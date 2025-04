Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 12 e 13 aprile 2025 Mannini e Bellei sul podio dell’Europeo Motocross 125cc, in evidenza Bacchetta e Mazzola nel Mondiale Trial

Fine settimana del 12 e 13 aprile ricco di impegni e di contestuali soddisfazioni sotto il profilo dei risultati conseguiti da parte dei Pata Talenti Azzurri FMI.

Dall’appuntamento di Arco di Trento dell’Europeo Motocross con Niccolò Mannini e Francesco Bellei sul podio della classe 125cc, passando per Simone Mancini vincitore di Gara 2 dell’Europeo 250cc fino ad arrivare a Alessia Bacchetta e Fabio Mazzola, confermatisi con pieno merito e titolo protagonisti del Mondiale Trial, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono riaffermati nell’élite di tutte le specialità a due ruote che li vedono impegnati. Motomondiale compreso, con Luca Lunetta e Guido Pini nella Top-10 della classe Moto3, fino ai giovani piloti del Supermoto che hanno iniziato con il piglio giusto la loro stagione agonistica a Limatola nella prova inaugurale degli Internazionali d’Italia.

Brillano i colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI nella tappa dell’Europeo Motocross classi 125cc e 250cc al Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento, guadagnandosi con pieno merito e titolo la fragorosa standing ovation del pubblico amico. Questo il caso dell’Europeo EMX125 con cinque piloti coinvolti nel progetto ai primi sette posti dell’evento, tre dei quali in grado di monopolizzare la Top-3 di Gara 2. Al secondo posto di tappa conclude Niccolò Mannini, vincitore di Gara 2 dopo il settimo posto nella prima manche. Nella corsa di domenica ha preceduto sul traguardo Francesco Bellei, in virtù del quinto posto di Gara 1 salito sul terzo gradino del podio ed al secondo in campionato a precedere lo stesso Mannini. Quinto dell’evento ed in campionato altresì Riccardo Pini con un quarto ed un settimo posto, seguito nella graduatoria di Arco di Trento e della classifica generale da Nicolò Alvisi, sesto e quinto nelle due manche. Si è distinto in positivo con il terzo posto di Gara 2 invece Filippo Mantovani lasciandosi alle spalle una prima manche conclusa al tredicesimo posto, ottenendo punti utili per ritrovarsi settimo nella graduatoria dell’evento ed ottavo in campionato. Buona prova anche da parte di Gennaro Utech con il decimo posto di Gara 1, vedendosi tuttavia costretto al ritiro per un inconveniente nella corsa di domenica quando era in sesta posizione. Alla loro stagione d’esordio nell’Europeo e nella ottavo di litro, hanno messo in mostra buone cose Edoardo Riganti (a punti in Gara 2 con il diciassettesimo posto al debutto assoluto nella serie continentale), David Cracco (ventiduesimo e ventunesimo) ed Andrea Uccellini (non distante dalla zona punti in Gara 2). Passando all’Europeo Motocross 250cc, dopo una serie di episodi sfortunati ed inconvenienti, Simone Mancini ha fatto esplodere di gioia il pubblico del “Ciclamino” con una memorabile affermazione in Gara 2, il suo primo hurrà nella quarto di litro. Weekend condizionato da una caduta al via di Gara 1 invece per Brando Rispoli ottenendo tuttavia un punticino nella seconda manche, mentre all’esordio assoluto nell’Europeo EMX250 Alessandro Gaspari ha messo in mostra un buon approccio portando a termine le due gare in trentesima e ventiseiesima posizione.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a Pietramurata

EMX125

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 7° e 1° (2° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 5° e 2° (3° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 4° e 7° (5° dell’evento)

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 6° e 5° (6° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 13° e 3° (7° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 10° e ritirato (15° dell’evento)

Edoardo Riganti (Manetta Team Husqvarna) 29° e 17° (22° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 22° e 21° (28° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) ritirato e 23° (29° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) ritirato e 1° (6° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) ritirato e 20° (24° dell’evento)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Technology Honda) 30° e 26° (28° dell’evento)

Ph FMI Motocross Zanchi e Lata nella Top-10 del Gran Premio del Trentino MX2

Sempre ad Arco di Trento è andato in scena il quinto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross MX2 dove Ferruccio Zanchi e Valerio Lata hanno abbracciato il numerosissimo pubblico di casa. Nonostante diversi episodi sfortunati, i due Pata Talenti Azzurri FMI schierati dal team Honda HRC sono riusciti ad ottenere un piazzamento nella Top-10 dell’evento, conservando contestualmente la loro posizione tra i primi dieci in campionato. Al nono posto del Gran Premio ha concluso Ferruccio Zanchi, il quale si è reso protagonista di due gare di rimonta dopo il ritiro nella manche di qualifica che lo ha costretto ad una svantaggiosa scelta al cancelletto di partenza. In Gara 1 è riuscito a recuperare fino alla decima posizione, riuscendo a fare persino meglio con l’ottavo posto finale nella seconda manche. Per Valerio Lata il weekend ad Arco di Trento ha prodotto un rimarchevole secondo crono assoluto nel corso delle prove cronometrate, riuscendo ad ottenere un più che positivo settimo posto nella manche di qualifica. L’indomani, in Gara 1, il crossista capitolino ha brillato nelle battute iniziali, ritrovandosi secondo ed a confronto diretto con alcuni comprovati protagonisti del Mondiale MX2. Quinto all’esposizione della bandiera a scacchi, ha poi concluso decimo del Gran Premio complice una quattordicesima posizione di Gara 2 dovuta ad una serie di contatti ed episodi che lo hanno relegato al di fuori del gruppo di testa.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a Pietramurata

