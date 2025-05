Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 24 e 25 maggio 2025

Podio tutto Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross 125cc, protagonista Luca Lunetta nel Mondiale Moto3 ed i piloti coinvolti nel progetto impegnati nel Mondiale Enduro.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni e di risultati prestigiosi per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Nell’ultimo weekend del mese di maggio i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono riaffermati protagonisti delle principali specialità motociclistiche in ambito internazionale. Nel Mondiale Moto3 si è garantito a Silverstone il terzo podio in carriera Luca Lunetta, con tre piloti coinvolti nel progetto addirittura in grado di monopolizzare la Top-3 dell’Europeo Motocross 125cc ad Ernée: Nicolò Alvisi, Riccardo Pini e Filippo Mantovani. Grande prova sempre in Francia nel Mondiale Motocross MX2 da parte di Valerio Lata, con la trasferta in Svezia del Mondiale Enduro Youth che ha visto nuovamente primeggiare Alberto Elgari e Pietro Scardina, mentre Kevin Cristino ha ben figurato nel Mondiale Junior. Da rimarcare anche i risultati conseguiti dai trialisti al via del primo appuntamento del Campionato Europeo Trial con diversi podi all’attivo.

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente sul podio del Motomondiale. A Silverstone, teatro del settimo round del Mondiale Moto3, Luca Lunetta ha conquistato un superlativo terzo posto in una gara che ha visto anche Guido Pini tra i protagonisti, classificandosi settimo all’esposizione della bandiera a scacchi. Superato un inizio di stagione complicato, Lunetta al Gran Premio del Regno Unito ha centrato il primo podio stagionale ed il terzo in carriera nella serie iridata. Ritrovato il feeling con la propria Honda NSF250RW, su un tracciato a lui completamente inedito quale Silverstone ha vissuto un fine settimana in costante e progressiva ascesa. al culmine di una corsa tutta all’attacco, dovendo inoltre scontare un Long Lap Penalty per un contatto, ha avuto la meglio nel confronto per il terzo gradino del podio con una vasta schiera di avversari. Con questo risultato il motociclista capitolino, dallo scorso anno entrato a far parte del gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri, sale al settimo posto in campionato con 52 punti finora totalizzati. A sua volta alla prima esperienza in carriera a Silverstone ed alla sua stagione d’esordio nel Mondiale Moto3, Guido Pini si è confermato tra le note positive della categoria. Qualificatosi undicesimo, in gara è rimasto sin dallo spegnimento del semaforo nel plotone di testa, ritrovandosi a tratti persino in terza posizione. Al culmine di 15 tiratissimi giri di gara il vice-Campione del Mondo JuniorGP in carica ha concluso al settimo posto, dando seguito ai brillanti risultati conseguiti da rookie nel Mondiale Moto3. Sono infatti 29 i punti conquistati finora dal diciassettenne motociclista toscano, quattordicesimo in campionato e terzo Della graduatoria Rookie of the Year.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Moto3 a Silverstone

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 3°

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 7°

Motocross podio tutto Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo 125cc ad Ernée Ph FMI

Risultato storico per il Motocross italiano e per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Ad Ernée, secondo appuntamento francese previsto dal calendario dell’Europeo Motocross 125cc, tre crossisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno monopolizzato il podio con Nicolò Alvisi vincitore a precedere Riccardo Pini e Filippo Mantovani. Quello al Circuit Raymond Demy per Nicolò Alvisi è stato un weekend memorabile: in trionfo in entrambe le manche in programma, con i punti totalizzati si è garantito la tabella rossa da nuovo capo-classifica di campionato, portando a compimento una prima parte di stagione vissuta da grande protagonista. Nuovamente sul podio dell’Europeo guadagnandosi con pieno merito e titolo l’argento di tappa Riccardo Pini, quarto e secondo nelle due manche, medesimi piazzamenti conseguiti da Filippo Mantovani, classificatosi terzo ed ora sesto in campionato. In piena Top-5 nella classifica generale figurano altri due piloti coinvolti nel progetto. Quarto a quota 199 punti Francesco Bellei, sfortunato ad Ernée riuscendo a raccogliere soltanto un ventesimo posto in Gara 1 a seguito di svariati problemi. In quinta posizione altresì Niccolò Mannini, quattordicesimo e quinto nelle due gare per il settimo dell’evento. Costretto invece alla resa ancor prima di iniziare l’esordiente quest’anno nella 125cc David Cracco, caduto nelle prove libere accusando una forte compressione alle costole, ritrovandosi così impossibilitato a proseguire il weekend di gara. All’insegna di episodi sfortunati questa trasferta per i due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nell’Europeo EMX250. Quinto nella prima manche, Simone Mancini è stato retrocesso al decimo posto a seguito dei controlli fonometrici post-gara, mentre nella corsa di domenica si è visto costretto al ritiro per un inconveniente tecnico. Una caduta ha tolto di scena all’ultimo giro di Gara 1 Brando Rispoli, classificato diciannovesimo, ma fuori dai giochi a causa di un infortunio al malleolo.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross ad Ernée

