Partinico, crescono le adesioni a Forza Italia, Scavone (FI): “avviata stagione di rinnovamento sul solco dei valori moderati”

Palermo: “Cresce l’entusiasmo nei confronti di Forza Italia a Partinico. Ne è prova l’adesione trasversale di numerosi esponenti della società civile e istituzionale, che a livello locale garantiscono una consolidata opera di rinnovamento del partito, la quale sta già ottenendo i suoi frutti.

D’altronde è quanto mi sono prefissato il giorno dopo avere accettato l’incarico. Tali ingressi consentiranno l’apporto di nuova linfa vitale per Forza Italia, supportata da una presenza che spazia dai più giovani ai senior. Se in Sicilia possiamo parlare di forza moderata, quella non può che essere la nostra, attenta alle esigenze degli amministratori, uomini e donne in prima linea nella difesa delle esigenze locali. A nome del partito do pertanto a tutti il benvenuto. Lo faccio anche a nome del coordinatore provinciale e del nostro coordinatore regionale Gianfranco Micciché, con il quale, sul solco dei valori di Forza Italia, condividiamo un lineare percorso che mira a risollevare le sorti della comunità partinicese”. Lo afferma il Commissario di Forza Italia a Partinico, Matteo Scavone, a seguito di un nutrito gruppo di soggetti della comunità di Partinico, transitato tra le fila di Forza Italia.

“Siamo entusiasti per quanto accaduto la scorsa settimana insieme al commissario cittadino di Forza Italia che ringraziamo per la disponibilità dimostrata per affrontare i problemi della nostra città – chiosa la rappresentanza del gruppo di uomini e donne aderenti al partito. Partinico versa in una condizione di grande criticità. Siamo certi che con un lavoro di squadra e di responsabilità, aperti al dialogo, potremo rilanciare la città, assumendo quel ruolo di guida del comprensorio che aveva fino a qualche anno fa. Ringraziamo il coordinatore regionale di Forza Italia, perché è protagonista di una politica aperta al dialogo, la stessa di cui noi vogliamo fare parte”.

Com. Stam.