Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 17 e 18 maggio 2025

Vittorie a ripetizione nel CIV Junior e nel Campionato Italiano Motocross, bene Alessia Bacchetta nel Mondiale TrialGP Women.

Un fine settimana di successi continui per i Pata Talenti Azzurri FMI. Tra la seconda prova del CIV Junior svoltasi ad Ortona passando per la tappa del Campionato Italiano Motocross Prestige MX2 e del Trofeo Rookies Cup 125 a Cingoli, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno primeggiato in tutte le categorie in gara. Non sono mancati inoltre ottimi risultati da parte di Alessia Bacchetta nel Mondiale TrialGP Women a Motegi, mentre i piloti del Quadcross hanno proseguito a Cremona il loro percorso di crescita nella serie tricolore.

Il secondo round del CIV Junior 2025 svoltosi al Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona ha riaffermato la velocità e potenziale dei Pata Talenti Azzurri FMI. I giovanissimi piloti coinvolti nel progetto hanno fatto incetta di podi e vittorie in tutte le classi che li hanno visti impegnati, lasciando questa trasferta abruzzese del calendario con innegabili conferme dopo il primo round andato in scena ad inizio mese a Magione. Partendo dalla FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190, il grande protagonista del weekend è stato Maicol Colazzo, autore di una tripletta senza discussioni: alla vittoria nella Sprint Race del sabato ha fatto seguire il primato anche nelle due gare in programma domenica, appropriandosi della leadership di campionato con 98 punti finora totalizzati. Conserva la seconda posizione nella generale Filippo Balestrero, terzo nella Sprint Race e, dopo una rovinosa caduta in Gara 1, in ogni caso in grado di portare a termine al quarto posto la seconda corsa in programma. Crescita continua in questa categoria da parte di Carlo Mastrosimone, quarto nella Sprint per poi concluder quinto e sesto le gare di domenica. I successi dei Pata Talenti Azzurri FMI si estendono alla FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160 dove Mattia Gabrielli e Daniel Putortì si sono spartiti le vittorie ed i secondi posti: il primo ha conquistato la Sprint Race e Gara 2, mentre il secondo ha avuto la meglio in Gara 1, conservando tuttavia la leadership di campionato con 18 punti di vantaggio proprio su Gabrielli. Un podio all’attivo anche per Francesco Marzo, terzo in Gara 1, per poi concluder settimo nella seconda sfida, annoverando anche la sesta posizione nella Sprint Race. Sempre ad Ortona ha preso il via l’inedito Trofeo Legend con Luana Giuliani, grande protagonista quest’anno del Dunlop CIV PreMoto3 sfiorando la vittoria nel primo round di Misano, in trionfo in tutte le gare in programma.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel CIV Junior ad Ortona

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190

Maicol Colazzo (Leopard Academy) 1° Sprint Race, 1° e 1°

Filippo Balestrero (M&T Squadra Corse) 3° Sprint Race, ritirato e 4°

Carlo Mastrosimone (Leopard Academy) 4° Sprint Race, 5° e 6°

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160

Mattia Gabrielli (Leopard Academy) 1° Sprint Race, 2° e 1°

Daniel Putortì (Team AC4) 2° Sprint Race, 1° e 2°

Francesco Marzo (M&T Squadra Corse) 6° Sprint Race, 3° e 7°

Trofeo Legend

Luana Giuliani (Angeluss Team) 1^ Sprint Race, 1^ e 1^

Motocross a Cingoli successi a ripetizione nell’Italiano MX2 e Trofeo Rookies Cup FOTO FMI

Al Crossodromo Bartolomeo Tittoni di Cingoli è andato in scena il quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige 24MX/Ufo Plast Pro Series 2025, circostanza che ha registrato il primo round del Trofeo Rookies Cup 125. In entrambi i contesti, i giovani Pata Talenti Azzurri FMI delle ruote tassellate hanno ottenuto una serie di vittorie e podi a ripetizione. Partendo dal Trofeo Rookies Cup riservato ai talenti Under 17 in sella a moto 125cc di cilindrata, i piloti coinvolti nel progetto hanno monopolizzato il podio. Vincitore di entrambe le manche, Nicolò Alvisi è stato chiaramente il grande protagonista di questo appuntamento marchigiano previsto dal calendario. In un confronto tutto tra Pata Talenti Azzurri FMI, al secondo posto dell’evento ha concluso Niccolò Mannini con un terzo ed un secondo nelle due manche, mentre sul terzo gradino del podio è salito Francesco Bellei, il quale ha concluso in seconda e sesta posizione le due gare. Buon weekend anche per Riccardo Pini, quarto in virtù di un quinto e di un terzo posto, con segnali incoraggianti anche da parte dei tre esordienti quest’anno nella ottavo di litro. Nono dell’evento figura Edoardo Riganti, decimo David Cracco, quattordicesimo altresì Andrea Uccellini in evidenza con il settimo posto di Gara 1. Nel quarto dei sei appuntamenti previsti dal calendario del Campionato Italiano Motocross Prestige MX2, Valerio Lata ha proseguito la sua cavalcata verso la riconferma da Campione della serie tricolore. Il protagonista del Mondiale MX2 ha messo a segno una spettacolare doppietta, consolidando la tabella rossa da capo-classifica di campionato con un bottino di sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare fin qui disputate. A Cingoli ha dovuto vedersela soprattutto in Gara 1 da Simone Mancini, secondo nella prima manche salendo sul terzo gradino del podio di questo suo appuntamento di casa dell’Italiano Prestige. In questa prova è tornato in azione Alfio Pulvirenti conquistando l’undicesimo posto di giornata tra i piloti Elite a precedere Brando Rispoli dodicesimo. Complice un ritiro in Gara 1, scivola al quarto posto di campionato della graduatoria Fast invece Alessandro Gaspari, ventesimo in Gara 2 e sesto tra i piloti della sua categoria.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano MX Prestige a Cingoli

