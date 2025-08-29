Partinico: la Polizia di Stato rinviene merce di sospetta provenienza furtiva, denunciato giovane per furto e ricettazione

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi,ha denunciato in stato di libertà un giovane partinicese ritenuto responsabile dei reati di furto e ricettazione.

A seguito di numerosi furti in appartamento, verificatisi recentemente a Partinico, gli Agenti del Commissariato di P.S. Partinico, competente per territorio, hanno intensificato l’attività investigativa, avviando una serie di accertamenti volti all’individuazione dei responsabili.

Grazie a riscontri investigativi, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo, già a loro noto, inizialmente sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta per uso personale.

Nei confronti dell’uomo e del fratello, anch’egli presente nell’abitazione, è stato, pertanto, contestato l’illecito amministrativo previsto dall’art 75 del DPR 309/90.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire, nella camera da letto del soggetto, un ingente quantitativo di merce di sospetta provenienza furtiva (attrezzi da lavoro di cospicuo valore) pronta per essere immessa sul mercato illecito attraverso attività di ricettazione, e della cui provenienza, comunque, l’uomo non ha saputo fornire giustificazione plausibile.

Considerata la recrudescenza di furti in abitazione, registrata nel recente periodo sul territorio partinicese, sono state immediatamente avviate verifiche approfondite che hanno permesso di accertare come il materiale rinvenuto fosse provento di furto.

Gli oggetti sequestrati, infatti, sono risultati compatibili con quelli asportati durante un recente furto in abitazione avvenuto nella zona.

Alla luce dei fatti emersi, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione.

La refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario che, nel contempo, ne ha effettuato il riconoscimento.

L’episodio si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio attuato dalla Polizia di Stato anche in provincia con l’obiettivo di scongiurare il verificarsi di episodi criminosi e garantire un’efficace azione preventiva e repressiva.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.