Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 14 e 15 giugno 2025

Buoni risultati per il Gruppo Femminile Motocross, per i piloti del Supermoto e Flat Track. Prossimi ufficialmente all’inizio dell’estate, i Pata Talenti Azzurri FMI continuano a conquistare risultati di rilievo nel motociclismo nazionale ed internazionale.

Il fine settimana del 14-15 giugno ha riaffermato questa tesi con ottimi piazzamenti conseguiti dalle crossiste supportate dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack nel penultimo round del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile a Castellarano, discorso analogo per i piloti coinvolti nel progetto impegnati negli Internazionali d’Italia Supermoto e nel Mondiale Flat Track.

Il Cross Valley di Castellarano ha ospitato il penultimo round del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile 2025 che ha visto le crossiste del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI conquistare risultati di prestigio. In crescita continua, le atlete supportate dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno dato prova di tutto il loro valore, affermandosi nell’élite della serie tricolore. Con un quinto ed un quarto posto nelle due gare, Clarissa Tognaccini ha concluso quarta di giornata, medesimo piazzamento nella generale. Terza tra le crossiste italiane in campionato, Priska Busatto ha ottenuto l’ottava posizione nell’appuntamento di Castellarano, classificandosi settima e decima nelle due manche. Le soddisfazioni per il Gruppo Femminile dei Pata Talenti Azzurri FMI si estendono all’ottimo weekend vissuto da Emanuela Talucci con un fantastico terzo posto assoluto in Gara 1. Ottava nella seconda manche, con un primo ed un secondo posto di è garantita l’affermazione di graduatoria Under 19 dove attualmente è seconda in campionato preceduta da Cecilia Polato, ottava e nona in questa prova per il terzo posto tra le Under 19 con un secondo ed un terzo all’attivo. Sempre nella Under 19, sesta in questa tappa Sofia Beltramo, settima Chantal Pavoni confermatasi tuttavia terza in campionato in una Top-3 tutta targata Pata Talenti Azzurri FMI. A Castellarano ha consolidato la sua leadership nella Under 17 Alessia Di Luccia, undicesima e dodicesima nell’assoluta, conquistando l’ennesima doppietta di categoria che le permette di guardare con fiducia al conclusivo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile in agenda il 27-28 settembre prossimi presso il Crossodromo Ciclamino di Pietramurata in Arco di Trento.

Motocross brillanti risultati del Gruppo Femminile a Castellarano Ph FMI

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Prestige Femminile a Castellarano

Clarissa Tognaccini (Megan Racing KTM) 5^ e 4^ (4^ di giornata)

Emanuela Talucci (DDC Racing Team Yamaha) 3^ e 8^ (5^ di giornata, 1^ Under 19)

Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) 7^ e 10^ (8^ di giornata)

Cecilia Polato (Polato Team GASGAS) 8^ e 9^ (9^ di giornata, 3^ Under 19)

Alessia Di Luccia (Di Luccia Husqvarna) 11^ e 12^ (11^ di giornata, 1^ Under 17)

Sofia Beltramo (T&P MX Training KTM) 16^ e 14^ (15^ di giornata, 6^ Under 19)

Chantal Pavoni (Turci Racing Team Husqvarna) 15^ e 16^ (16^ di giornata, 7^ Under 19)

Il quarto round degli Internazionali d’Italia Supermoto svoltosi presso l’impianto di Ottobiano Motorsport ha prodotto risultati significativi a firma dei Pata Talenti Azzurri FMI. I tre piloti della specialità supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono espressi ad alti livelli nelle rispettive classi di appartenenza, migliorando il bottino di piazzamenti e di punti totalizzati nei precedenti eventi del calendario. Protagonista sin dal primo round all’esordio nella top class SM1, Matteo Andreotti anche ad Ottobiano si è collocato nelle posizioni che contano dell’assoluta e della graduatoria Fast. In Gara 1 ha concluso al quinto posto primeggiando nella propria categoria, cogliendo il secondo posto di giornata tra i piloti Fast in virtù della decima posizione (terza di graduatoria) in Gara 2. Con questa combinazione di risultati il Campione 2024 degli Internazionali d’Italia Supermoto SM3 è secondo in campionato della SM1 Fast, restando in piena corsa per la conquista del titolo. Sempre nella SM1 Fast, Gabriele Monica ha concluso ottavo di giornata ad Ottobiano, classificandosi diciassettesimo e quindicesimo nelle due manche, nono e settimo della propria graduatoria di appartenenza. Passando alla SM4, ad Ottobiano ha vissuto il suo miglior weekend stagionale Antonino Navarria. Trovandosi subito a proprio agio con la moto e la pista, ha portato a termine entrambe le gare nelle posizioni di vertice: terzo e secondo, appropriandosi con pieno merito e titolo l’argento di giornata. Grazie a questo positivo fine settimana è risalito fino alla quinta posizione in campionato, lasciandosi alle spalle una serie di gare vissute tutte in salita.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI SUPERMOTO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Internazionali d’Italia ad Ottobiano

SM1 Fast

Matteo Andreotti (L30 Racing KTM) 1° e 3° (2° di giornata)

Gabriele Monica (Bikers Racing Team Honda) 9° e 7° (8° di giornata)

SM4

Antonino Navarria (Gazza Racing Honda) 3° e 2° (2° di giornata)

Com. Stam. + foto FMI