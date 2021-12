Paris cerca la sesta vittoria sulla Stelvio

Terminata la due giorni relativa alle prove cronometrate, la tappa di Bormio di Coppa del Mondo entra nel vivo con la disputa della discesa. Domani mattina alle 11.30, infatti, gli uomini jet scenderanno da una Stelvio tirata a lucido e bella come mai e si daranno battaglia per centrare un successo che può veramente valere una carriera. Nelle due prove, soprattutto nella seconda, i big si sono nascosti ma domani mattina saranno pronti a dare il cento per cento per primeggiare qui a Bormio.

Nella discesa di domani avremo 52 atleti al via.

L’austriaco Vincent Kriechmayr, un potenziale protagonista, partirà col numero 1 davanti all’italiano Christof Innerhofer e al compagno di squadra Matthias Mayer, uno che nelle prove è stato molto abbottonato ma che in gara può fare il colpaccio. Tra gli altri favoriti segnaliamo col 5 l’elvetico Beat Feuz, col 7 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. E, ovviamente, nel novero dei favoriti non può mancare il re della Stelvio ovvero Dominik Paris, capace su questa pista ha già vinto 5 volte in discesa e una in SuperG, che oggi partirà col pettorale numero 9. Sei gli italiani al via. Oltre a Inner e Paris ci saranno Mattia Casse col 25, Matteo Marsaglia col 26, Guglielmo Bosca col 43 e Pietro Zazzi col 52.



Lista partenza discesa libera: https://medias4.fis-ski.com/pdf/2022/AL/0048/2022AL0048SLR0.pdf



foto : Pentaphoto

Foto 1: Dominik Paris – Foto 2: Christof Innerhofer – Foto 3: Mattia Casse



Christof Innerhofer ( Pentaphoto )