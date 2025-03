Partito il “Tricolore” Rally su Terra: Movisport monopolizza il podio a Foligno

La voglia di riconfermarsi di Alberto Battistolli ha fatto chiudere al driver vicentino al secondo posto, ma sono state di rilievo anche le prove degli altri portacolori al via in Umbria, come quella del giovanissimo Giovanni Trentin, finito terzo. Conquistata la coppa per le scuderie.

Reggio Emilia – Partito da Foligno, nel fine settimana passato, il Campionato Italiano Rally Terra, e Movisport ha trovato subito il sorriso, contando di provare a ripetere le performance del 2024, con il titolo conquistato da Alberto Battistolli e Simone Scattolin.

La quarta edizione del rally folignate ha aperto al meglio la stagione tricolore, con la vittoria tra le scuderie, soprattutto ispirata dal secondo posto di Alberto Battistolli, il Campione in carica, insieme al fido copilota Simone Scattolin, con la Skoda Fabia RS Rally2 di Delta Rally gommata Pirelli.

Una gara di alto profilo, quella del 27enne figlio d’arte vicentino, che durante tutto il primo giro di gara, partendo per primo sulla strada ha sofferto il dover “pulire” le traiettorie, una condizione cui ha saputo far fronte con fermezza, riuscendo quindi a rimanere nel gruppo di comando della competizione. La bandiera a scacchi ha sancito dunque un notevole avvio di campionato da parte di Battistolli e Scattolin, che adesso guardano al secondo impegno in Val d’Orcia a fine mese per riproporsi ai vertici.

A Foligno Movisport ha conquistato due terzi del podio, grazie anche al 18enne Giovanni Trentin, che insieme ad Alessandro Franco è stato tra i grandi protagonisti di una giornata estremamente dura e tirata. Il primo giro di prove infatti ha visto il giovanissimo di Montebelluna chiudere al comando, e quando poi ha ceduto il passo ha saputo mantenere la calma e la lucidità necessarie per chiudere una prestazione cristallina, che gli ha consentito soprattutto di proseguire la sua crescita tecnico-sportiva.

Un altro giovane, Christian Tiramani, affiancato da Fabio Grimaldi, ha contribuito al grande momento di Movisport in Umbria, finendo in 7^ posizione assoluta, con una prestazione da grandi firme, in progressione sia di riscontri cronometrici che di sensazioni, alla guida della Skoda Fabia che aveva a disposizione.

A segno anche Emanuele Dati, in coppia con la sammarinese Daiana Darderi, in cerca di miglior fortuna che non nel 2024. Il versiliese ha finito la gara in 16^ posizione assoluta, soprattutto sfruttando la gara folignate per trovare feeling con la Skoda Fabia. Out invece Mattia Scandola, insieme al piemontese Niccolò Gonnella, fermato da una “toccata” durante la prima prova speciale, mentre il gentleman trentino Luciano Cobbe, di nuovo affiancato da Roberto Mometti, ha finito in quarta posizione della classifica “over 55”.

BRAZZOLI/MUSIARI AL VIA IN COSTA BRAVA PER L’EURORALLY STORICO

Sarà uno scenario unico ed esclusivo, quello che Movisport andrà a toccare questo fine settimana, in occasione del 73. Rally Costa Brava, prima prova del Campionato Europeo Rally Storici. Con la Porsche 911 SC RS del 4. Raggruppamento, predisposta dal team Pentacar sarà al via Enrico Brazzoli, affiancato da Martina Musiari. La gara di Girona, nella comunità autonoma della Catalogna che sorge sulle sponde del fiume Onyar, nel nord-est della Spagna, sarà il secondo appuntamento agonistico del pilota cuneese, già Campione continentale nelle “storiche”, riprovando a farla da protagonista.

Foto : BATTISTOLLI-SCATTOLIN SUL PODIO (foto Actualfoto)

Com. Stam. + foto