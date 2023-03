Partenza lanciata per F.2000 e F 2.0 Cup

Una Entry List numerosa e di alto livello preannuncia una “prima” stagionale spettacolare sul circuito del Mugello. Si comincia venerdì 25 Marzo con 2 turni di prove libere in mattina e con le qualifiche alle 17.00. Sabato 26 entrambe le gare della durata di 25 minuti + 1 giro alle 9.00 e alle 17.40, saranno visibili su MS TV motorsport (sky 229)

Borgomanero (NO) . Si profila un esordio stagionale esaltante per la Formula 2000 Zinox e la F 2.0 Cup TS. Le premesse ci sono tutte: lo scenario del Mugello, uno fra i circuiti più tecnici al mondo, la vetrina della 12 ore Creventic e soprattutto una Entry List numerosa e di alto livello che ha ufficializzato i nomi dei driver in gara divisi secondo le nuove categorie. Fra questi conferme, ritorni e alcune novità.

Nella classe regina Superformula, riservata alle F.3 di ultima generazione, le formidabili F.320, il friulano campione in carica Paolo Brajnik. Gli si opporranno i campioni del 2021 e del 2020, rispettivamente Bernardo Pellegrini all’esordio con una nuova vettura e Dino Rasero che si conferma tra i big. Tre i debuttanti in categoria Enzo Stentella, Francesco Galli e la giovanissima figlia d’arte giapponese Yuyu Noda. Sarà anche al volante di una F.320, ma trasparente ai fini delle classifiche, il forte driver Francesco Simonazzi.

In classe Platinum a sfidarsi saranno ben 9 piloti. Con le F.317 al via innanzitutto il giovane ungherese Berta Benjamin che lo scorso hanno chiuso il campionato al secondo posto, Alessandro Brancalente che torna in Formula 2000 dopo il titolo del 2018, Riccardo Perego che mantiene la categoria, Francesco Solfaroli e Daniele Raddrizzani anche loro con una nuova vettura come il danese Stig Larsen che ha acquistato quella di Pellegrini, mentre è al debutto assoluto in Formula 2000, Marco Falci. Sempre in classe Platinum, ma con la F.316, il fuoriclasse svizzero Sandro Zeller che, dopo aver militato negli anni precedenti nella Drexler, si è iscritto anche nel Tricolore, mentre con la F.312 sarà al via Franco Cimarelli.

In tre si sfideranno in classe Gold: Andrea Benalli con la stessa F.309 con cui l’anno scorso vinse il titolo Pro, Davide Pedetti con la F.316 ed Edoardo Bonanomi, passato alla F.312 dopo le annate sulla Mygale.

Quattro invece i piloti che si daranno battaglia nella Silver: Salvatore Marinaro su F.310 vincitore la scorsa stagione di classe AM, Sergio Terrini e Giorgio Berto su F.308 e Patrick Bellezza con la F.300. Infine nella Classe Bronze ci saranno con le F.308 Luca Iannaccone e i debuttanti nella serie Zinox Carmine Tancredi e Daniele Siano; con la F.300 Armando Stola.

Assolo in Entry Level per Sergio Conti su Tatuus Formula 4.

Per quanto riguarda la F.2.0 Ts Cup, riservata alle Formula Renault confermata la distinzione in 2 classi: Nella Open ci saranno Francesco Palummieri, Karim Sartori, Laurence Balestrini, Christian Caramuscia, e al debutto Matteo Immordino; nella Light il campione in carica Fabio Turchetto, Simone Padovani e il rientrante team manager della Derva Corse Marco De Toffol.

Il weekend del Mugello prevede, venerdì, due turni di prove libere della durata di 25 minuti ciascuna, dalle 10.00 alle 10.25 e dalle 13.50 alle 14.15 e nel pomeriggio le qualifiche dalle 17.00 alle 17.25. Sabato Gara 1 dalle 9.00 e Gara 2 alle 17.40 della durata di 25 minuti+1 giro. Sarà possibile seguire le prove attraverso il Live timing dell’autodromo e la comunicazione dei canali social, mentre le gare saranno visibili in chiaro su su Ms Motor Tv (Sky 229) oltre che in streaming.

