Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 22 e 23 marzo 2025

Niccolò Mannini leader dell’Europeo Motocross 125cc, positivo inizio di stagione per le crossiste del Gruppo Femminile.

L’inizio della primavera coincide con un altro weekend di successi dei Pata Talenti Azzurri FMI. Nell’Europeo Motocross 125cc a Saint Jean d’Angely con il secondo posto dell’evento Niccolò Mannini si è impossessato della tabella rossa da leader di una classifica di campionato che proietta altri 5 piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack nella Top-10. Se Ferruccio Zanchi e Valerio Lata a loro volta figurano nei primi dieci del Mondiale Motocross MX2, a Latina sono arrivate conferme e risultati di rilievo da parte delle ragazze del Gruppo Femminile impegnate nel Campionato Italiano Motocross Prestige. Da rimarcare inoltre il bottino di podi e vittorie conseguiti dai piloti coinvolti nel progetto dell’Enduro e Trial, impegnati rispettivamente in gare-test nel Campionato Italiano Under 23 a Fanna e nel Regionale Lombardia a Moio de’ Calvi.

Il secondo appuntamento stagionale dell’Europeo EMX125 ed EMX250 ha nuovamente proiettato ai vertici i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. A Saint Jean d’Angely nella ottavo di litro Niccolò Mannini si è assicurato il secondo posto dell’evento e la tabella rossa da capo-classifica di campionato, primatista di una Top-10 provvisoria della serie continentale che vede complessivamente 6 crossisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ai primi 10 posti. Con due terzi posti all’attivo in questa tappa francese del calendario, Niccolò Mannini è salito sul secondo gradino del podio, replicando il precedente piazzamento conseguito a Cozar. Con 76 punti finora totalizzati comanda la classifica di campionato che annovera altri cinque Pata Talenti Azzurri FMI nella Top-10 con, nell’ordine, Filippo Mantovani quarto, Francesco Bellei sesto, Riccardo Pini settimo, Gennaro Utech ottavo e Nicolò Alvisi in decima posizione. Proprio Nicolò Alvisi si è affermato tra i protagonisti di questa trasferta d’oltralpe ottenendo il miglior tempo in qualifica nel proprio gruppo, il nono posto di Gara 1 complice una scivolata proprio sul più bello, il secondo di Gara 2 ed il quarto dell’evento. Quinto posto altresì per Filippo Mantovani, secondo e undicesimo, con la riconferma ad alti livelli anche di Gennaro Utech, sesto con un quarto ed un ottavo nelle due manche. Piazzamenti utili ai fini-campionato per Francesco Bellei, quinto e settimo per l’ottavo dell’evento, con Riccardo Pini dopo il podio di Cozar classificatosi undicesimo, tredicesimo e nono nelle due gare. Da rimarcare la crescita dei due debuttanti della ottavo di litro: David Cracco con il ventesimo posto di Gara 1 ha conquistato il primo piazzamento a punti restando nelle posizioni che contano anche nella seconda manche, mentre Andrea Uccellini ha messo in mostra un buon potenziale velocistico nelle prove. Passando all’Europeo EMX250, i due Pata Talenti Azzurri FMI si sono confermati estremamente veloci, ma non altrettanto fortunati. Simone Mancini dopo una spettacolare Gara 1 conclusa al quarto posto si è ritrovato costretto al ritiro nella seconda manche per un inconveniente, ritrovandosi così ottavo dell’evento. Tredicesimo di tappa altresì l’esordiente in 250cc Brando Rispoli, ottavo in Gara 2 dopo il ritiro accusato nella prima manche.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross a St. Jean d’Angely

EMX125

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 3° e 3° (2° dell’evento)

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 9° e 2° (4° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 2° e 11° (5° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 4° e 8° (6° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 5° e 7° (8° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 13° e 9° (11° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 20° e 33° (24° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) ritirato e 24° (27° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 4° e ritirato (8° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) ritirato e 8° (13° dell’evento)

