Pata Talenti Azzurri FMI: Mantovani e Mannini brillano a Matterley Basin, Pugliese sul podio al Mugello nella Red Bull MotoGP Rookies Cup

L’inizio dell’estate ha riservato un weekend ricco di soddisfazioni ai Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nei principali campionati motociclistici nazionali ed internazionali.

Nel Motocross la trasferta di Matterley Basin ha riproposto sul podio Filippo Mantovani e Niccolò Mannini, con i colori del progetto difesi nella Top-10 di campionato anche dall’attuale capo-classifica in coabitazione Nicolò Alvisi più Francesco Bellei e Riccardo Pini. Al Mugello altresì il Gran Premio d’Italia del Mondiale Moto3 ha visto Luca Lunetta e Guido Pini lottare nel gruppo di testa con Giulio Pugliese, al via della Red Bull MotoGP Rookies Cup, sul podio di Gara 1. Conferme importanti anche per i giovani trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack nella prova del Campionato Italiano Trial e MiniTrial a Lanzada, mentre a Matelica il penultimo round del Campionato Italiano Italiano Enduro Under 23/Senior ha registrato le vittorie di classe da parte di tutti i piloti coinvolti nel progetto impegnati: gara e titolo in anticipo per Gabriele Melchiorri (Cadetti 125), successi di tappa per Simone Cagnoni (Junior 125), Davide Mei (Junior 300) e per Sara Traini (Coppa Italia Femminile).

Due crossisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI sul podio dell’Europeo Motocross 125cc. Una piacevole consuetudine nel corso della stagione 2025: in tutti i 10 round finora disputati, almeno un pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ha sempre conquistato il podio di tappa, con due o più crossisti appartenenti al gruppo classificatisi nella Top-3 dell’evento in 6 differenti occasioni. La trasferta presso l’iconico impianto di Matterley Basin non ha fatto eccezione in merito, con i colori del progetto rappresentati sul podio da Filippo Mantovani e Niccolò Mannini, rispettivamente secondo e terzo. Al terzo podio negli ultimi quattro round, Mantovani si è riconfermato ad altissimi livelli anche nel Regno Unito, portando a termine le due manche in terza e seconda posizione. Con l’argento di tappa ha consolidato la sua terza posizione in campionato a precedere Mannini, il quale si è garantito il quarto podio stagionale con un quarto ed un terzo posto, riappropriandosi della Top-4 della generale. In questa prova si è messo nuovamente in mostra Francesco Bellei, quarto con un secondo ed un quinto posto nelle due manche, salendo al sesto posto in campionato. Seppur in coabitazione con Mano Faure, conserva la leadership dell’Europeo a quota 352 punti Nicolò Alvisi, diciassettesimo e quarto a Matterley Basin per l’ottavo posto dell’evento, tutto questo con ancora quattro gare da disputarsi nel corso della stagione 2025. Sfortunatamente costretto al ritiro in Gara 2, Riccardo Pini nella corsa del sabato ha riaffermato il suo valore con il sesto posto al traguardo in una contesa conclusa al quindicesimo posto dall’esordiente nella ottavo di litro Andrea Uccellini. Al rientro dopo l’assenza forzata di Kegums per infortunio, David Cracco ha proseguito il suo percorso di crescita con un ventisettesimo ed un ventiseiesimo posto nelle due gare. Passando all’Europeo Motocross EMX250, nonostante svariati inconvenienti Simone Mancini ha concluso decimo dell’evento con un quinto ed un quattordicesimo posto a referto. Con i punti totalizzati finora figura così al sesto posto in campionato da debuttante a tempo pieno nella quarto di litro.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a Matterley Basin

EMX125

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 3° e 2° (2° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 4° e 3° (3° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 2° e 5° (4° dell’evento)

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 17° e 4° (8° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 6° e ritirato (16° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 15° e ritirato (20° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 27° e 26° (29° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 5° e 14° (10° dell’evento)

Motocross la sfortuna perseguita Valerio Lata anche nel Regno Unito Ph FMI

Sempre a Matterley Basin il dodicesimo round del Mondiale Motocross MX2 non ha sorriso a Valerio Lata. Il giovane crossista capitolino ha visto il weekend di gara condizionato da episodi non dipendenti la sua volontà, sufficienti per tarpargli le ali dopo un incoraggiante avvio. Mostratosi particolarmente veloce nel corso delle prime prove rientrando potenzialmente in piena Top-5, nelle cronometrate è incappato in una rovinosa caduta, impattando dopo un salto sulla moto del Campione del Mondo in carica Kay de Wolf, finito a terra proprio davanti a sé. Complice questo rovinoso volo ha riportato una brutta botta ad una spalla che lo ha costretto al ritiro nella manche di qualifica dopo un’ottima partenza, tanto da ritrovarsi secondo alla prima curva. L’indomani, stringendo i denti, l’atleta delle Fiamme Oro ha portato a termine le due gare al quattordicesimo e dodicesimo posto, classificandosi dodicesimo del Gran Premio. Con i punti totalizzati conserva così l’ottava posizione in campionato, piazzamento che attesta quanto di buono profuso finora da esordiente a tempo pieno nel Mondiale riservato agli Under 23. A questo appuntamento oltremanica del calendario non era presente Ferruccio Zanchi, il quale sta proseguendo il suo percorso di guarigione dall’infortunio al ginocchio sinistro riportato a Teutschenthal.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale MX2 a Matterley Basin

