Pata Talenti Azzurri FMI: Lunetta e Pini sul podio nel Mondiale Moto3, Pritelli Campione Dunlop CIV PreMoto3

Un primo weekend di gare del mese di ottobre ricco di soddisfazioni per i colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Al Gran Premio d’Indonesia del Motomondiale svoltosi a Mandalika sono saliti sul podio entrambi i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack impegnati nel Mondiale Moto3, ovvero Luca Lunetta (2°) e Guido Pini (3°). Nel medesimo fine settimana si sono inoltre laureati Campioni italiani 2025 in due differenti specialità Lorenzo Pritelli (Dunlop CIV PreMoto3) e Gennaro Utech (Campionato Italiano MX Junior 125cc).

Traguardo storico per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia del Motomondiale 2025, due giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack sono saliti sul podio nella gara riservata alla classe Moto3. Luca Lunetta e Guido Pini hanno concluso rispettivamente secondo e terzo preceduti dal solo Campione del Mondo 2025, José Antonio Rueda. Entrambi da anni rientranti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI e formatisi agonisticamente tra il Campionato Italiano Minimoto, CIV Junior e Dunlop CIV prima di confrontarsi nei più prestigiosi campionati internazionali, Lunetta e Pini si sono resi artefici di una gara all’attacco, ritrovandosi costantemente nel gruppo di testa. Per Luca Lunetta si tratta del quarto podio in carriera nel Mondiale Moto3, il primo dopo il grave infortunio riportato quest’anno ad Assen. Superato un prolungato periodo di riabilitazione, il motociclista capitolino entrato a far parte del Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri ha ritrovato la gioia del podio, con già definito il suo passaggio alla classe Moto2 dalla prossima stagione. Primo podio nel Mondiale Moto3 invece per Guido Pini. Da esordiente affermatosi costantemente nella Top-10, a Mandalika ha festeggiato la conquista di un terzo posto che lo attesta tra i talenti più in vista del Motomondiale, dopo essersi laureato nel 2022 Campione della European Talent Cup ed aver concluso lo scorso anno secondo nel Mondiale JuniorGP.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Mandalika

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 2°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 3°

Velocità Lorenzo Pritelli è il Campione Dunlop CIV PreMoto3 2025 Ph FMI

Al Mugello Circuit si è conclusa una stagione 2025 del Dunlop CIV che ha riproposto i Pata Talenti Azzurri FMI ai vertici della classe PreMoto3. Da indiscusso mattatore, Lorenzo Pritelli si è laureato Campione, portando a compimento un campionato vissuto da protagonista con l’ennesima doppietta conseguita sui saliscendi del tracciato toscano. Sono i numeri a testimoniare la forza del quindicenne motociclista riminese: 263 punti totalizzati con un bottino di 6 vittorie ed altri 4 piazzamenti nella Top-3 nelle 13 gare disputate, ottenendo recentemente anche un sensazionale podio al debutto assoluto nella European Talent Cup a Misano Adriatico. All’esordio nel Dunlop CIV PreMoto3, Luca Rizzi ha concluso terzo, centrando un nuovo podio al Mugello con il secondo posto di Gara 1. Campionessa del Trofeo Legend Under 40 nel contesto del CIV Junior, Luana Giuliani ha riaffermato la sua velocità con la quarta posizione assoluta in campionato, ottenendo al Mugello un settimo ed un quarto posto nelle due gare. Due gare in zona punti al Mugello invece per Simone Vianello, sesto ed undicesimo, così come per Lorenzo Fino dodicesimo e decimo, Elisabetta Monti quattordicesima e tredicesima oltre che Vincenzo Di Veroli, dodicesimo in Gara 2 centrando da rookie la Top-10 di campionato. Nel Dunlop CIV Sportbike ha portato a compimento una stagione d’esordio nella categoria votata alla prospettiva futura invece Josephine Bruno, a punti in entrambe le gare del Mugello concluse al quindicesimo e quattordicesimo posto.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Dunlop CIV al Mugello

PreMoto3

Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) 1° e 1°

Luca Rizzi (We Race Pos Corse) 2° e 8°

Luana Giuliani (Angeluss Team) 7^ e 4^

Simone Vianello (Buccimoto Factory) 6° e 11°

Lorenzo Fino (Leopard Academy by Roc’N’Dea) 12° e 10°

Vincenzo Di Veroli (SM Corse Gea Motorsport) ritirato e 12°

Elisabetta Monti (Buccimoto Factory) 14^ e 13^

Sportbike

Josephine Bruno (Gradaracorse Aprilia) 15^ e 14^

Motocross Utech, Pini e Uccellini nella Top-3 dell’Italiano Junior 125cc Ph FMI

Con tre Pata Talenti Azzurri FMI a monopolizzare il podio di giornata e la Top-3 della classifica generale si è concluso il Campionato Italiano Motocross Junior 125cc 2025. Nell’ultimo appuntamento andato in scena presso l’impianto di Ottobiano Motorsport i giovani crossisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno raggiunto questo prestigioso traguardo, confermando la loro crescita emersa per tutto l’arco della stagione. Ad aggiudicarsi il titolo italiano MX Junior 125cc è stato Gennaro Utech. Reduce da un brutto infortunio, nelle ultime settimane è tornato in azione, giusto in tempo per primeggiare nella serie tricolore. Ad Ottobiano ha conquistato l’argento di giornata con il primato di Gara 1 ed il secondo posto di Gara 2, risultati sufficienti per garantirsi la vittoria finale di campionato con una manciata di punti di vantaggio su Riccardo Pini. Recentemente in trionfo nel Trofeo Rookies Cup Under 17, in questa circostanza ha ottenuto la vittoria di tappa con un secondo ed un primo posto, classificandosi secondo nella generale a sole 20 lunghezze dal primato. A completare una Top-3 di giornata e di campionato tutta dei piloti coinvolti nel progetto ci ha pensato Andrea Uccellini, terzo e quinto ad Ottobiano per il bronzo dell’evento e nella graduatoria finale dell’Italiano MX Junior 125cc. Positiva anche la crescita espressa dall’esordiente David Cracco, quinto con un quarto ed un sesto posto all’attivo in quest’ultima sfida stagionale. Undicesimo altresì un altro rookie come Edoardo Riganti, ottavo e decimo nelle due manche.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano MX Junior ad Ottobiano

125cc

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 2° e 1° (1° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 1° e 2° (2° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 3° e 5° (3° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 4° e 6° (5° dell’evento)

Edoardo Riganti (Manetta Team Husqvarna) 8° e 10° (11° dell’evento)

Com. Stam. + foto FMI