EMX125

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 1° (1° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 4° e 2° (2° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 2° e 4° (3° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 14° e 5° (7° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 16° e ritirato (20° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 10° e ritirato (17° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 19° e non partito (25° dell’evento)

Motocross Valeria Lata sfiora il podio al Gran Premio di Francia Ph FMI

Sempre ad Ernée il Gran Premio di Francia del Mondiale Motocross MX2 ha visto Valerio Lata tra i grandi protagonisti. Il giovane crossista capitolino delle Fiamme Oro si è reso protagonista di un gran fine settimana, sfiorando un potenziale secondo personale podio in carriera nella serie iridata. Dopo aver concluso al quinto posto sabato nella corsa di qualifica, l’indomani Valerio Lata ha lottato con comprovati protagonisti del Mondiale MX2. In Gara 1 ha centrato uno splendido terzo posto, guidando davvero bene e confrontandosi nel migliore dei modi con crossisti di ben altra esperienza nella serie iridata. Sfortunatamente una partenza non esaltante in Gara 2 ed il conseguente decimo posto al traguardo non gli hanno permesso di salire sul podio, ottenendo il quinto posto del Gran Premio. Un piazzamento in ogni caso che gli consente di guadagnare terreno in campionato, ritrovandosi ora nono con 219 punti a referto in questa sua prima stagione completa nel mondiale. Non è stata invece una trasferta oltralpe fortunata per Ferruccio Zanchi. Undicesimo nella manche di qualifica, a causa di una contrattura al collo riportata nel Warm Up ha dovuto correre sulla difensiva le due gare portate a termine al nono ed al sedicesimo posto. Dodicesimo del Gran Premio di Francia, il crossista toscano conserva in ogni caso l’ottava posizione in campionato.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale MX2 ad Ernée

Valerio Lata (Honda HRC) 3° e 10° (5° del Gran Premio)

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 9° e 16° (12° del Gran Premio)

Il Mondiale Enduro 2025 vede sempre più i colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI in evidenza. In un’impegnativa trasferta in Svezia a Skövde complici le basse temperature ed un percorso di gara difficile tra sassi e radici, due piloti coinvolti nel progetto sono stati i grandi protagonisti della graduatoria Youth. Alberto Elgari e Pietro Scardina si sono spartiti le vittorie ed i secondi posti nelle due giornate di gara. Elgari ha conquistato il primato sabato, mentre Scardina è salito sul gradino più alto del podio domenica. I due adesso figurano ai primi due posti in campionato con Elgari a precedere di soli 2 punti Scardina giusto al giro di boa della stagione 2025. Sempre nella classe riservata ai giovani talenti della specialità in sella a moto 125cc di cilindrata, Valentino Corsi ha riaffermato il suo buon momento classificandosi quarto in entrambe le giornate di gara. Un dodicesimo ed un nono posto a referto invece per il Campione Europeo Enduro Youth in carica Riccardo Pasquato, quest’anno alla sua prima stagione completa nel Mondiale Enduro. Passando alla Junior, Kevin Cristino lascia la Svezia al terzo posto in campionato. Sul più basso gradino del podio sabato, l’indomani ha concluso quinto a seguito di una penalizzazione di un minuto, ottenendo in ogni caso due terzi posti nella graduatoria Junior 2. Due sesti posti per il Campione del Mondo Youth in carica Manuel Verzeroli, terzo in entrambe le giornate nella Coppa del Mondo Junior 1. Buona prova anche da parte di Luca Colorio, settimo tra sabato e domenica conquistando due quarti posti della EJ1, mentre Davide Mei si è reso protagonista di un apprezzabile fine settimana: due volte nono nella classifica del Mondiale Junior, quarto e quinto della Coppa del Mondo EJ2.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI ENDURO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Enduro a Skövde

