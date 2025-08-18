Pata Talenti Azzurri FMI: Guido Pini nella Top 10 del Mondiale Moto3, nuove vittorie nell’Europeo Trial

Weekend di ferragosto all’insegna di nuovi prestigiosi traguardi raggiunti dai Pata Talenti Azzurri FMI. La ripresa del Mondiale Moto3 a Spielberg ha visto Guido Pini conquistare il terzo piazzamento nella Top 10 consecutivo, mentre nel penultimo round del Campionato Europeo Trial svoltosi a Kyselka i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno raccolto un bottino complessivo di 2 vittorie ed ulteriori 4 podi tra tutte le classi in gara.

Con il Gran Premio d’Austria svoltosi al Red Bull Ring di Spielberg è tornato in azione il Motomondiale con i colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI, complice l’assenza per l’infortunio riportato ad Assen di Luca Lunetta, difesi nella classe Moto3 dal solo Guido Pini. Per il terzo round consecutivo il motociclista toscano supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si è confermato nella Top-10, trend in crescita che lo attesta tra i protagonisti della entry class alla sua stagione d’esordio nella serie iridata. Qualificatosi direttamente per il Q2 dove ha spiccato l’undicesimo riferimento cronometrico, Pini ha poi concluso nono in gara, contenendo lo svantaggio dal gruppo di riferimento della categoria. Con i 51 punti finora totalizzati figura quattordicesimo in campionato, con la prospettiva di correre su tracciati a lui più congeniali da qui in avanti. Sempre a Spielberg si è disputato il penultimo appuntamento stagionale della Red Bull MotoGP Rookies Cup dove Giulio Pugliese non ha incontrato grandi fortune: caduto sabato in Gara 1, l’indomani nella seconda corsa in programma è stato costretto al ritiro per un inconveniente tecnico.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Spielberg

Moto3

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 9°

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Giulio Pugliese (Red Bull Rookies Cup KTM) ritirato e ritirato

Trial: i Pata Talenti Azzurri FMI sempre più protagonisti dell’Europeo

Dall’Ale Trial Klubb in Svezia alla località di Kyselka in Repubblica Ceca è proseguita la stagione 2025 dell’Europeo Trial con sempre i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti. Anche in questo terzo appuntamento previsto dal calendario continentale i giovani trialisti impegnati sono riusciti a portare i colori del progetto sul podio in tutte le classi. Con un primo ed un secondo posto, Alessia Bacchetta lascia Kyselka al comando della classifica di campionato della ECW (European Championship Women) ad ex-aequo con Kaytlyn Adshead, portando a tre il numero di affermazioni stagionali in sei giornate di gara finora disputate. Secondo hurrà nella IYC (International Youth Cup) altresì per Giacomo Midali, vincitore domenica dopo il terzo posto di sabato, appropriandosi della seconda posizione nella generale. Sempre in questa graduatoria, Filippo Colombo si è messo in mostra con un decimo ed un quinto posto nelle due giornate, mentre hanno proseguito il loro percorso di crescita Eros Parravicini (16° e 10°) e Diego Mazzola (13° e 16°). Nella ECJ (European Championship Junior) ha ottenuto il suo primo podio stagionale Fabio Mazzola, il quale è passato dal quarto posto nella prima giornata al terzo conseguito domenica. Sul podio della ECY (European Championship Youth) invece Edio Poncia, terzo e quinto tra sabato e domenica, con Daniel Cerutti quarto nella prima giornata per poi incappare in una caduta l’indomani che lo ha relegato al sedicesimo posto. Da esordiente nel Campionato Europeo, Federico Bonfanti ha concluso sedicesimo e quattordicesimo.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Trial a Kyselka

ECW (European Championship Women)

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 1^ e 3^

ECJ (European Championship Junior)

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 4° e 3°

ECY (European Championship Youth)

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 3° e 5°

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 4° e 16°

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 16° e 14°

IYC (International Youth Cup)

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 3° e 1°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 10° e 5°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 16° e 10°

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 13° e 16°

Motocross: trasferta tutta in salita a Uddevalla

A Uddevalla è proseguita la stagione 2025 del Mondiale Motocross MX2 oltre che dell’Europeo EMX250 con la presenza di tre Pata Talenti Azzurri FMI. A questa trasferta in Svezia prevista dal calendario i crossisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno dovuto far fronte a diverse avversità presentatisi lungo il cammino. Nel Mondiale MX2, Valerio Lata ha conquistato punti preziosi che lo riconfermano all’ottavo posto in campionato in questa sua stagione d’esordio nella serie iridata. Decimo nella manche di qualifica, nelle due gare valevoli per il Gran Premio di Svezia ha concluso decimo e quindicesimo per l’undicesimo posto dell’evento. Passando all’Europeo EMX250, Simone Mancini si era messo in mostra in Gara 1 con un buon passo, lottando per la quarta posizione. A seguito di un inconveniente è stato costretto al ritiro e, di comune accordo con la squadra, non ha preso il via della seconda manche. Al rientro dopo due mesi di stop forzato per l’infortunio riportato in Francia, Brando Rispoli ha disputato una buona qualifica, ritirandosi tuttavia in entrambe le gare in programma.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI a Uddevalla

MX2

Valerio Lata (Honda HRC) 10° e 15° (11° del Gran Premio)

EMX250

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) ritirato e ritirato (36° dell’evento)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) ritirato e non partito (40° dell’evento)

