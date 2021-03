Da Riola Sardo ad Alghero, prosegue il positivo inizio di stagione per i piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Nel secondo appuntamento degli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2021, i giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno confermato il loro ottimo momento di forma, conquistando risultati di spessore.

Nella classe MX2 Nicholas Lapucci si è assicurato la vittoria e, contestualmente, la tabella rossa da capo-classifica di campionato. Successivamente tredicesimo nella Supercampione, Lapucci ha preceduto Andrea Bonacorsi, alla personale prima gara del 2021 e con la sua nuova moto, secondo nella gara MX2 (dodicesimo nella Supercampione) a completare l’1-2 targato Pata Talenti Azzurri FMI. Buona prova anche da parte di Alberto Forato classificatosi quarto, mentre Andrea Adamo è stato costretto al ritiro per un inconveniente. Tra i piloti coinvolti nel progetto presente Pietro Razzini (22°) mentre Andrea Roncoli, complice una caduta in allenamento, non ha preso parte alla trasferta di Alghero.

Passando alla 125cc, quattro Pata Talenti Azzurri FMI si sono classificati nella top-5 di giornata, preceduti dal solo Hakon Osterhagen. Sul podio si sono messi in mostra Andrea Rossi (14° e 2°) e Nicola Salvini (6° e 3°) rispettivamente secondo e terzo di giornata, seguiti da Andrea Viano (due volte 4°) e Valerio Lata, vincitore della prima manche e sfortunato protagonista di una caduta nella seconda. Completano il novero dei Pata Talenti Azzurri FMI Ferruccio Zanchi (9° di giornata), Morgan Bennati (10°), Alfio Pulvirenti (14°), Giorgio Di Crescenzo (16°), Matteo Luigi Russi (18°) con Daniel Gimm (36°) attanagliato da una serie di inconvenienti. Per quanto concerne la classifica di campionato, con più soltanto le due manche di Mantova previste dal calendario, Lata secondo precede nell’ordine Rossi e Salvini con Viano sesto.

Nella MX1 si è registrata invece l’assenza di Morgan Lesiardo, convincente nono a Riola Sardo, costretto al forfait per una caduta in allenamento e conseguente infortunio allo scafoide destro.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Dopo Riola Sardo, per i Talenti Azzurri è stato un altro weekend positivo. Nella classe 125cc Lata ha vinto la prima manche, mentre Rossi e Salvini sono saliti sul podio di giornata rispettivamente al secondo e terzo posto a precedere Viano e lo stesso Lata. La presenza di quattro Talenti Azzurri nella top-5 certifica il buon inizio di stagione dei nostri ragazzi. Passando alla MX2, Lapucci si è confermato estremamente competitivo, aggiudicandosi la vittoria e la tabella rossa da leader della classifica di campionato. Ottima prima gara stagionale e con la Yamaha di Bonacorsi, il quale ci ha persino sorpresi per l’immediato feeling con la sua nuova moto, mentre Forato e Adamo hanno nuovamente espresso buone performance. Peccato non siano stati presenti in questa tappa Lesiardo e Roncoli per i rispettivi infortuni accusati in allenamento: da parte nostra un messaggio di incoraggiamento ed un caloroso “in bocca al lupo” per una rapida guarigione. In generale, possiamo mostrarci soddisfatti di queste prime due gare. Ci apprestiamo ad affrontare il conclusivo evento degli Internazionali d’Italia a Mantova, indispensabile per raccogliere dati preziosi e, successivamente, definire il programma di lavoro per preparare al meglio i Talenti Azzurri alla stagione continentale.“

Per i Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross l’appuntamento in gara è fissato per domenica 14 marzo a Mantova per l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2021 organizzati da Offroad Pro Racing.