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 10° e 8° (9° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 5° e 14° (10° del Gran Premio)

Ph FMI Trial Bacchetta e Mazzola sempre più protagonisti del Mondiale

Dalla Spagna al Portogallo, prosegue la stagione del Mondiale Trial con sempre i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti. Nel secondo round disputatosi a Viana do Castello i due trialisti coinvolti nel progetto hanno ben figurato nelle rispettive classi di appartenenza, con Alessia Bacchetta e Fabio Mazzola in evidenza rispettivamente nel Mondiale TrialGP Women e nella Trial3. Vice-Campionessa italiana in carica e tra le artefici dello storico secondo posto dell’Italia al Trial delle Nazioni Femminile 2024, Alessia Bacchetta ha dato prova del suo valore in questa trasferta lusitana prevista dal calendario. Al settimo posto di sabato dovuto ad un ottavo ed un sesto nei due giri (da quest’anno intesi come gare singole che assegnano punti per la classifica di campionato), l’indomani ha risposto centrando il primo podio stagionale nel Mondiale TrialGP Women. Con un settimo ed un terzo si è così garantita il bronzo di giornata, riaffermando a pieno il suo valore. Come nel precedente round di Benahavis, anche a Viana do Castelo ha ben figurato nel Mondiale Trial3 il non ancora diciassettenne Fabio Mazzola. Quinto sabato con una doppia Top-5 nei due giri, domenica ha concluso quarto, suo miglior piazzamento in carriera da esordiente nel campionato del mondo. Con questa combinazioni di risultati il Campione Italiano Trial TR3 125 figura quinto nella generale dopo le prime quattro giornate di gara della stagione 2025.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Trial a Viana do Castelo

TrialGP Women

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 7^ (8-6) e 3^ (7-3)

Trial3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 5° (5-5) e 4° (4-4)

Ph FMI Velocità Top-10 nel Mondiale Moto3 a Lusail per Lunetta e Pini

Due giovani piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI in piena Top-10 del Mondiale Moto3. Questo è quanto accaduto al Lusail International Circuit (Qatar), teatro di un quarto appuntamento del Motomondiale 2025 con Luca Lunetta e Guido Pini, ritrovatisi in bagarre tra loro nell’arco della contesa, rispettivamente settimo e decimo all’esposizione della bandiera a scacchi. Superate qualifiche più problematiche del previsto, Luca Lunetta ha dato prova di carattere e combattività in gara. Schieratosi al via dalla diciassettesima casella, un sorpasso dopo l’altro ha agganciato il secondo gruppetto di testa, portando a termine la corsa in settima posizione. Con i 24 punti finora totalizzati arpiona così il decimo posto in campionato, guardando con fiducia all’inizio della “stagione europea” del Motomondiale. Al suo quarto gettone di presenza nella serie iridata, Guido Pini ha dato seguito all’undicesimo posto di Austin con un’altra prestazione da rimarcare a Lusail. Su una pista mai vista prima, il vice-Campione del Mondo JuniorGP in carica si è qualificato direttamente per il Q2 dove ha stampato il nono riferimento cronometrico. Dalla terza fila si è prodigato in una gara all’attacco impreziosita dal decimo posto finale per la sua prima Top-10 in carriera nel Mondiale Moto3, portando a 11 il bottino di punti finora conquistati che lo colloca ad ex-aequo al secondo posto della graduatoria Rookie of the Year riservata ai piloti alla loro stagione d’esordio.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Moto3 a Lusail

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 7°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 10°

Supermoto iniziata la stagione 2025 per Andreotti, Monica e Navarria

Con il primo (doppio) round degli Internazionali d’Italia svoltosi al Circuito Internazionale del Volturno a Limatola (Provincia di Benevento) è iniziata la stagione dei tre Pata Talenti Azzurri FMI Supermoto. In un 2025 per alcuni di loro all’insegna di diverse novità, Matteo Andreotti è stato promosso alla top class SM1 ben figurando al debutto. Il passaggio di categoria non ha presentato infatti particolari problematiche al Campione SM3 in carica, tanto da riuscire a salire sul podio della graduatoria Fast in entrambe le giornate di gara. Sabato ha concluso nono e dodicesimo assoluto le due manche, secondo e quarto tra i piloti Fast, ottenendo l’argento della propria graduatoria di appartenenza. L’indomani, con un quattordicesimo ed un nono assoluti, si è classificato quinto e terzo della Fast, salendo sul terzo gradino del podio. A sua volta all’esordio nella classe regina, Gabriele Monica in entrambe le giornate ha ottenuto il decimo posto della Fast. Nel novero dei piloti coinvolti nel progetto, Antonino Navarria archivia i primi due round degli Internazionali d’Italia al quinto posto assoluto di campionato della SM4, quarto tra i piloti italiani in gara.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Internazionali d’Italia a Limatola

SM1 Fast

Matteo Andreotti (L30 Racing KTM) 2° (2-4) e 3° (5-3)

Gabriele Monica (Bikers Racing Team Honda) 10° (11-8) e 10° (10-11)

SM4

Antonino Navarria (Gazza Racing Honda) 5° (4-7) e 8° (13-6)

Com. Stam. + foto FMI