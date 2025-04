Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 19, 20 e 21 aprile 2025

Nuovo podio per Alvisi nell’Europeo Motocross 125cc, Lata brilla nel Mondiale MX2, in azione anche i Pata Talenti Azzurri FMI Quad.

Fine settimana di Pasqua e Pasquetta con i Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross e dei Quad impegnati in gara. A Frauenfeld si sono distinti in positivo Nicolò Alvisi (Europeo Motocross EMX125) e Valerio Lata (Mondiale Motocross MX2), mentre a San Venanzo è proseguita la stagione 2025 nel Campionato Italiano Quadcross da parte dei tre piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack.

L’impianto di Frauenfeld in Svizzera ha ospitato il quarto appuntamento dell’Europeo Motocross EMX250, il quinto per quanto concerne l’Europeo EMX125, riaffermando nelle manche in programma le potenzialità ed il valore dei giovani piloti coinvolti nel progetto. Partendo dall’Europeo Motocross 125cc, sulla pista dove si assicurò lo scorso anno la prima vittoria continentale in carriera nella ottavo di litro, Nicolò Alvisi ha centrato un brillante secondo posto. Nella giornata del sabato ha conquistato la vittoria di Gara 1, mentre nella seconda manche svoltasi lunedì ha concluso sesto, guadagnando i punti utili per ottenere l’argento di tappa e la terza posizione in campionato. Secondo nella generale figura altresì Francesco Bellei, autore di una prestazione di carattere. Dopo una rovinosa caduta sabato dove si è ferito al volto, ha in ogni caso portato a termine l’evento al quinto posto, centrando una superlativa seconda posizione in Gara 2. Conferme ad alti livelli anche da parte di Niccolò Mannini, nono con un quindicesimo ed un quinto posto a referto, restando saldamente in piena Top-5 di campionato. Nel corso di Gara 1 ha lottato nelle posizioni che contano Gennaro Utech classificandosi quarto, vedendosi tuttavia costretto al ritiro nella seconda manche. Punti preziosi per la generale ottenuti da Filippo Mantovani, diciottesimo e settimo ritrovandosi decimo in campionato, mentre Riccardo Pini con il nono posto di Gara 2 è ora ottavo nella generale. In Svizzera hanno proseguito il loro percorso di crescita i tre Pata Talenti Azzurri FMI al debutto quest’anno in 125cc: ventisettesimo Andrea Uccellini, trentatreesimo Edoardo Riganti, trentacinquesimo David Cracco, tutti qualificatisi agevolmente per le gare nonostante l’elevato livello di competitività dei partenti dell’Europeo EMX125. Passando alla quarto di litro, Simone Mancini ha dato seguito alla memorabile affermazione di Gara 2 ad Arco di Trento ottenendo il settimo posto di tappa con un quarto ed un undicesimo nelle due manche, conquistando quei punti utili per salire in decima posizione di campionato. A punti in Gara 1 Brando Rispoli, buon tredicesimo e, a sua volta, all’esordio quest’anno nell’Europeo Motocross 250cc.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a Frauenfeld

EMX125

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 6° (2° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 12° e 2° (5° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 15° e 5° (9° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 4° e ritirato (11° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 18° e 7° (12° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 23° e 9° (14° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 24° e 23° (27° dell’evento)

Edoardo Riganti (Manetta Team Husqvarna) 31° e 32° (33° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 38° e 34° (35° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 4° e 11° (7° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 13° e ritirato (18° dell’evento)

Motocross Valerio Lata stella del Mondiale MX2 a Frauenfeld

Sempre a Frauenfeld il Gran Premio della Svizzera del Mondiale Motocross MX2 ha proiettato ai vertici Valerio Lata. Il giovane crossista capitolino, alla sua prima stagione completa nella serie iridata, si è mostrato competitivo sin dalle prove registrando il quarto tempo nelle cronometrate per poi conquistare nella gara di qualifica del sabato l’holeshot fino a concludere al sesto posto. Osservata la pausa festiva di Pasqua domenica, l’indomani si è tornati in azione con il portacolori Honda HRC confermatosi grande protagonista. In Gara 1 ha concluso decimo dopo una scivolata, mentre nella seconda manche ha lottato senza esclusione di colpi con alcuni big del mondiale, ottenendo un più che positivo sesto posto che lo colloca ottavo nella graduatoria del Gran Premio. Guardando il bicchiere mezzo pieno, conserva quantomeno il decimo posto nella generale Ferruccio Zanchi al culmine di un weekend problematico. Nono nella manche di qualifica, in Gara 1 pronti-via si è ritrovato a terra e costretto ad una furiosa rimonta dalla trentesima fino alla quattordicesima posizione finale. Nella seconda manche, sempre a causa di una partenza da dimenticare, non è potuto andare oltre l’undicesimo posto al traguardo per il tredicesimo nella graduatoria dell’evento.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a Frauenfeld

Valerio Lata (Honda HRC) 10° e 6° (8° del Gran Premio)

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 14° e 11° (13° del Gran Premio)

Quad Lami, Cazzola e Gullo protagonisti a San Venanzo

Il lunedì di Pasquetta ha visto tornare in azione anche i Pata Talenti Azzurri FMI Quad, impegnati nel secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Quadcross 2025 svoltosi presso il Crossodromo Ciciano di San Venanzo (Provincia di Terni). Una tappa che ha visto Riccardo Lami salire sul terzo gradino del podio della top class QX1, affermandosi tra i grandi protagonisti di giornata. Al quinto posto di Gara 1 ha fatto seguire un terzo nella seconda manche e, non da meno, nella corsa Supercampione. Con questa combinazione di risultati si è garantito il podio dell’evento e, con i 56 punti finora totalizzati, la quarta posizione di campionato. Sempre nella QX1, Edoardo Cazzola ha concluso sesto entrambe le manche e di giornata, portando a termine all’ottavo posto la gara Supercampione. Nella generale figura attualmente ottavo del Campionato Italiano Quadcross QX1. Leader della graduatoria Sport si conferma altresì Riccardo Gullo. Primatista ad Ottobiano, in questa trasferta umbra prevista dal calendario ha concluso terzo di categoria le due manche con un decimo e nono assoluti, sesto della gara Supercampione. Appropriandosi del bronzo di giornata, con 96 punti conserva la leadership dell’Italiano Quadcross Sport.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI QUAD

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Quadcross a San Venanzo

QX1

Riccardo Lami (Turrini Motorsport Yamaha) 5°, 3° e 3° Supercampione (3° di giornata)

Edoardo Cazzola (Turrini Motorsport Yamaha) 6°, 6° e 8° Supercampione (6° di giornata)

Sport

Riccardo Gullo (Team Quad Tity e Amarenas Yamaha) 3°, 3° e 6° Supercampione (3° di giornata)

Com. Stam. + foto FMI