Valerio Lata (Honda HRC) 14° e 12° (12° del Gran Premio)

Velocità alti e bassi al Gran Premio d’Italia del Mugello Ph FMI

L’edizione 2025 del Gran Premio motociclistico d’Italia svoltosi al Mugello Circuit ha riservato alterne fortune ai Pata Talenti Azzurri FMI del Mondiale Moto3 e della Red Bull MotoGP Rookies Cup. In un fine settimana iniziato tutto in salita con alcune difficoltà emerse nel corso delle prove, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono messi in mostra, raccogliendo tuttavia meno in termini di risultati rispetto a quanto di buono espresso. Questo il caso dei due piloti coinvolti nel progetto impegnati nel Mondiale Moto3. Partito dalla tredicesima casella dello schieramento di partenza, Luca Lunetta ha vissuto una gara tutta all’attacco, collocandosi pronti-via nel plotone di testa e con legittime credenziali per ambire ad un posto sul podio. Sfortunatamente una carambola alla San Donato innescata da un altro pilota l’ha tolto di scena nel corso del nono giro. Discorso similare per Guido Pini. Di casa al Mugello, dopo una rovinosa caduta nelle Practice di venerdì ha poi vissuto delle qualifiche problematiche tanto da ritrovarsi costretto a scattare dalla settima fila. Partito bene, a sua volta ha lottato per le posizioni che contano, fino ad incappare in una caduta all’undicesimo giro in uscita dalla curva del Correntaio per un contatto causato da un altro pilota. Le soddisfazioni per i colori del progetto sono arrivate sabato con Giulio Pugliese terzo classificato in Gara 1 della Red Bull MotoGP Rookies Cup, rendendosi protagonista di una furiosa rimonta dalla ventiseiesima casella in griglia di partenza dovuta ad una penalità comminatagli al termine delle qualifiche ufficiali. Al secondo podio stagionale, nella corsa di domenica si era riproposto tra i protagonisti, salvo incappare in una caduta a 6 giri dall’esposizione della bandiera a scacchi.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale al Mugello

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) ritirato

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) ritirato

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Giulio Pugliese (Red Bull Rookies Cup KTM) 3° e ritirato

Trial successi continui a Lanzada nel Campionato Italiano Ph FMI

In Valmalenco, più precisamente presso la località di Lanzada, il secondo round del Campionato Italiano Trial 2025 ha riaffermato il buon momento dei trialisti coinvolti nel progetto. Nelle due giornate di gara si sono appropriati la vittoria nelle rispettive classi di appartenenza Fabio Mazzola (TR3) e Daniel Cerutti (TR3 125), mentre Edio Poncia ha concluso due volte quarto nella categoria riservata ai giovani da 14 a 21 anni di età ai comandi di moto 125cc di cilindrata. Due secondi posti a referto anche per Alessia Bacchetta nella Femminile A, arrivata sabato ad un soffio dalla prima vittoria stagionale nella serie tricolore. Sempre a Lanzada inoltre ha preso il via il Campionato Italiano MiniTrial 2025 con i Pata Talenti Azzurri FMI in evidenza a cominciare da Federico Bonfanti e Giacomo Midali, vincitori rispettivamente nelle graduatorie A e B. Ha concluso terzo nella MiniTrial B invece Eros Parravicini con Filippo Colombo nono, mentre nella MiniTrial C un clamoroso ex-aequo di punteggio con il vincitore ha visto Diego Mazzola classificarsi secondo con Gabriele Stecchetti a completare il podio.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Trial a Lanzada

TR3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 1° e 1°

TR3 125

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 1° e 1°

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 4° e 4°

Femminile A

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 2^ e 2^

MiniTrial A

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

MiniTrial B

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 3°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 9°

MiniTrial C

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 2°

Gabriele Stecchetti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 3°

Enduro Gabriele Melchiorri Campione Italiano Cadetti 125cc 2025 Ph FMI

Si è svolta a Matelica nel cuore delle Marche il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior 2025 che ha visto tutti i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati conquistare la vittoria nelle rispettive classi di appartenenza. Nel caso di Gabriele Melchiorri, persino a primeggiare nella graduatoria assoluta e, con il quarto successo di categoria in quattro gare finora disputate, chiudere i giochi-campionato con una prova d’anticipo nella Cadetti 125. A questa prova si sono assicurati la vittoria di tappa anche Simone Cagnoni (Junior 125), Davide Mei (Junior 300) e Sara Traini (Coppa Italia Femminile).

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI ENDURO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Under 23 a Matelica

Cadetti 125

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 1°

Junior 125

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 1°

Junior 300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 1°

Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^

Com. Stam. + foto FMI