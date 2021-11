Pata Talenti Azzurri FMI Campioni d’Europa Motocross 2021 con Lapucci e Lata

Una stagione ricca di successi e soddisfazioni per i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

A Mantova, conclusivo appuntamento stagionale disputatosi presso il celebre Crossodromo Tazio Nuvolari, Nicholas Lapucci e Valerio Lata si sono laureati rispettivamente Campioni europei nelle classi 250cc e 125cc, portando a compimento un 2021 vissuto costantemente ai vertici a livello nazionale ed internazionale.

In una stagione trionfale, Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) con un bottino di 12 manche vinte in 20 gare si è garantito la conquista del titolo EMX250, il terzo prestigioso riconoscimento conseguito nell’arco della medesima stagione dopo i pregressi successi agli Internazionali d’Italia ed al Campionato Italiano Motocross Prestige MX2.

Da Campione Italiano Motocross Junior 125cc e vice-Campione del Mondo 2021, Valerio Lata (MRT Racing KTM) a sua volta ha conquistato l’alloro europeo EMX125, facendo la differenza sui più diretti avversari nella fase decisiva del campionato.

Le soddisfazioni per i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si estendono ai risultati ottenuti da Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing), quarto in campionato al debutto nell’Europeo 250cc, classe che ha visto impegnato con segnali di crescita evidenziati negli ultimi round Andrea Roncoli (GASGAS Racestore). Nell’Europeo 125cc si è messo in mostra Ferruccio Zanchi (Yamaha Europe EMX125 MJC), nono nella generale con la vittoria in diverse manche e tre pole position all’attivo, con Andrea Viano (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing) a sua volta presenza fissa della top-10 ottenendo l’undicesimo posto in campionato.

Passando al Mondiale Motocross MX2, Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha vissuto una stagione d’esordio in costante ascesa con diverse top-10 nei conclusivi Gran Premi previsti dal calendario e la quattordicesima posizione finale nel Mondiale. Da rimarcare diversi risultati di rilievo a firma Alberto Forato (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) nella top class MXGP, impreziositi dal sest posto al Gran Premio di Turchia.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Una stagione al top a 360 gradi per i Talenti Azzurri Motocross. Nicholas Lapucci si è laureato Campione europeo 250cc, con Valerio Lata in trionfo nella 125cc. Due titoli su due, il tutto in un campionato dove Ferruccio Zanchi e Andrea Bonacorsi a loro volta si sono espressi ad alti livelli. Siamo soddisfatti anche per i Talenti Azzurri più giovani alla loro prima stagione internazionale, con l’auspicio che possano far tesoro dell’esperienza maturata quest’anno in prospettiva futura. Da segnalare inoltre nella MX2 l’ottimo debutto di Andrea Adamo, classificatosi nella top-15 finale di campionato, con Alberto Forato in grado di conquistare diverse top-10 nella top class MXGP. Da parte dei ragazzi coinvolti nel progetto sono emersi dei segnali positivi, con i risultati che hanno riaffermato la bontà del lavoro compiuto. In segno di continuità, ripartiremo subito con le prime attività in ottica 2022, apprestandoci ad un intenso inverno di lavoro no-stop per prepararci nel migliori dei modi alla prossima stagione.“