Motocross punti importanti per Zanchi e Lata al Gran Premio d’Europa MX2 ph FMI

Sempre a Saint Jean d’Angely si è disputato il Gran Premio d’Europa valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross MX2. I due Pata Talenti Azzurri FMI in gara hanno ottenuto punti importanti, confermandosi nell’élite della serie riservata agli Under 23 e nella Top-10 della classifica di campionato. Reduce dal podio di Cozar, Ferruccio Zanchi ha concluso decimo a precedere il suo compagno di squadra Valerio Lata, undicesimo. I due portacolori Honda HRC si sono scambiati i piazzamenti nelle due gare in programma: nella prima settimo Lata e quindicesimo Zanchi, a posizioni invertite nella seconda. Con Riola Sardo in vista, Zanchi figura attualmente ottavo in campionato mentre Lata, alla sua prima stagione completa nel Mondiale MX2, decimo.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 a St. Jean d’Angely

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 15° e 7° (10° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 7° e 15° (11° del Gran Premio)

Motocross ottimo inizio di stagione per il Gruppo Femminile PH FMI

La pista di Latina ho ospitato il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile 2025. A questa prova erano presenti tutte e sette le crossiste coinvolte quest’anno nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, in grado di ottenere risultati di rilievo e, non da meno, dando prova del loro valore e di una innegabile crescita sul profilo tecnico e sportivo rispetto al 2024. Per quanto concerne i risultati conseguiti, Priska Busatto (ha concluso al quinto posto assoluto di giornata con un quinto ed un sesto nelle due manche. Medesimi piazzamenti conseguiti da Emanuela Talucci, sesta nell’assoluta, due volte seconda nella Under 19 dove primeggia in qualità di miglior crossista italiana di questa graduatoria. Sempre nella Under 19 ha concluso quarta e seconda tra le italiane Cecilia Polato, quattordicesima e settima nelle due manche per il decimo posto assoluto a precedere Chantal Pavoni, terza tra le crossiste Under 19 italiane, tredicesima assoluta di giornata con un undicesimo ed un quindicesimo posto nelle due manche. In evidenza nell’assoluta Clarissa Tognaccini, in progressiva ascesa con un ottavo ed un decimo posto per il nono di giornata. Prosegue altresì il suo percorso di crescita Sofia Beltramo, quindicesima e diciassettesima ottenendo la Top-5 tra le pilote italiane iscritte alla graduatoria Under 19. Alessia Di Luccia, la più giovane del gruppo con i suoi 14 anni appena compiuti (classe 2010), ha invece primeggiato nella graduatoria Under 17 ottenendo due rimarchevoli dodicesimi posti nelle due manche in programma.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Prestige Femminile a Latina

Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) 6^ e 5^ (5^ di giornata)

Emanuela Talucci (Faieta Motors Yamaha) 5^ e 6^ (6^ di giornata, 1^ Under 19 italiane)

Clarissa Tognaccini (Megan Racing KTM) 8^ e 10^ (9^ di giornata)

Cecilia Polato (Polato Team GASGAS) 14^ e 7^ (10^ di giornata, 2^ Under 19 italiane)

Alessia Di Luccia (Di Luccia Husqvarna) 12^ e 12^ (12^ di giornata, 1^ Under 17)

Chantal Pavoni (Turci Racing Team Husqvarna) 11^ e 15^ (13^ di giornata, 3^ Under 19 italiane)

Sofia Beltramo (T&P MX Training KTM) 15^ e 17^ (16^ di giornata, 5^ Under 19 italiane)

