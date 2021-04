Iniziativa di solidarietà ieri per la federazione provinciale Ugl comunicazioni poste, che ha donato uova di Pasqua ai bambini della comunità “Madonna della tenda” di Guardia Mangano ad Acireale.

La delegazione, guidata dal vice segretario Simone Summa e composta dalla responsabile del coordinamento donne della federazione Mariagrazia Fazio e dalla dirigente sindacale Francesca Attinà, grazie al contributo anche della segreteria regionale di categoria, ha voluto rinnovare il gesto augurale nei confronti dei minori ospiti della struttura acese come già accaduto per l’Epifania. “La nostra missione nell’ambito del sindacato ci porta non solo a tutelare e valorizzare il lavoro, ma a guardare ai numerosi aspetti della società compresa l’attenzione per i deboli ed i bisognosi. Così come il Natale, anche le festività pasquali sono dedicate soprattutto ai più piccoli e per questo non abbiamo voluto mancare l’appuntamento per regalare un sorriso ed una speranza. In questa direzione abbiamo voluto portare alla consegna anche i nostri figli, per far comprendere loro che nella vita nulla è scontato e la cooperazione della società è importante per non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo ancora una volta la comunità “Madonna della tenda”, che ci ha accolto e dato la possibilità di trascorrere (nel rispetto delle norme anti Covid) un po’ di tempo con i bambini – concludono gli esponenti di Ugl comunicazioni poste Catania. Siamo contenti che questo genere di iniziative da noi avviate, abbiano smosso la coscienza di altre organizzazioni sindacali che stanno seguendo il percorso da noi tracciato.” Un plauso all’attività della federazione del segretario provinciale Mario Crisà, infine, è arrivato dalla segreteria territoriale della Ugl con il segretario Giovanni Musumeci.

