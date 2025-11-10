Pata Talenti Azzurri FMI: Lunetta e Pini nel Mondiale Moto3, tante attività per i trialisti in occasione di EICMA

Tra il penultimo round del Motomondiale e le gare di scena in occasione di EICMA, il weekend dell’8-9 novembre ha riservato nuovi impegni agonistici ai Pata Talenti Azzurri FMI.

Luca Lunetta e Guido Pini hanno affrontato la sfida-Portimao del Mondiale Moto3, con il gruppo dei trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack presenti al gran completo alla celebre esposizione internazionale delle due ruote di scena a Milano-Rho Fiera.

Il penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale svoltosi all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão ha riservato alterne fortune ai due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nella classe Moto3. Dopo qualifiche difficili dove non è andato oltre il quindicesimo riferimento cronometrico, in gara Luca Lunetta si è reso protagonista di un’apprezzabile rimonta che lo ha condotto fino alla Top 10. Trovando il passo giro dopo giro, il motociclista capitolino del Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri è riuscito a risalire fino alla decima posizione finale, dando continuità ai piazzamenti a punti ottenuti negli ultimi round. Diametralmente opposto il weekend vissuto da Guido Pini. Prossimo a concludere la sua prima stagione nel Mondiale Moto3, in qualifica ha nuovamente dato prova del proprio potenziale velocistico siglando il quinto riferimento cronometrico che gli è valso una partenza dalla seconda fila. In gara, da parte integrante del gruppo di testa, sfortunatamente è stato autore di una scivolata che non gli ha permesso di ottenere un risultato in linea con la velocità mostrata.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Portimao

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 10°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) ritirato

Trial i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti dell’edizione 2025 di EICMA Ph FMI

Tra gare ed allenamenti, i giovani trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI sono stati tra i protagonisti dell’edizione 2025 di EICMA. Proprio in occasione della celebre Esposizione internazionale delle due ruote di scena a Milano-Rho Fiera si sono disputati i conclusivi due round del Campionato Italiano Trial Indoor che hanno visto impegnati due trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack. Nelle due gare svoltesi tra giovedì 6 e sabato 8 novembre ha concluso in entrambe i casi al secondo posto Alessia Bacchetta, di conseguenza classificatasi seconda nell’inaugurale stagione del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile. Reduce dal trionfo nell’Italiano Trial Outdoor TR3, Fabio Mazzola ha presenziato alla gara maschile confrontandosi con i migliori interpreti della specialità, ottenendo un settimo ed un sesto posto nelle due sfide in programma. Domenica 9 novembre inoltre il gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI Trial al gran completo, seguiti dai Tecnici FMI Bruno Luppi ed Alessandro Nucifora, ha potuto svolgere una giornata di allenamento affrontando le medesime zone di gara del Campionato Italiano Trial Indoor, potendo così consolidare il proprio bagaglio di crescita tecnico-agonistica. Un’opportunità resa disponibile grazie alla disponibilità del Comitato Trial FMI e di Offroad Pro Racing, con i giovani trialisti applauditissimi presso l’area MotoLive di Milano Rho-Fiera.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Trial Indoor ad EICMA

Maschile

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 7° e 6°

Femminile

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 2^ e 2^

