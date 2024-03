Parte il Campionato assoluto rally: al Ciocco partono in sei, griffati Movisport

Non ha mai mancato, negli ultimi anni, di fare presenza “ingombrante” e di “nome”, Movisport, nel Campionato Italiano, dove si è costantemente aggiudicata la coppa Scuderie per molte stagioni consecutive.

La “prima” del Ciocco, in lucchesia conferma la tradizione della scuderia reggiana, che presenta al via sei equipaggi, tutti in grado di dare scosse importanti alla classifica.

Skoda Fabia R5 sia per Rudy Michelini – Nicola Angilletta che per Ivan Ferrarotti – Massimo Bizzocchi. Entrabi gli equipaggi saranno in lizza per il campionato “promozione”, riservato ai privati. Ed entrambi figurano nei pronostici che li disegnano tra i favoriti allla vittoria in gara che per la corsa al titolo. Per Michelini poi la gara è quella casalinga, certamente motivato a far bene sulle strade amiche. Cambio di vettura per Giacomo Scattolon, che cambia pure copilota, affidandosi alle note dettate dal bravo Gabriele Zanni. La vettura sarà la Citroen C3, con la quale punta pure lui al podio “promozione”.

Arriva anche la novità della “linea verde”, con il giovanissimo Mattia Scandola, 22enne figlio e nipote “d’arte” che, affiancato dall’ esperto piemontese Nicolò Gonella partirà per l’avventura tricolore con una Skoda Fabia, che guiderà per la seconda occasione. Immancabili al Ciocco Gianluca Tosi e Alessandro Del Barba: con la Skoda Fabia R5 saranno al via per il solo interesse della Coppa Rally di zona 7, mentre il plateau di Movisport al Ciocco sarà completato da Alex Ferrari – e Matteo Nobili i quali, con una Peugeot 208 Rally4, partiranno per farla da protagonisti nella corsa riservata alle 2 ruote motrici, campionato anch’esso interessante e ricco di pretendenti al titolo.

La partenza del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà data venerdì 15 marzo, alle ore 15.00, dalla città di Lucca, capoluogo della Provincia, nella cornice dello storico Caffè delle Mura, grazie alla collaborazione del Comune di Lucca e dell’Automobile Club di Lucca. La giornata di venerdì 15 marzo vedrà anche il debutto, per il Ciar Sparco 2024, della Qualifying Stage, altra novità di questa stagione, fase di prove libere/qualifiche per tutti i piloti prioritari e iscritti con vetture di classe Rally2/R5, al fine di stabilire l’ordine di partenza del rally. La scelta delle posizioni di partenza, in base alla Qualifying Stage, verrà effettuata a Lucca, presso il Caffè delle Mura, con una cerimonia dedicata alle ore 14.15 del venerdì, poco prima dello start della gara.

L’arrivo finale di sabato 16 marzo, è previsto nella storica piazza principale di Castenuovo Garfagnana.

Il cuore pulsante del rally rimane invece nella Tenuta Il Ciocco, sede tradizionale fin dalla prima edizione del 1976.

Il Parco Assistenza ritorna a Castelnuovo Garfagnana, nella zona degli impianti sportivi, che ospiterà anche le Verifiche Tecniche. Le Verifiche Sportive si svolgeranno, invece, nella particolare location della Distilleria Indie a San Piero in Campo, presso Barga. La località di Camporgiano sarà sede di due Controlli a Timbro.

Qualifying Stage, Shakedown e la Speciale Spettacolo, che verrà trasmessa in diretta tv da ACI Sport nel pomeriggio del venerdì, avranno come scenario la Tenuta Il Ciocco.

Per quanto riguarda il percorso di gara, saranno in totale 11 le prove speciali (“Pegnana”, “Ciocco 1 ACI sport live”, “Monteceneri”, due passaggi su “Careggine”, due passaggi su “Renaio”, altri due passaggi sulla “Ciocco” e due passaggi su “Puglianella”) in programma nei due giorni di gara, con tre “crono” nella giornata di venerdì e le altre otto al sabato.

