Partnership tra FCI E OBIETTIVO3 per la diffusione del ciclismo paralimpico

Roma, 10 luglio 2025 – E’ stato firmato oggi un accordo di partnership tra la Federazione Ciclistica Italiana e Obiettivo3, storica società affiliata alla FCI che opera nell’avviamento all’attività sportiva per persone con disabilità sostenendole, anche economicamente, nella preparazione atletica, nutrizionale, di mental coaching e nella fornitura di ausili sportivi.

In base all’accordo, che ha come oggetto la diffusione del ciclismo alle persone affette da disabilità, Obiettivo3 ha formalizzato attività che da tempo compie, quali il reclutamento di paratleti idonei al ciclismo e la fornitura in comodato d’uso, agli atleti selezionati, dell’attrezzatura indispensabile per l’avviamento alla disciplina.

La Federazione Ciclistica Italiana presterà supporto tecnico sportivo professionale, attraverso i propri tecnici, sviluppando progetti mirati per ogni singolo paratleta finalizzato alla sua crescita sportiva fino all’alto livello. La Federazione, inoltre, si impegna a nominare un tecnico di riferimento che gestirà queste specifiche attività.

“L’accordo – ha commentato il presidente Dagnoni – in sostanza formalizza quanto realizziamo da tempo con la stessa società Obiettivo3, che è un prezioso bacino di paratleti per le nostre Nazionali e che in questi anni ha contribuito con la propria attività alla crescita del settore.”

“Obiettivo3 nasce con il paraciclismo – ha commentato Daniela Manni, rappresentante legale di Obiettivo3 e moglie di Alex Zanardi – per poi crescere ed allargare le proprie competenze anche in altri sport. Oggi siamo arrivati ad oltre 150 paratleti di numerose discipline. Questo ci ha convinto a formalizzare la nostra attività con ogni singola federazione e non potevamo non farlo anche per il ciclismo con la Federazione Ciclistica Italiana, con la quale ci lega un rapporto di lunga data e proficua collaborazione.”

Com. Stam. + foto FCI