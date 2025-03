Partinico e Borgetto. Controlli dei Carabinieri contro droga e alcool

I Carabinieri della Compagnia della Partinico, con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di competenza.

Durante i controlli a Partinico, i militari hanno deferito in stato di libertà un 22enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di circa 21 grammi di marijuana.

Stessa sorte per un 30enne partinicese, deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio il quale, dopo essere stato controllato in auto e trovato in possesso di 70 grammi di marijuana, con il supporto di una pattuglia del locale Commissariato di P.S, veniva sottoposto a una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire altri 145 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Un 22enne è invece stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, in quanto trovato in possesso di una dose di marijuana.

Infine, un 38enne di Borgetto è stato sottoposto a controllo poiché a bordo della sua autovettura effettuava manovre pericolose ad alta velocità. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto circolava con un tasso alcolemico di 1.04 g/l.

Complessivamente lungo le principali arterie di Partinico e Borgetto sono state controllate 56 vetture, di cui una è stata sequestrata, e 84 persone, elevate sanzioni al Codice della Strada, con contestazioni per 1.200,00 euro.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata in occasione delle attività dei reparti dell’Arma, è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.