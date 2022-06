Parco Talenti di Roma “Sessantotto Village”: tutto pronto per la nona edizione

Pronto il calendario eventi della nona edizione del “Sessantotto Village”, la manifestazione culturale e di spettacolo in scena al Parco Talenti di Roma dal 2 Giugno al 7 Agosto 2022. Due mesi interi pieni di eventi, spettacoli, concerti e appuntamenti per grandi e piccoli, completamente gratuiti, per godere in pieno le serate della prossima estate romana.

“Sessantotto Village”, ideato per la prima volta nel 2013, ha il suo cuore pulsante nel quartiere Montesacro, ed è stato ideato con l’obiettivo di creare uno spazio di svago e aggregazione per divertire ed intrattenere i romani e non solo.

In 9 anni di attività “Sessantotto Village” ha offerto oltre 460 eventi e spettacoli, coinvolgendo non solo il quartiere ospitante ma una vastissima fascia di pubblico, registrando oltre 300.000 presenze nei diversi anni e trasformandosi in una vera e propria fabbrica di talenti.

Il progetto, promosso da “Roma Culture”, è stato vincitore dell’Avviso Pubblico inerente all’ “Estate Romana” per ben tre anni (2020-2021-2022), curato dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con la SIAE.

Anche questa edizione vede la musica principale protagonista della manifestazione: si comincia il 2 e 3 Giugno con il Rino Gaetano Day, celebre evento che ogni anno rende omaggio al noto cantautore di origini calabresi. Sabato 4 e domenica 5 si alterneranno sul palco rispettivamente i Galileo – Queen Tribute Band ed i Funkallisto, band trasteverina formata da ben 7 elementi che presenta un repertorio di musica afroamericana anni ‘70 ri – arrangiata in chiave funk, afro beat e latin.

Ogni martedì sera spazio dedicato al Jazz con i concerti della band Sessantotto in Jazz che saliranno sul palco il 7– 14 e 21 Giugno per poi proseguire il 5 – 12 e 26 Luglio con omaggi ai seguenti artisti: Herbie Hancock, Chet Baker, Brecker tribute, Miles Davis, Jobim e Stevie Wonder.

Le serate del 9 – 10 – 11 e 12 Giugno vedranno in scena ben 4 cover band: iniziano gli Equilibrio – Tributo alle Orme, Un uomo in blues + Tony Esposito, la Spandau Parade (tribute band del mitico gruppo anni ’80 Spandau Ballet) e per finire una serata “vintage” con un tuffo nei mitici “seventies” con la musica degli Anima ’70.

Si prosegue mercoledì 15 Giugno con il primo dei concerti proposti dalla scuola Musica Incontro, il 16 con Yuri Celloni e Massimo Vecchi in Concertoeil 17 conla coverband Emma Re – tributo a Mina.

Il weekendsarà animato in primis dalgruppo Radici nel Cemento open Sabbie Mobili (sabato 18) e domenica 19 è attesa la particolare musica dei Maladie des IF .

Il 22 Giugno ancora un concerto di Musica Incontro presenta……per poi proseguire con il primo dei cinque appuntamenti dedicati alla risata e al cabaret: il 23 tocca a Geppo Show,il 30 l’Alberto Farina Show mentre il 7 Luglio sarà la volta del mitico Dado, il 14 del simpaticissimo Nduccio esi concludeil 21 conle esilaranti battute di Cacioppo.

Nelle tre serate di fine giugno tre grandi cover band saranno protagoniste del palco del Sessantotto Village! Si comincia con i Volo@Planare – Tribute Loredana Bertè (24 Giugno), gli Exciters – Depeche Mode Tribute Band (25 Giugno) e la Sugar Soul Band – Zucchero Tribute (26 Giugno). Il mese si chiude con due concerti della scuola di Musica Incontro presenta…..il 28 e 29, per poi tornare a Luglio precisamente nelle date del 3 – 10 – 13 . 19 – 20 – 24 e 27 con i suoi coinvolgenti e preparati artisti.

La scaletta musicale di Luglio si apre il 1mo con i Tree Gees (cover band dei mitici Bee Gees) mentre il 2 tocca al concerto Hard Candy Show.

Numerose anche in questo mese le cover band come Debbie Moore Morgan & The Nessie Scream – Gary Moore Tribute (6 Luglio); Tina Turner Tribute Show (8 Luglio); Io e Lucio Battisti (15 Luglio); Into The Groove – Tributo a Madonna (16 Luglio); Estro – Genesis Tribute Band (17 Luglio); Poohmerang – Pooh Tribute Band ( 29 Luglio).

Altre esibizioni a tutta energia vedranno sul palco i Franky & The Cantina Band (sabato 9) per proseguire con uno spaccato di musica revival con i 90’s Generation Band (22 Luglio) e Greg & The Rockin’ Revenge , band Rock’n’Roll e Rockabilly formata da Claudio Gregori in arte Greg, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” (23 Luglio).

Il 30 si ballerà con i Bop Frog, cover band di musica anni ‘70/ ’80 e ’90 ed infine domenica 31 un tuffo nella splendida musica soul con la Lucy Soul Band.

Agosto si apre con il gruppo emergente Concerto Campus (2) e si prosegue con i BackRoards Project diretto da Alberto Lattuada (3 Agosto). Si arriva alla conclusione con i Roksetti INC (venerdì 5 ) mentre il finale di sabato 6 sarà scoppiettante grazie alla musica dei Rock Sotto Assedio – Vasco Tribute Band, per assaporare tutta la forza e l’energia dei successi del grande Vasco. Domenica 7 Agosto un bellissimo evento di chiusura concluderà questa nona edizione.

Il programma completo e gli aggiornamenti della manifestazione saranno consultabili sul sito www.sessantottovillage.it e sui canali social Facebook e Instagram “Sessantotto Village”.

Il villaggio aprirà tutti i giorni dalle ore 17:00 e sarà prevista un’attrezzata area ristoro dove poter scegliere una selezione di bevande e piatti per accompagnare i pomeriggi e le serate di questa estate 2022. E come molti usano dire per le strade del quartiere Montesacro “Ti accorgi che è arrivata l’estate quando inizia il “Sessantotto Village”!

Com. Stam./foto