Enduro podi e vittorie nel Campionato Italiano Under 23 a Fanna ph FMI

In previsione dei prossimi impegni nell’Europeo e Mondiale Enduro, diversi Pata Talenti Azzurri FMI hanno preso parte al primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior 2025 svoltosi a Fanna, Provincia di Pordenone. Per i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si è trattato di un banco di prova su un terreno particolarmente scivoloso, riuscendo tuttavia a destreggiarsi nel migliore dei modi conquistando risultati di rilievo. Eccezionalmente al via della serie, Luca Colorio ha conquistato la vittoria nell’Assoluta e della graduatoria Elite a precedere il vice-Campione del Mondo Enduro Youth 2024 Pietro Scardina, classificatosi al secondo posto. Trionfo di classe Cadetti 125 invece per Gabriele Melchiorri, autore di una brillante prestazione nei 48km di percorso previsti. Discorso analogo per Sara Traini, primatista con vantaggio della graduatoria Femminile. Per completare il novero dei Pata Talenti Azzurri FMI presenti, nella Junior 125 ha concluso secondo Simone Cagnoni, medesimo piazzamento conseguito nella Junior 300 da parte di Davide Mei.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI ENDURO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Enduro Under 23 a Fanna

Assoluta/Elite

Luca Colorio (Triumphy Motorcycles Italia Racing) 1°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2°

Cadetti 125

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 1°

Junior 125

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 2°

Junior 300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 2°

Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^

Trial positiva gara test nel Regionale Lombardia a Moio de’ Calvi PH FMI

In previsione dell’inizio dei campionati nazionali ed internazionali, il gruppo al completo dei Pata Talenti Azzurri FMI Trial ha preso parte all’appuntamento inaugurale del Campionato Regionale Lombardia 2025 a Moio de’ Calvi (Provincia di Bergamo). Per i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack una preziosa opportunità di verificare la bontà del lavoro svolto nel corso dei 9 allenamenti collegiali svoltisi nel corso dell’inverno, contestualmente prendendo dimestichezza con fettucce, frecce e tempistiche delle competizioni prossimamente in programma. In un percorso di gara reso ancor più insidioso dalla pioggia, alcuni Pata Talenti Azzurri FMI hanno ottenuto risultati di rilievo, mentre altri hanno corso da wild card in una categoria a loro superiore proprio per svolgere un allenamento più probante in vista dei prossimi appuntamenti agonistici previsti dal calendario. Questo il caso del Campione Italiano Trial TR3 125 in carica Fabio Mazzola, al via della TR2 ottenendo un positivo quarto posto. Discorso analogo per Alessia Bacchetta: la vice-Campionessa Italiana Trial in carica ha corso nella TR3 conquistando con pieno merito e titolo la terza posizione. Nella TR3 125 si è garantito la vittoria Edio Poncia con Daniel Cerutti quarto nonostante un inconveniente registratosi nel corso del primo giro di gara. Passando alle classi MiniTrial, nella graduatoria A si è assicurato il terzo posto al debutto Federico Bonfanti con Eros Parravicini quarto in qualità di wild card. Dalla quarta alla settima posizione i tre Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nella MiniTrial B con Giacomo Midali quarto a precedere le wild card Filippo Colombo quinto e Gabriele Stecchetti settimo, mentre Diego Mazzola si è distinto in positivo nella MiniTrial C conquistando l’argento di giornata.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Regionale Lombardia a Moio de’ Calvi

TR2

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 4°

TR3

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 3^

TR3 125

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 4°

MiniTrial A

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 3°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 4°

MiniTrial B

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 4°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 5°

Gabriele Stecchetti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 7°

MiniTrial C

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 2°

Supermoto allenamento collegiale ad Ottobiano per Andreotti e Monica PH FMI

Prossimi al primo (doppio) round degli Internazionali d’Italia in agenda nel weekend del 12-13 aprile prossimi a Limatola, due piloti del Supermoto coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno preso parte ad una giornata di allenamento collegiale presso l’impianto di Ottobiano Motorsport. Seguiti da Massimo Beltrami (Direttore Tecnico Supermoto FMI), giovedì 20 marzo erano presenti il Campione 2024 degli Internazionali d’Italia classe SM3 Matteo Andreotti e Gabriele Monica, entrato quest’anno a far parte del progetto.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI SUPERMOTO

Com. Stam. + foto FMI