, dal mare.

Gli armatori che presteranno le loro imbarcazioni a vela in questa edizione sono: Antonio Cangemi, Roberto Monastero, Nino Ciccia, Sergio Montalto, Ugo Rotolo, Gianni Trevisani, Antonio Sangiorgi.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Azienda vinicola Tasca d’Almerita e con il Salone Nautico di Palermo Seacily, inoltre con l’Associazione culturale Clio e A.S.D.H. Associazione sportiva dilettantistica H. Aquila.

In allegato logo dell’iniziativa e foto della passata edizione.

Com. Stam.