Pascale/Minadeo: in arrivo aumenti stipendiali per i lavoratori dell’Ospedale di Caserta

“Siamo soddisfatti dell’avvio delle procedure per l’attribuzione del DEP e degli Incarichi di Funzione ai lavoratori dell’Ospedale di Caserta.” Lo dichiara Gennaro Pascale, Segretario Provinciale di Caserta per Confintesa Sanità Caserta.

“La Direzione Aziendale dell’AORN di Caserta riscontra in modo positivo e celere la richiesta fatta dal nostro sindacato, nella quale chiedevamo di attivare le procedure entro il 10 dicembre e quindi entro la fine del 2024. Avevamo denunciato lo stallo procedurale e il rischio per i lavoratori di non godere di quei diritti economici previsti dal Contratto Collettivo. A nulla è servito il becero ostruzionismo di noti personaggi. Il Differenziale Economico di Professionalità, in altre parole, determinerà un aumento stipendiale stabile per tutti quei lavoratori che non l’hanno percepito nell’ultimo triennio. Con gli Incarichi di Funzione si definirà, finalmente, un’organizzazione lavorativa più efficiente e utile per tutto il personale del Comparto Sanità. Una riorganizzazione che vedrà coinvolti in prima persona i lavoratori e il loro bagaglio di esperienze e competenze acquisite.”

“Possiamo affermare che, anche stavolta e nonostante il chiacchiericcio, Confintesa Sanità percorre instancabile la tutela dei diritti dei lavoratori e dei Professionisti della Salute. Lo facciamo come Confederazione, come componente CNEL, in tutte le sedi istituzionali. La Segreteria provinciale di Caserta offre, sin da subito e a tutti i lavoratori, supporto e consulenza gratuiti per la compilazione delle istanze di partecipazione alle procedure per DEP e Incarichi di Funzione“. Conclude Alessio Minadeo, Segretario Regionale Confintesa Sanità Campania.

Com. Stam. + foto