MX2

Valerio Lata (Honda HRC) 1° e 1° (1° di giornata Elite)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 2° e 4° (3° di giornata Elite)

Alfio Pulvirenti (GI Cross Racing Team Husqvarna) 18° e 11° (11° di giornata Elite)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 15° e 13° (12° di giornata Elite)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Technology Honda) ritirato° e 20° (23° di giornata Fast)

Trofeo Rookies Cup 125

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 1° (1° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 3° e 2° (2° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 2° e 6° (3° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 5° e 3° (4° dell’evento)

Edoardo Riganti (Manetta Team Husqvarna) 12° e 10° (9° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 10° e 12° (10° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 7° e ritirato (14° dell’evento)

Trial ottimi risultati per Alessia Bacchetta nel Mondiale a Motegi FOTO FMI

Settimane di gare ed impegni senza soste per Alessia Bacchetta. Dopo il secondo posto conquistato nella prova inaugurale del Campionato Italiano Trial Femminile svoltosi a Camerino, la giovane trialista coinvolta nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI ha preso parte alla leggendaria Scottish Six Days Trial, tra le più longeve manifestazioni motociclistiche tuttora in auge, di scena ogni anno in Scozia. Una gara decisamente probante, portata a termine con successo da Alessia, raggiungendo così il suo principale obiettivo di concluderla senza problematiche, preparandosi a ripetere l’esperienza alla SSDT negli anni a venire. Dalla Scozia la trialista supportata dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si è successivamente trasferita in Giappone, teatro al Mobility Resort Motegi del terzo appuntamento stagionale del Mondiale TrialGP Women. In quest’occasione Alessia ha ben figurato sabato nella prima giornata di gara caratterizzata dalla pioggia battente, classificandosi quarta con due terzi posti all’attivo nei due giri, da quest’anno intesi come gare singole che assegnano punti per la classifica di campionato. L’indomani la trialista piemontese ha concluso quinta, annoverando un terzo ed un settimo posto rispettivamente nel primo e secondo giro. Con questi piazzamenti figura adesso quinta in campionato nel Mondiale TrialGP Women a 4 lunghezze dal quarto posto, 14 da una potenziale Top-3 nella generale.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Trial a Motegi

TrialGP Women

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 4^ (3-3) e 5^ (3-7)

Quad giro di boa della stagione 2025 a Cremona FOTO FMI

Nel fine settimana i Pata Talenti Azzurri FMI delle quattro ruote artigliate hanno affrontato a Cremona il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Quadcross 2025. In questa circostanza si è distinto in positivo nella top class QX1 Edoardo Cazzola: sesto e undicesimo nelle due gare (quinto e settimo di categoria), ha successivamente ben figurato nella gara Supercampione conclusa al secondo posto, garantendosi così un rimarchevole quarto posto di giornata. Quinto di tappa altresì Riccardo Lami, il quale ha così potuto confermare la quarta posizione in campionato dopo la precedente tappa di San Venanzo. Nelle due gare ha concluso in piena Top-5, per poi portare a termine la corsa Supercampione al sesto posto. Passando alla graduatoria Sport, Riccardo Gullo ha raccolto due sesti posti di categoria, due volte tredicesimo nell’assoluta. Con il settimo posto di giornata della Sport resta secondo in campionato con 106 punti a referto, restando tuttora in lizza per il titolo di categoria.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI QUAD

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Quadcross a Cremona

QX1

Edoardo Cazzola (Turrini Motorsport Yamaha) 5°, 7° e 2° Supercampione (4° di giornata)

Riccardo Lami (Turrini Motorsport Yamaha) 4°, 5° e 6° Supercampione (5° di giornata)

Sport

Riccardo Gullo (Team Quad Tity e Amarenas Yamaha) 6° e 6° (7° di giornata)

Motocross due giorni di allenamento collegiale ad Ottobiano per il Gruppo Femminile FOTO FMI

Motocross: due giorni di allenamento collegiale ad Ottobiano per il Gruppo Femminile

Con il pensiero già rivolto al quinto round del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile in agenda il prossimo mese di giugno a Castellarano, tre crossiste coinvolte nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno preso parte sabato 17 e domenica 18 maggio ad un’intensa due-giorni di allenamento collegiale ad Ottobiano Motorsport. Nella prima giornata le attività si sono svolte presso la pista internazionale e l’area dedicata al Supercross. L’indomani il lavoro è stato incentrato sulla simulazione di alcune situazioni di gara su un tracciato preparato al meglio per l’occasione, oltre alla consueta analisi video seguendo le indicazioni e rispettando il programma definito dai Tecnici FMI Cristiano Doimi e Davide Degli Esposti. La due-giorni di allenamento si è svolta alla perfezione, registrando nel novero del Gruppo Femminile dei Pata Talenti Azzurri FMI la presenza di Sofia Beltramo, Alessia Di Luccia ed Emanuela Talucci, per l’occasione affiancate dalle crossiste Under 17 Roberta Gallina, Valentina Giglio, Alessia Saiu e Noemi Zanni.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

Com. Stam. + foto FMI