Youth

Alberto Elgari (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 1° e 2°

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e 1°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) 4° e 4°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 12° e 9°

Junior

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 3° e 5°

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 6° e 6°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 7° e 7°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 9° e 9°

Junior 1

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 3° e 3°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 4° e 4°

Junior 2

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 3° e 3°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 4° e 5°

La località di La Bresse nel Grand Est della Francia ha ospitato il primo appuntamento stagionale dell’Europeo Trial che ha richiamato al via nove dei dieci trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Reduce da un vero e proprio tour de force giramondo tra il Campionato Italiano, Scottish Six Days Trial e la trasferta in Giappone del Mondiale TrialGP Women, in questo primo round della serie continentale ha ottenuto due piazzamenti a podio Alessia Bacchetta, classificatasi terza in entrambe le giornate di gara della ECW (European Championship Women). Un quinto ed un undicesimo posto all’attivo invece per Fabio Mazzola, atteso protagonista della graduatoria Junior. Tre invece i trialisti coinvolti nel progetto impegnati nella ECY (European Championship Youth): Daniel Cerutti ha concluso settimo e undicesimo le due giornate, Edio Poncia ha ottenuto un quindicesimo ed un nono posto, sedicesimo in entrambe le gare in programma il debuttante Federico Bonfanti. Ottimi risultati sono emersi dai Pata Talenti Azzurri FMI iscritti alla IYC (International Youth Cup), con due dei trialisti più giovani saliti sul podio. Eros Parravicini ha concluso secondo sabato e quarto domenica, a piazzamenti invertiti nelle due giornate Giacomo Midali. Un dodicesimo ed un ottavo posto a referto per Filippo Colombo con Diego Mazzola quattordicesimo e tredicesimo.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Trial a La Bresse

ECW (European Championship Women)

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 3^ e 3^

ECJ (European Championship Junior)

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 5° e 11°

ECY (European Championship Youth)

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 7° e 11°

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 15° e 9°

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 16° e 16°

IYC (International Youth Cup)

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 2° e 4°

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 4° e 2°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 12° e 8°

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 14° e 13°

Supermoto alti e bassi nel secondo round degli Internazionali d’Italia Ph FMI

Presso il Circuito “Il Sagittario” di Latina si è svolto il secondo round degli Internazionali d’Italia Supermoto che ha riservato sensazioni e risultati contrastanti ai tre Pata Talenti Azzurri FMI impegnati. Esordiente quest’anno nella top class SM1, Matteo Andreotti ha rimediato ad una sfortunata Gara 1 conclusa al ventunesimo posto assoluto ed undicesimo della propria graduatoria Fast con una superlativa prestazione nella seconda manche. Nono nell’assoluta, il Campione SM3 in carica ha conquistato la vittoria di categoria che gli è valsa la terza posizione di giornata tra i piloti Fast, restando in piena corsa per la leadership di campionato dove attualmente figura in seconda posizione. A sua volta impegnato nella SM1 Fast, Gabriele Monica ha ben figurato in Gara 1 con il quattordicesimo posto assoluto ed il quarto di graduatoria, salvo vedersi costretto al ritiro nella seconda corsa in programma. Passando alla SM4, Antonino Navarria ha vissuto un fine settimana tutto in salita: decimo e dodicesimo nelle due gare, non è andato oltre la decima posizione di giornata, ritrovandosi ora sesto in campionato e quinto tra i piloti Under 35.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI SUPERMOTO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Internazionali d’Italia a Latina

SM1 Fast

Matteo Andreotti (L30 Racing KTM) 11° e 1° (3° di giornata)

Gabriele Monica (Bikers Racing Team Honda) 4° e ritirato (11° di giornata)

SM4

Antonino Navarria (Gazza Racing Honda) 10° e 12° (10° di giornata)

