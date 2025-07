Pata Talenti Azzurri FMI: Pole di Guido Pini nel Mondiale Moto3 a Brno, vittorie e podi nell’Europeo Enduro in Ungheria

Un fine settimana all’insegna di prestigiosi traguardi nel motociclismo internazionale per i Pata Talenti Azzurri FMI. Se a Brno uno dei grandi protagonisti della Moto3 è stato Guido Pini, da esordiente autore della prima pole position in carriera nel Motomondiale, in Ungheria il penultimo appuntamento dell’Europeo Enduro ha riservato risultati di rilievo per i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack.

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI in pole position nel Motomondiale. All’Autodrom Brno, location tornata dopo 5 anni ad ospitare la serie iridata, Guido Pini si è assicurato la prima pole in carriera nel Mondiale Moto3 al suo dodicesimo gettone di presenza nel Campionato del Mondo. Già in prima fila da debuttante quest’anno tra Le Mans ed al Sachsenring, in Repubblica Ceca il vice-Campione del Mondo JuniorGP in carica ha interpretato al meglio il decisivo Q2 nelle qualifiche ufficiali. Per il giovane motociclista toscano la soddisfazione della prima pole nel Mondiale Moto3, seguita l’indomani dall’ennesima Top-10 in gara con punti utili al fine di scalare al quattordicesimo posto nella classifica di campionato, quarto per quanto concerne la graduatoria Rookie of the Year riservata ai piloti alla loro stagione d’esordio nel Motomondiale.



I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Brno



Moto3



Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 10°

La località di Nagytarcsa in Ungheria ha ospitato il terzo nonché penultimo appuntamento stagionale dell’Europeo Enduro 2025 che ha riconfermato il valore dei cinque Pata Talenti Azzurri FMI in gara. Campione Italiano Enduro Cadetti 125cc e terzo classificato agli Assoluti d’Italia Enduro 125cc, Gabriele Melchiorri a ben figurato in questa trasferta con due podi all’attivo nella classe Youth: secondo sabato, terzo domenica, ottenendo contestualmente un quinto ed un settimo posto nell’assoluta. Un sesto ed un quinto all’attivo altresì per Niko Guastini, a sua volta impegnato nella Youth Under 21 così come Simone Cagnoni, classificatosi settimo e sesto nelle due giornate. Le soddisfazioni per i Pata Talenti Azzurri FMI si estendono alla graduatoria Women dove la vincitrice della Coppa Italia Enduro Femminile 2025 Sara Traini ha conquistato la vittoria nella giornata del sabato ed il secondo posto l’indomani. Settima e ottava invece Asia Volpi, in progressiva ascesa nel corso della stagione 2025.



I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Enduro a Nagytarcsa



Youth



Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 2° e 3°



Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 6° e 5°



Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 7° e 6°



Women



Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^ e 2^



Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) 7^ e 8^

Velocità: al Misanino un importante allenamento collegiale



Giovedì 17 e venerdì 18 luglio al “Misanino” si sono ritrovati i Pata Talenti Azzurri FMI Velocità per una due-giorni di allenamento collegiale con il focus incentrato sulla fase cruciale della stagione 2025. Nonostante il gran caldo, i presenti hanno lavorato a pieno regime, seguiti come sempre dai Tecnici FMI Roberto Sassone e Alessandro Brannetti con il preparatore Marco Di Marcello che ha curato la parte atletica. Questo allenamento si è svolto nel migliore dei modi con i piloti presenti che non hanno lesinato impegno, mostrando grande dedizione alla causa e voglia di far gruppo, preparandosi nel migliore dei modi ai prossimi appuntamenti previsti dal calendario della Velocità nazionale ed internazionale.



Si è svolto da lunedì 14 a mercoledì 16 luglio a Pragelato un intenso allenamento collegiale di tre giorni riservato ai Pata Talenti Azzurri FMI Trial. A questo appuntamento, svoltosi in concomitanza con il Raduno Nazionale Trial Under 21, i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno potuto concentrarsi su esercizi più approfonditi ed un allenamento tecnico più intensivo con le rispettive moto. Seguendo le indicazioni di Fabio Lenzi (Direttore Tecnico Trial FMI) e dei Tecnici FMI, Alessandro Nucifora e Bruno Luppi, i Pata Talenti Azzurri FMI hanno sfruttato appieno il tempo a disposizione in questo allenamento ad alta quota ai 1.500 metri di Pragelato. Non è mancato un focus sulla condizione atletica con diversi test effettuati da Alessia Nucifora, Tecnico al loro seguito che ha potuto monitorare la loro preparazione in questo appuntamento estivo previsto dal calendario. Presenti alla tre-giorni, in rigoroso ordine alfabetico, Federico Bonfanti, Daniel Cerutti, Filippo Colombo, Diego Mazzola, Fabio Mazzola, Giacomo Midali, Eros Parravicini, Edio Poncia e Gabriele Stecchetti. Unica assente giustificata Alessia Bacchetta, impegnata non più tardi dello scorso fine settimana a Rhode Island nel Mondiale TrialGP Women conquistando due terzi posti nelle gare svoltesi nella giornata di sabato.



