Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 15 e 16 marzo 2025

Primo podio nel Mondiale Motocross MX2 di Ferruccio Zanchi con Niccolò Mannini e Riccardo Pini protagonisti dell’Europeo EMX125. Nell’Enduro successi continui dei piloti coinvolti nel progetto.

Weekend ricco di soddisfazioni e di risultati prestigiosi a firma dei giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. A Cozar il secondo round del Mondiale Motocross MX2 ha visto Ferruccio Zanchi salire sul terzo gradino del podio dopo aver conquistato da indiscusso mattatore la vittoria di Gara 1. Sempre in Spagna, il primo appuntamento dell’Europeo EMX125 ha proiettato sul podio due piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack come Niccolò Mannini e Riccardo Pini, rispettivamente secondo e terzo. Passando all’Enduro, il secondo appuntamento degli Assoluti d’Italia ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI grandi protagonisti delle classi 125, Junior e della Coppa Italia Femminile, mentre nel Mondiale Moto3 a Termas de Rio Hondo si è fatto apprezzare con una splendida rimonta Luca Lunetta.

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI sul podio del Mondiale Motocross MX2. Al Cozar Motor Ranch, teatro del secondo appuntamento stagionale, Ferruccio Zanchi ha conquistato il terzo posto del Gran Premio di Castiglia-La Mancia. Su un terreno pesante e fangoso, in Gara 1 ha dominato la scena dall’holeshot alla prima curva fino alla vittoria, conquistata con 11″ di vantaggio su Liam Everts. Nella seconda manche, dopo una partenza complicata, ha progressivamente recuperato terreno fino al decimo posto che gli è valso il bronzo del Gran Premio. Per ‘Ferro’, diciannove anni ancora da compiere, si tratta del primo podio in carriera nel Mondiale Motocross, ritrovandosi ora con i 53 punti totalizzati nei primi due round all’ottavo posto in campionato. Nel novero dei crossisti coinvolti nel progetto, Valerio Lata a sua volta ha raccolto punti importanti per la classifica in questa difficile trasferta iberica. Dopo un più che positivo sesto posto nella manche di qualifica del sabato, nelle due gare ha concluso tredicesimo e undicesimo, classificandosi dodicesimo del Gran Premio.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a Cozar

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 1° e 10° (3° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 13° e 11° (12° del Gran Premio)

Motocross Mannini e Pini, doppio podio nell’Europeo EMX125 ph FMI

Sempre a Cozar ha preso il via la stagione 2025 dell’Europeo Motocross EMX125 ed EMX250 con i più giovani Pata Talenti Azzurri FMI subito protagonisti della ottavo di litro a cominciare da Niccolò Mannini e Riccardo Pini, saliti sul podio dell’evento rispettivamente in seconda e terza posizione. Dopo brillanti risultati conseguiti agli Internazionali d’Italia, Niccolò Mannini si è confermato anche nella serie continentale, conquistando l’argento di tappa con un secondo ed un settimo posto nelle due manche. Discorso analogo per Riccardo Pini, tra le note positive in un fine settimana a Cozar caratterizzato da tanto fango e pioggia. Su un tracciato insidiosissimo ha centrato il primo podio continentale, ben figurando nelle due gare portate a termine al sesto e terzo posto. Quinto di tappa altresì Francesco Bellei, il quale ha scontato due partenze non esaltanti raccogliendo un quinto ed un undicesimo posto. Ottavo a causa di una sfortunatissima Gara 2 invece Filippo Mantovani, autore di una superlativa vittoria nella corsa del sabato. Conferme ad alti livelli anche per Gennaro Utech, quarto in Gara 2 dopo un inconveniente riscontrato sabato che lo ha fatto retrocedere al dodicesimo posto dell’evento, un po’ come Nicolò Alvisi: il più veloce nel proprio gruppo nel corso delle prove cronometrate, in Gara 1 ha concluso quattordicesimo per poi vedersi costretto al ritiro l’indomani nella seconda manche. A Cozar hanno inoltre debuttato nell’Europeo della ottavo di litro altri due piloti coinvolti nel progetto: Andrea Uccellini si è fatto apprezzare per riferimenti cronometrici di rilievo nelle prove, mentre David Cracco da prima riserva ha preso parte a Gara 2. Passando all’Europeo 250cc, all’esordio nella quarto di litro Brando Rispoli si è affermato tra i protagonisti di Gara 1, conquistando una più che positiva sesta posizione. Nonostante una botta alla spalla rimediata al via della seconda manche ha poi concluso quindicesimo, classificandosi dodicesimo di tappa. Weekend sfortunatissimo per Simone Mancini, ritirato in Gara 1 per un inconveniente per poi retrocedere al diciassettesimo posto della seconda manche.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a Cozar

