Pata Talenti Azzurri FMI: Gran finale di stagione nell’Europeo Enduro con Guastini vice-Campione Youth Under 21

Enduro e Quadcross tra le specialità che hanno visto impegnati i Pata Talenti Azzurri FMI nel fine settimana dell’11 e del 12 ottobre.

Nel primo caso, l’atto conclusivo del Campionato Europeo svoltosi a Grado ha proiettato i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ai vertici della serie continentale, mentre a Pieve di Teco si è disputato l’ultimo round del Campionato Italiano Quadcross 2025.

Il Comune di Grado in Provincia di Gorizia ha ospitato l’ultimo appuntamento stagionale dell’Europeo Enduro che ha nuovamente riproposto i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti della serie continentale in due distinte classi. Con un secondo ed un quarto posto nelle due giornate (quarto e ottavo nell’assoluta), Niko Guastini si è assicurato il riconoscimento di vice-Campione della classe Youth Enduro 21. In questa graduatoria ha concluso quinto in campionato Simone Cagnoni, a sua volta quarto e secondo rispettivamente tra sabato e domenica. Complice il ritiro accusato nell’inaugurale giornata di gara, Gabriele Melchiorri con i soli punti totalizzati domenica ha portato a termine la sua prima stagione nell’Europeo in sesta posizione. Nella Women ha nuovamente riaffermato il suo potenziale Sara Traini, ottava e quarta a Grado, arrivando a soli 2 punti da una potenziale Top-3 finale di campionato. I piazzamenti nel weekend di Niko Guastini e Gabriele Melchiorri hanno inoltre garantito, insieme ai risultati conseguiti da Lorenzo Macoritto (vincitore nell’assoluta di entrambe le giornate) e da Riccardo Fabris, all’Italia la conquista per il secondo anno consecutivo del Campionato Europeo Enduro per nazioni, difendendo egregiamente i colori della Maglia Azzurra.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Enduro a Grado

Youth Under 21

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 2° e 4°

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 4° e 2°

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) ritirato e 6°

Women

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 8^ e 4^

Quad ultimo impegno stagionale a Pieve di Teco FOTO FMI

Presso il Crossodromo La Colla di Pieve di Teco (Provincia di Imperia) si è conclusa la stagione 2025 dei Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Campionato Italiano Quadcross. Nel corso degli eventi previsti dal calendario i piloti delle quattro ruote artigliate supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo, riuscendo in diverse circostanze ad ottenere risultati di alto profilo. Questo il caso di Edoardo Cazzola, classificatosi quarto assoluto in campionato nella top class QX1. In quest’ultima tappa si è garantito il quinto posto di giornata con un quinto ed un sesto nelle due gare per poi concluder sempre nella Top-5 la corsa Supercampione. Costretto altresì al forfait dopo le prove Riccardo Lami, il quale ha portato a termine la stagione con il settimo posto in campionato dopo aver ben figurato nella parte iniziale della serie tricolore. Nuovamente assente per infortunio Riccardo Gullo, ritrovatosi di conseguenza quinto nella generale della graduatoria Sport dopo aver condotto la classifica nei primi round.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Quadcross a Pieve di Teco

QX1

Edoardo Cazzola (Turrini Motorsport Yamaha) 5°, 6° e 6° Supercampione (6° di giornata)

