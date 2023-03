Parte dal “Vallate Aretine” la stagione rallistica di DB Motorsport: De Bellis-Soriani pronti per l’avventura tricolore con la Porsche

Stagione di alto profilo, quella che è stata programmata per il driver lucchese che torna al vecchio amore dei rallies in pianta stabile, dopo l’ultimo campionato disputato nel 2004.

Al suo fianco un nuovo copilota, a disposizione la Porsche 911 SCrs Gruppo 4, preparata da Balletti. Giovanni e Marco Lombardi pronti ad una nuova stagione europea e tricolore di moto velocità in salita.

Lucca – E’ pronta a salpare per una nuova avventura, la scuderia DB motorsport, la quale torna in pianta stabile, per questo 2023, nei rallies. Per la precisione i rallies “storici”, il contesto in cui si troverà a battagliare Riccardo De Bellis, con la Porsche 911 SCRs gruppo 4, il quale parteciperà al Campionato Italiano Rally Autostoriche, che prenderà il via questo fine settimana dalla Toscana, 13° Rally Vallate Aretine, con base ad Arezzo.

De Bellis, che torna a disputare un intero Campionato di rally dopo 19 anni, sarà affiancato da un nuovo copilota, lucchese pure lui, Christian Soriani (affiliato a DB Motorsport), e con l’esemplare della coupé di Stoccarda preparata da Balletti cercheranno subito di farla da protagonisti di primo piano in una stagione che oltre ad essere lunga si annuncia ricca di contenuti. Una stagione punteggiata da otto appuntamenti in due gironi, tutte gare nuove, per il driver lucchese, a parte questo “Vallate Aretine”, che ha già disputato per ben otto volte, salendo sul podio in due occasioni, da ricordare è il secondo assoluto del 2011.

L’obiettivo è quello, per De Bellis, di tentare la conquista di un nuovo titolo tricolore, sarebbe il sesto per lui, dopo quelli acquisiti in circuito e nelle cronoscalate, peraltro sempre al volante di una Porsche, per quello che è un amore smisurato per tale vettura. Un progetto portato avanti di nuovo con il main partner Bardahl, per quella che è una collaborazione che dura ben dal 1990.

Due le giornate di gara, con la prima partirà nel pomeriggio di venerdì 3 marzo proponendo il doppio passaggio sulla prova “Rosina”, e l’indomani – sabato 4 marzo – le classiche “Portole” e “Rassinata” da percorrere tre volte per 108,260 chilometri cronometrati. Partenza ed arrivo ad Arezzo.

Non solo auto, nel DNA di DB Motorsport, ma anche due ruote. Sono infatti pronti per una nuova stagione sugli scudi Giovanni e Marco Lombardi, da anni mattatori delle competizioni di velocità in salita. Sono pronti ad affrontare da leader una nuova annata nel Campionato Europeo ed Italiano della specialità, il papà con le moto storiche, il figlio con le “moderne”. Quest’ultimo parteciperà anche al Rally del Ciocco, con la sua Renault Clio RS gr. N. il 10 e 11 marzo.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE 2023

05/03/2023| 13°Historic Rally Vallate Aretine

16/04/2023| 6°Rally Storico Costa Smeralda

07/05/2023 | Targa Florio Historic Rally [1,5 coeff.]

04/06/2023| 18°Rally Storico del Campagnolo

25/06/2023| 12°Rally Lana Storico

16/07/2023| 27°Rally Alpi Orientali Historic

17/09/2023 | XXXV Rally Elba Storico

8/10/2023 | 38°Sanremo Rally Storico