EMX125

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 2° e 7° (2° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 6° e 3° (3° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 5° e 11° (6° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 1° e 28° (8° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 33° e 4° (12° dell’evento)

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 14° e ritirato (19° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) non partito e 32° (34° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) ritirato e ritirato (39° dell’evento)

EMX250

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 6° e 15° (13° dell’evento)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) ritirato e 17° (22° dell’evento)

Enduro successi continui negli Assoluti d’Italia in Versilia ph FMI

In Versilia, tra Camaiore e Massarosa, nel weekend del 15-16 marzo si è svolto il secondo appuntamento stagionale degli Assoluti d’Italia Enduro 24MX con la disputa dei Round 3 e 4 che hanno riaffermato il buon momento dei Pata Talenti Azzurri FMI. Nella 125 si è registrata la riconferma di Alberto Elgari, nuovamente vincitore di entrambe le giornate di gara, consolidando a punteggio pieno la sua leadership di campionato. Costretto al ritiro sabato per un inconveniente, l’indomani ha concluso al secondo posto il vice-Campione del Mondo Enduro Youth in carica Pietro Scardina, secondo nella generale a precedere di 5 punti il Campione Europeo Youth in carica Riccardo Pasquato, in evidenza con un secondo ed un quinto posto nelle due giornate. Due volte terzo altresì Simone Cagnoni a precedere Valentino Corsi classificatosi quarto tra sabato e domenica, mentre Gabriele Melchiorri ha concluso ottavo e sesto le due giornate. Dopo un buon quinto posto ottenuto nel primo giorno di gara, sfortunatamente Niko Guastini è incappato in una rovinosa caduta nella seconda prova estrema, rimediando una botta al ginocchio sinistro che lo ha costretto al ritiro. Passando alla graduatoria Junior, Kevin Cristino in entrambe le giornate ha conquistato la vittoria a precedere Luca Colorio due volte secondo e Manuel Verzeroli classificatosi sempre in terza posizione. Doppio podio anche per Davide Mei nella classe 300, con performance in crescendo e due terzi posti all’attivo. Sempre in Versilia si è disputata la terza e quarta prova della Coppa Italia Enduro Femminile con Francesca Nocera che ha riaffermato il suo ottimo momento conquistando la vittoria in entrambe le giornate, spiccando riferimenti cronometrici di rilievo anche per quanto concerne l’assoluta. Due secondi posti a referto per Sara Traini mentre Asia Volpi ha concluso quinta tra sabato e domenica.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI ENDURO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Assoluti d’Italia Enduro 24MX a Camaiore

125

Alberto Elgari (TM Moto Boano Racing) 1° e 1°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) ritirato e 2°

Riccardo Pasquato (Fantic Racing Team Specia) 2° e 5°

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 3° e 3°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) 4° e 4°

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 8° e 6°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 5° e ritirato

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 1° e 1°

Luca Colorio (Triumphy Motorcycles Italia Racing) 2° e 2°

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Racing) 3° e 3°

300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 3° e 3°

Coppa Italia Femminile

Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) 1^ e 1^

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 2^ e 2^

Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) 5^ e 5^

Velocità Luca Lunetta settimo nel Mondiale Moto3 in Argentina, Guido Pini in crescita ph FMI

