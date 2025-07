Pata Talenti Azzurri FMI: Prima vittoria nel Mondiale JuniorGP di Leonardo Zanni, ottimi risultati nel Campionato Italiano Trial e Dunlop CIV

L’ultimo weekend di luglio ha riservato risultati di rilievo per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Nel quarto appuntamento stagionale del Mondiale JuniorGP svoltosi al MotorLand Aragón in Gara 1 Leonardo Zanni ha conquistato la prima vittoria in carriera, riportando i colori del progetto voluto dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack sul gradino più alto del podio nel Mondiale Junior Moto3.

Positive performance e risultati sono poi emersi dalla tappa del Dunlop CIV a Misano Adriatico, così come nel Campionato Italiano Trial e MiniTrial a Santo Stefano d’Aveto.

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI tornano sul gradino più alto del podio nel Mondiale JuniorGP. Al MotorLand Aragón di Alcañiz, teatro del quarto appuntamento stagionale, Leonardo Zanni ha conquistato la vittoria in Gara 1, il primo personale hurrà in carriera nel Mondiale Junior Moto3. Alla sua prima stagione completa nella categoria, Zanni in Aragona si è reso protagonista di una gran Gara 1 culminata con la vittoria, dando seguito ad una serie di prestazioni di livello dove è rimasto costantemente parte integrante del gruppo di testa. Nella seconda corsa in programma ha poi concluso 6°, guadagnando punti utili per arpionare la quarta posizione in campionato con 74 punti finora totalizzati. Nonostante qualche difficoltà più del previsto, Giulio Pugliese conserva la decima posizione nella generale, archiviando le due gare svoltesi al MotorLand Aragón in decima e sedicesima posizione. Passando alla European Talent Cup, dopo esser stato costretto a scattare dal fondo dello schieramento Edoardo Savino ha conquistato il primo piazzamento in zona punti, classificandosi quindicesimo all’esposizione della bandiera a scacchi. A sua volta in rimonta e reduce dal podio di Magny-Cours, Cristian Borrelli dopo un’escursione fuori-pista non è andato oltre il ventiseiesimo posto finale.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel FIM JuniorGP al MotorLand Aragón

Mondiale JuniorGP

Leonardo Zanni (Finetwork XTI MIR Racing Team KTM) 1° e 6°

Giulio Pugliese (Aspar Junior Team CFMOTO) 10° e 16°

European Talent Cup

Edoardo Savino (Finetwork XTI MIR Racing Team) 15°

Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) 26°

Velocità buon weekend a Misano nel Dunlop CIV Ph FMI

Il quarto round del Dunlop CIV disputatosi al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha riservato buoni risultati e sensazioni ai Pata Talenti Azzurri FMI, confermatisi protagonisti della classe PreMoto3 sullo slancio delle brillante performance espresse nei precedenti appuntamenti stagionali. Al comando della classifica si conferma Lorenzo Pritelli, secondo in entrambe le gare consolidando a quota 181 punti la sua leadership nella generale. Misano ha riservato conferme a Luana Giuliani, autrice di una gran Gara 1 portata a termine al quarto posto, confermandosi nella medesima posizione in campionato in virtù del nono posto in Gara 2. Altrettanto positivo il weekend di Elisabetta Monti, sesta e settima nelle due gare, lottando nel gruppo che conta della categoria. Al rientro da un infortunio Lorenzo Fino si è prodotto in un’apprezzabile Gara 1 conclusa al quinto posto su pista bagnata per poi l’indomani agganciare la zona punti con la quindicesima posizione finale. In un weekend problematico conserva la Top-5 di campionato Luca Rizzi, nono e quattordicesimo, con gli esordienti Vincenzo Di Veroli (11° e 13°) e Simone Vianello (13° e 17°) che hanno proseguito il loro percorso di crescita. Nel Dunlop CIV Sportbike la Campionessa CIV Femminile in carica Josephine Bruno a sua volta continua a far esperienza in una categoria di alto livello, ben figurando in Gara 1 con l’undicesimo posto all’esposizione della bandiera a scacchi.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Dunlop CIV a Misano

