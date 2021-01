La sicurezza ed i controlli sono nodi che riguardano tutto il territorio del IV municipio di Catania. In via Galermo, di fronte l’asilo nido “Le Coccinelle”, sono stati istallati due passaggi pedonali rialzati.

Un obiettivo reso possibile grazie al lavoro del presidente del IV municipio Erio Buceti e del consiglio circoscrizionale in collaborazione con il consigliere comunale Luca Sangiorgio e la V Commissione Comunale. “Abbiamo accolto con grande soddisfazione l’istallazione dei passaggi pedonali rialzati, per ridurre le alte velocità e garantire un attraversamento sicuro della strada in questa parte di via Galermo- afferma Buceti- parliamo di un’arteria tante volte finite al centro delle segnalazioni dei cittadini che da tempo chiedevano azioni decisive di prevenzione. Ultimato questo lavoro- conclude il presidente del IV municipio- mi attiverò per prevenire il rischio incidenti in altre strade estremamente pericolose come il viale Tirreno, via Giuseppe Ballo, via Merlino e via Sabato Martelli Castaldi”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

