Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 10 e 11 maggio 2025

Guido Pini brilla nel Mondiale Moto3 a Le Mans, Ferruccio Zanchi e Simone Mancini in evidenza nel Motocross mondiale ed europeo a Lugo.

Un fine settimana che ha riaffermato i giovani Pata Talenti Azzurri FMI sempre più protagonisti del motociclismo internazionale. A Le Mans il sesto round del Mondiale Moto3 ha proiettato ai vertici Guido Pini, da esordiente qualificatosi in prima fila, mentre Giulio Pugliese si è garantito il primo podio in carriera nella Red Bull MotoGP Rookies Cup. Soddisfazione anche per le performance espresse dai piloti del Motocross con la trasferta di Lugo che ha visto Ferruccio Zanchi e Simone Mancini in evidenza rispettivamente nel Mondiale MX2 e nell’Europeo EMX250. Non sono mancati inoltre traguardi importanti da parte dei piloti dell’Enduro supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack con la prova di Massa Marittima degli Assoluti d’Italia portata a termine con successo e, non da meno, con un bottino complessivo di 16 podi comprensivi di 6 vittorie

Al Circuit Bugatti di Le Mans il Gran Premio di Francia del Mondiale Moto3 ha visto i colori del progetto in evidenza grazie a Guido Pini. Esordiente quest’anno nella serie iridata, il talentuoso motociclista toscano al suo sesto gettone di presenza nel Motomondiale si è qualificato in prima fila, ottenendo un superlativo secondo crono nel corso del decisivo Q2 delle prove ufficiali. L’indomani in gara è rimasto parte integrante del gruppetto di testa, assaporando anche il gusto di comandare la contesa. Soltanto una scivolata al quattordicesimo giro ha precluso la gioia di un risultato di rilievo, ma che non inficia alcunché nel bilancio di un weekend vissuto da grande protagonista. Sempre nel Mondiale Moto3, Luca Lunetta ha dato prova di caparbietà in gara, svoltando dopo un fine settimana vissuto in salita. Il nono posto al traguardo gli ha permesso di guadagnare punti utili per salire in ottava posizione in campionato, ritrovando in feeling in sella alla propria Honda in previsione dei prossimi appuntamenti previsti dal calendario. Le Mans inoltre ha ospitato il secondo round della Red Bull MotoGP Rookies Cup che ha visto Giulio Pugliese ottenere il suo primo podio in carriera nella serie monomarca su base KTM. In Gara 1 è stato classificato terzo, mentre nella corsa di domenica è incappato in una caduta al quarto giro quando si trovava in quinta posizione, tradito dalle condizioni di scarsa aderenza del tracciato della Sarthe.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Le Mans

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 9°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) ritirato

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Giulio Pugliese (Red Bull Rookies Cup KTM) 3° e ritirato

Motocross Ferruccio Zanchi lotta per il podio a Lugo Ph FMI

Tra i grandi protagonisti del Gran Premio di Spagna del Mondiale Motocross MX2 disputatosi a Lugo spicca senza dubbio Ferruccio Zanchi. Autore del terzo riferimento cronometrico nelle prove ufficiali, nella manche di qualifica ha poi concluso quinto, confermandosi ad altissimi livelli domenica nelle due gare. Nella prima sfida si è messo in mostra con il quarto posto, riaffermando la sua velocità sul fango dopo il podio conseguito a Cozar. Partito bene anche in Gara 2, sfortunatamente quando si ritrovava in seconda posizione è incappato in una caduta che lo ha fatto retrocedere al decimo posto di manche e settimo nella graduatoria del Gran Premio. Con 203 punti all’attivo ‘Ferro’ è risalito all’ottavo posto in campionato, decimo invece Valerio Lata che ha vissuto un weekend in salita. Decimo nella manche di qualifica, nelle due gare ha concluso nono e dodicesimo per la decima posizione del Gran Premio, portando a 182 il bottino di punti totalizzato finora in questa sua prima stagione completa nel Mondiale MX2.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a Lugo

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 4° e 10° (7° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 9° e 12° (10° del Gran Premio)

Motocross Simone Mancini si mette in mostra nell’Europeo EMX250 Ph FMI

Sempre a Lugo il sesto round dell’Europeo Motocross EMX250 ha nuovamente riaffermato la velocità di Simone Mancini. All’esordio quest’anno nella quarto di litro, il crossista marchigiano in Gara 1 ha dato prova del suo valore con un brillante secondo posto al traguardo. Deciso a ripetersi l’indomani nella seconda manche, sfortunatamente all’ultimo giro è stato costretto a fermarsi per un inconveniente tecnico, con il risultato di veder sfumare proprio sul più bello il suo primo podio nell’Europeo 250cc, venendo classificato sedicesimo di gara e quinto dell’Evento. Ha vissuto altresì un fine settimana complicato Brando Rispoli. A sua volta esordiente nella quarto di litro ha concluso ventiduesimo e ventunesimo le due gare in programma.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo EMX250 a Lugo

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 2° e 16° (5° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 22° e 21° (27° dell’evento)

Enduro 6 vittorie e 16 podi negli Assoluti d’Italia a Massa Marittima Ph FMI

Il terzo appuntamento stagionale degli Assoluti d’Italia Enduro 24MX svoltosi a Massa Marittima ha riaffermato il buon momento dei Pata Talenti Azzurri FMI. Un bottino complessivo di 16 podi comprensivo di 6 vittorie testimonia la forza dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, in grado di monopolizzare i podi nelle classi Junior e 125cc. Tra i grandi protagonisti del quinto e sesto round figura senza dubbio Kevin Cristino. Velocissimo sin dal prologo con il terzo posto assoluto, nelle due giornate di gara ha proseguito la sua striscia di imbattibilità nella graduatoria Junior con una perentoria doppietta, classificandosi contestualmente ottavo nell’assoluta in entrambe le circostanze. La Junior ha visto il podio monopolizzato proprio dai Pata Talenti Azzurri FMI con Manuel Verzeroli e Luca Colorio che si sono scambiati il secondo ed il terzo di categoria tra sabato e domenica. Discorso analogo nella 125cc con i piloti coinvolti nel progetto addirittura in grado di concludere ai primi sei posti nelle due giornate. Alberto Elgari si è appropriato nella quinta e sesta vittoria di classe in sei giornate di gara finora disputate, avendo la meglio su Pietro Scardina e Valentino Corsi, rispettivamente secondo e terzo nelle due giornate. Due quarti posti a referto per Riccardo Pasquato, un quinto ed un sesto posto a testa per Simone Cagnoni e Gabriele Melchiorri con Niko Guastini decimo e ottavo. Per quanto concerne la classe 300, Davide Mei sabato ha ottenuto il secondo posto di categoria, contestualmente spiccando buoni tempi nella graduatoria assoluta. Nella Coppa Italia Enduro Femminile la trasferta in Provincia di Grosseto ha proiettato al comando della classifica Sara Traini, vincitrice di entrambe le giornate. Sfortunatamente è stata costretta al ritiro e ad abbandonare la leadership di campionato Francesca Nocera, mentre Asia Volpi ha ben figurato domenica conquistando il terzo gradino del podio.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Assoluti d’Italia Enduro 24MX a Massa Marittima

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 1° e 1°

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 2° e 3°

Luca Colorio (Triumphy Motorcycles Italia Racing) 3° e 2°

125

Alberto Elgari (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 1° e 1°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e 2°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) 3° e 3°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 4° e 4°

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 5° e 6°

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 6° e 5°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 10° e 8°

300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 2° e ritirato

Coppa Italia Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^ e 1^

Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) ritirata e 3^

Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) ritirata

