Parte al Giro Giovani la nuova collaborazione tra ExtraGiro e Gruppo ITAS Assicurazioni per promuovere la sicurezza in bicicletta

La partnership per la 45° edizione della più impegnativa corsa a tappe al mondo per ciclisti U23 darà il via a un percorso condiviso tra ExtraGiro e ITAS Assicurazioni, la più antica compagnia assicurativa in Italia, per promuovere l’educazione alla sicurezza stradale e per progettare nuovi servizi a disposizione di chi va in bicicletta.

Parte con il Giro d’Italia Giovani Under 23 una nuova importante collaborazione tra ExtraGiro e Gruppo ITAS Assicurazioni per promuovere la sicurezza in bicicletta.

La partnership per la 45° edizione della più impegnativa corsa a tappe al mondo per ciclisti U23 darà il via a un percorso strutturato che vedrà le due realtà coinvolte per promuovere l’educazione alla sicurezza stradale e per progettare nuovi servizi a disposizione di chi va in bicicletta, non solo agonisti e cicloturisti ma anche chi la utilizza per i propri spostamenti quotidiani.

Nata in Trentino Alto-Adige nel 1821 e oggi diffusa su tutto il territorio nazionale, ITAS Mutua è da 200 anni è al fianco di famiglie e imprese offrendo una vasta gamma di soluzioni assicurative, mantenendo inalterata la sua natura mutualistica: non ha infatti azionisti, ma i suoi «proprietari» sono gli stessi soci assicurati. Negli anni ITAS ha saputo diventare un punto di riferimento per il movimento sportivo e per tutti gli appassionati che vi gravitano.

«Per ITAS è fondamentale porsi a fianco dei propri soci assicurati garantendo sicurezza e protezione. In particolar modo per tutti coloro che amano la sana attività sportiva – afferma Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS -. Proprio per questo abbiamo recentemente realizzato un nuovo prodotto assicurativo, tarato sulle esigenze dei ciclisti, caratterizzato da semplicità e facilità d’uso. In questo senso la Compagnia ha investito risorse e impegno verso un importante evoluzione digitale, che costituisce una delle principali direttrici di sviluppo dei prossimi anni» conclude Molinari.

Soddisfazione per l’avvio della collaborazione anche da parte di Marco Pavarini, direttore di ExtraGiro, una Officina 2.0 di persone, prodotti e progetti che ruotano intorno alla bicicletta, legati alla valorizzazione dello sport, al cicloturismo, alla trasformazione della mobilità sostenibile.

«Crediamo molto nella bicicletta – dice Marco Pavarini – come strumento per la promozione dei nostri territori e per lo sviluppo di una mobilità più sostenibile anche negli spostamenti casa-lavoro. Siamo felici di avere il Gruppo ITAS come partner per il Giro d’Italia Giovani, che rappresenta il primo passo di un percorso in cui vogliamo investire energie sul lungo periodo per poter costruire insieme a ITAS un nuovo scenario per la sicurezza di chi va in bicicletta».

Com. Stam./foto