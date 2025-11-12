“Passione Azzurra – L’Enduro torna a casa”. Su FedermotoTV la docuserie che rivive la magia della Sei Giorni

A fine agosto l’Italia è stata teatro della più importante gara di Enduro al Mondo: Bergamo è diventata il cuore pulsante della disciplina, ospitando quella competizione che da anni scrive e continua a scrivere la storia di questo sport: la 6Days.

Tra montagne imponenti, fango insidioso e pioggia battente, piloti, addetti ai lavori e appassionati hanno condiviso sei giornate destinate a restare impresse nella leggenda.

Il turbine di adrenalina durante le Prove Speciali, gli attimi di tensione e silenzio in caso di cadute o guasti ma anche l’atmosfera in albergo e le risate dopo una giornata lunga e impegnativa. Emozioni provate da tutta la squadra italiana, sensazioni difficili da raccontare a parole ma chiarissime nei volti, nelle voci e nei gesti che la nuova docuserie “Passione Azzurra – L’Enduro torna a casa” restituisce allo spettatore. Il racconto, disponibile su FedermotoTV in sei puntate, non si limita solo a mostrare gare, cronometri e classifiche, ma porta lo spettatore dentro l’anima della Maglia Azzurra. Lo accompagna all’interno del gruppo, nelle dinamiche della squadra italiana, nella parte più fragile e allo stesso tempo esplosiva (insomma, umana!) di chi ha vissuto questa straordinaria avventura.

La docuserie è stata presentata in anteprima ad EICMA, dove piloti, tecnici e giornalisti hanno potuto rivivere quei momenti straordinari. Episodi intensi che raccontano il lato più intimo di una 6Days che ha visto l’Italia dominare nel Trofeo, nel Trofeo Junior, nel Club Team Award e con una squadra femminile al quarto posto.

Durante gli episodi ci si ritrova a correre accanto ai piloti, a condividere le loro tensioni, la loro determinazione, il sollievo degli arrivi. Si finisce per tifare, sorridere per un risultato e commuoversi davanti al finale epico. “Passione Azzurra – L’Enduro torna a casa” non è semplicemente da guardare: è da vivere fino all’ultimo secondo.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Questa serie rappresenta il culmine di un traguardo storico per l’Italia: abbiamo riportato a casa il trofeo della 6 Giorni di Enduro. Ancora una volta voglio fare i complimenti alla Maglia Azzurra e a tutte le persone che, con un gioco di squadra impeccabile, hanno reso possibile questa impresa. La docuserie racconta con grande chiarezza l’impegno, le difficoltà e la determinazione che si nascondono dietro quei sei giorni, mostrando come l’Enduro non sia un mero sport, ma uno stile di vita capace di unire, emozionare e lasciare il segno in chi lo vive”.