A Termas de Rio Hondo si è svolto il secondo round del Mondiale Moto3 2025 con performance e risultati in crescendo da parte dei due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati. Luca Lunetta ha concluso in rimonta al settimo posto il Gran Premio d’Argentina, mentre da esordiente nel Motomondiale Guido Pini, prima di una scivolata, ha progressivamente recuperato terreno fino ad avvicinare la Top-10. Dopo qualifiche problematiche che lo hanno costretto a prender il via della gara soltanto dalla ventunesima casella, in gara Lunetta ha nuovamente dato prova del suo valore. Su un tracciato a lui completamente sconosciuto, il motociclista capitolino del gruppo dell’Arma dei Carabinieri un sorpasso dopo l’altro ha agganciato il gruppo di testa, portando a termine la contesa al settimo posto. Pista nuova anche per l’esordiente Guido Pini, chiamato ad una gara di rimonta dalla ventiduesima casella dello schieramento di partenza, senza tuttavia perdersi d’animo dando vita ad un’apprezzabile rimonta. Con buoni riferimenti cronometrici aveva raggiunto il suo gruppo di riferimento, ritrovandosi tredicesimo prima di una scivolata registratasi nel corso del settimo giro.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Moto3 a Termas de Rio Hondo

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 7°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) ritirato

Velocità tre intense giornate di raduno collegiale al Circuito di Aprilia ph FMI

In previsione dell’inizio del Dunlop CIV e dei principali campionati motociclistici nazionali ed internazionali, i giovani piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno preso parte ad un’intensa e produttiva tre-giorni di allenamento collegiale presso il Circuito di Aprilia. Da lunedì 10 a mercoledì 12 marzo hanno lavorato su più aspetti, compresa anche la tecnica di guida sul bagnato ed una parte teorica nella conclusiva giornata. I piloti presenti sono stati seguito dai Tecnici FMI Roberto Sassone, Alessandro Brannetti, Marco Dellino, Gianluca Nannelli, le new entry Denis Sacchetti e Romano Fenati, annoverando come sempre l’inesauribile apporto del preparatore atletico Marco Di Marcello. La seconda giornata ha visto inoltre le attività rivolte ai Pata Talenti Azzurri FMI presenti affiancate ai turni organizzati per la Commissione Femminile FMI, con le giovani motocicliste seguite da Letizia Marchetti.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

Motocross terzo allenamento collegiale per il Gruppo Femminile ph FMI

Giovedì 13 marzo presso l’impianto di Ottobiano Motorsport si è svolto il terzo raduno collegiale del 2025 espressamente riservato al gruppo Femminile dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross. Dopo le precedenti uscite tra Castellarano, Latina e Malagrotta, in questa circostanza erano presenti Sofia Beltramo e Chantal Pavoni guidate dal Tecnico FMI Cristiano Doimi. Per entrambe un’encomiabile opportunità di proseguire il lavoro intrapreso nei precedenti allenamenti collegiali, preparandosi al primo appuntamento del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige Femminile in programma il 22-23 marzo prossimi a Latina. A questa tappa saranno presenti anche Priska Busatto, Alessia Di Luccia, Cecilia Polato, Emanuela Talucci e Clarissa Tognaccini a completare il novero delle “quote rosa” dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

Trial: a Lazzate il nono allenamento collegiale del 2025

Il Campo Trial al Battù di Lazzate ha ospitato domenica 16 marzo il nono allenamento stagionale del 2025 riservato ai Pata Talenti Azzurri FMI Trial. Di fatto impegnati ogni domenica da inizio anno, in questa circostanza i trialisti coinvolti nel progetto hanno lavorato su un terreno bagnato a seguito delle precipitazioni atmosferiche dei giorni scorsi. L’allenamento, guidato dal Tecnico FMI Stefano Bertolotti, si è svolto nel migliore dei modi, grazie alla sempre impeccabile ospitalità del Moto Club Lazzate. A questo appuntamento erano presenti, in rigoroso ordine alfabetico, Alessia Bacchetta, Federico Bonfanti, Daniel Cerutti, Filippo Colombo, Fabio Mazzola, Giacomo Midali, Eros Parravicini, Edio Poncia e Gabriele Stecchetti. Unico assente Diego Mazzola, debilitato in questi ultimi giorni dall’influenza.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

Com. Stam. + foto FMI