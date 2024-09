I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato un 54enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto con strappo aggravato.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari della Stazione di Partinico sono intervenuti nei pressi di via Armato, dove poco prima una donna, di 86 anni, disabile, aveva subito uno scippo. Nello specifico, l’indagato avrebbe avvicinato la vittima mentre stava passeggiando per le vie del centro di Partinico e, con la scusa di chiederle dei consigli sull’affitto di un appartamento in zona, approfittando della cordialità dell’anziana signora, le avrebbe strappato la collanina d’oro che portava al collo, per poi darsi alla fuga. All’arrivo dei Carabinieri la malcapitata, in stato di shock, è stata immediatamente soccorsa e rassicurata, fortunatamente non riportando lesioni se non una lieve escoriazione al collo, dovuta allo strappo del gioiello.

La tempestiva azione investigativa dei militari, che hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti in zona e gli elementi forniti dalla stessa vittima, hanno permesso di delineare l’identità del presunto autore del reato. I militari hanno così proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’indiziato, recuperando così la collanina della 86enne, la quale, quando ha potuto riavere il gioiello a cui era affettivamente legata, si è lasciata andare alla commozione, superando lo spavento per quanto accaduto.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Palermo, che ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico per il 54enne.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.