PreMoto3

Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) 2° e 2°

Luana Giuliani (Angeluss Team) 4^ e 9^

Elisabetta Monti (Buccimoto Factory) 6^ e 7^

Lorenzo Fino (Leopard Academy by Roc’N’Dea) 5° e 15°

Luca Rizzi (We Race Pos Corse) 9° e 14°

Vincenzo Di Veroli (SM Corse Gea Motorsport) 11° e 13°

Simone Vianello (SM Corse Gea Motorsport) 13° e 17°

Sportbike

Josephine Bruno (Gradaracorse Aprilia) 11^ e ritirata

Motocross Valerio Lata decimo al Gran Premio di Loket Ph FMI

Si è svolto a Loket presso il celebre impianto del Loketske Serpentiny il Gran Premio della Repubblica Ceca del Mondiale Motocross MX2. In questo quattordicesimo appuntamento stagionale Valerio Lata ha concluso decimo nella graduatoria dell’evento, ben figurando soprattutto nella giornata del sabato. Sul fondo fangoso a causa di una pioggia torrenziale, il crossista capitolino nella gara di qualifica si è espresso ad alti livelli, centrando un ottimo secondo posto, lottando con comprovati protagonisti della serie iridata. L’atleta delle Fiamme Oro l’indomani ha poi portato a termine le due manche in ottava e decima posizione, guadagnando il decimo posto del Gran Premio. Con i punti totalizzati conserva così l’ottava posizione in campionato alla sua stagione d’esordio nel Campionato del Mondo riservato ai talenti Under 23.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale MX2 a Loket

Valerio Lata (Honda HRC) 8° e 10° (10° del Gran Premio)

Trial vittorie a ripetizione nel Campionato Italiano Trial e MiniTrial Ph FMI

Santo Stefano d’Aveto ha ospitato il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial e MiniTrial 2025 con i Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente protagonisti, raccogliendo nel fine settimana un bottino complessivo di 11 piazzamenti a podio comprensivi di ben 6 vittorie. Nella TR3 125 i trialisti coinvolti nel progetto hanno monopolizzato la scena. Campione MiniTrial A in carica, Edio Poncia ha primeggiato in entrambe le giornate di gara conquistando le prime, personali vittorie nella classe riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni d’età ai comandi di moto 125cc di cilindrata. Con un terzo ed un secondo posto tra sabato e domenica Daniel Cerutti ha invece conservato la leadership di campionato. Discorso analogo nella TR3 dove Fabio Mazzola ha conquistato la vittoria sabato per poi concluder secondo domenica, restando al comando della classifica da esordiente in questa categoria. Due secondi posti a referto invece per Alessia Bacchetta restando potenzialmente in corsa per il titolo italiano della Femminile A. Nel penultimo atto del Campionato Italiano MiniTrial i Pata Talenti Azzurri FMI hanno primeggiato in tutte le classi dove sono stati impegnati. Quarto successo in quattro gare nella MiniTrial A per Federico Bonfanti così come per Giacomo Midali nella MiniTrial B, graduatoria che ha visto Eros Parravicini e Filippo Colombo concludere rispettivamente al sesto e settimo posto. Seconda vittoria di fila nella MiniTrial C per Diego Mazzola, il quale ha così accorciato le distanze in campionato. Quarta posizione in gara per Gabriele Stecchetti, in costante crescita, di buon auspicio per l’ultimo round in agenda il prossimo mese di settembre all’Abetone.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Trial a Santo Stefano d’Aveto

TR3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 1° e 2°

TR3 125

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1° e 1°

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 3° e 2°

Femminile A

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 2^ e 2^

MiniTrial A

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

MiniTrial B

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 6°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 7°

MiniTrial C

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 1°

Gabriele Stecchetti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 4°

Com. Stam. + foto FMI