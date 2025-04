Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 26 e 27 aprile 2025 Pini protagonista in Moto3, vittorie nel Campionato Italiano Motocross, Enduro e Trial

Ultimo fine settimana del mese di aprile ricco di impegni e di successi nelle più disparate specialità motociclistiche per i Pata Talenti Azzurri FMI.

Tra il Mondiale Moto3 a Jerez con Guido Pini in evidenza passando per le vittorie conseguite nel Campionato Italiano Motocross Prestige, Enduro Under 23 e Trial Outdoor, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e Pata Snack hanno archiviato il primo quadrimestre del 2025 promossi a pieni voti.

L’inizio della cosiddetta “stagione europea” del Motomondiale ha sincerato Guido Pini tra i protagonisti della classe Moto3 a Jerez de la Frontera. Al Gran Premio di Spagna il giovane motociclista toscano, alla sua stagione d’esordio nella serie iridata, ha concluso al settimo posto in gara, affermandosi come il miglior pilota italiano e debuttante all’esposizione della bandiera a scacchi. Sempre nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI, con l’undicesimo posto Luca Lunetta ha conservato la provvisoria Top-10 di campionato, riuscendo a porre rimedio ad un fine settimana iniziato tutto in salita. Sempre sul tracciato andaluso ha inoltre preso il via la stagione 2025 della Red Bull MotoGP Rookies Cup con i colori del progetto difesi nuovamente da Giulio Pugliese, autore di una rimarchevole prestazione nel corso delle qualifiche ufficiali suggellata dal quarto riferimento cronometrico. Nono in Gara 1, sfortunatamente nella seconda corsa in programma è finito a terra proprio nel corso dell’ultimo giro a seguito di un contatto con un altro pilota, episodio che ha vanificato un potenziale piazzamento nella Top-5.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale a Jerez

Moto3

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 7°

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) 11°

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Giulio Pugliese (Red Bull Rookies Cup KTM) 9° e ritirato

Ph FMI Motocross Zanchi e Lata mattatori nell’Italiano Prestige MX2

Il Crossodromo “Miravalle” di Montevarchi ha ospitato il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige 24MX/Ufo Plast Pro Series 2025 che ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI monopolizzare le prime due posizioni della classe MX2. Sulla pista di casa ed all’esordio stagionale nella serie tricolore, Ferruccio Zanchi ha conquistato la vittoria in entrambe le manche e di giornata a precedere il compagno di squadra Valerio Lata, penalizzato da due partenze da dimenticare, riuscendo tuttavia a conservare con gran vantaggio la leadership di campionato. Undicesimo posto di giornata tra i crossisti Elite invece per Brando Rispoli, mentre Alessandro Gaspari e Gennaro Utech hanno concluso rispettivamente terzo e quarto dell’evento per quanto concerne la graduatoria Fast.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano MX Prestige a Montevarchi

MX2

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 1° e 1° (1° di giornata Elite)

Valerio Lata (Honda HRC) 2° e 2° (2° di giornata Elite)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 16° e 12° (11° di giornata Elite)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Technology Honda) 14° e 16° (3° di giornata Fast)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 19° e 14° (4° di giornata Fast)

Ph FMI Motocross prosegue con successo il 2025 del Gruppo Femminile

Sempre a Montevarchi è andato in scena il terzo round del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile con le sette crossiste supportate dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack in grado di confermare quanto di buono espresso nelle precedenti prove di Latina e Mantova. Alla sua gara di casa, Clarissa Tognaccini si è distinta in positivo con il quarto posto assoluto di giornata, portando a termine le due manche in quarta e quinta posizione. Sesta di tappa Priska Busatto con un settimo ed un quinto posto all’attivo, conquistando punti utili per confermarsi in piena Top-5 di campionato. Al secondo posto di graduatoria Under 19 dell’evento e di campionato figura Cecilia Polato, due volte nona in gara al “Miravalle”, per una classe che vede sempre primeggiare Emanuela Talucci, decima e undicesima per il terzo di giornata di categoria. Al quarto posto di questa graduatoria Sofia Beltramo con due dodicesimi posti assoluti, quinta Chantal Pavoni classificatasi sedicesima e quindicesima. Nella Under 17 prosegue la grande stagione di Alessia Di Luccia, nuovamente primatista di categoria e sempre più detentrice della tabella rossa, annoverando un tredicesimo ed un quattordicesimo posto assoluti nelle due manche.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano MX Prestige a Montevarchi

Femminile

Clarissa Tognaccini (Megan Racing KTM) 4^ e 5^ (4^ di giornata)

Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) 7^ e 5^ (6^ di giornata)

Cecilia Polato (Polato Team GASGAS) 9^ e 9^ (9^ di giornata, 2^ Under 19)

Emanuela Talucci (DDC Racing Team Yamaha) 10^ e 11^ (11^ di giornata, 3^ Under 19)

Sofia Beltramo (T&P MX Training KTM) 12^ e 12^ (12^ di giornata, 4^ Under 19)

Alessia Di Luccia (Di Luccia Husqvarna) 13^ e 14^ (13^ di giornata, 1^ Under 17)

Chantal Pavoni (Turci Racing Team Husqvarna) 16^ e 15^ (15^ di giornata, 5^ Under 19)

Ph FMI Trial vittorie per Mazzola e Cerutti nel Campionato Italiano Trial

Vittorie, risultati e conferme importanti per i giovani trialisti coinvolti nel progetto impegnati nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor svoltosi a Camerino (Provincia di Macerata). Al debutto nella classe TR3 da Campione TR3 125 in carica, Fabio Mazzola ha conquistato la vittoria con margine, riaffermando il suo ottimo stato di forma testimoniato dai brillanti risultati finora conseguiti nel Mondiale Trial3. Proprio nella TR3 125 si è imposto un altro debuttante di categoria. Daniel Cerutti, secondo lo scorso anno nella MiniTrial A, si è garantito una splendida vittoria, rendendosi protagonista di due ottimi giri di gara. Al quarto posto Edio Poncia, Campione Italiao MiniTrial A in carica, penalizzato da qualche 5 di troppo dopo un incoraggiante avvio. Nella Femminile A la classifica di gara ha riservato un argento ad Alessia Bacchetta, seconda e recentemente salita sul podio anche nel Mondiale TrialGP Women.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Trial a Camerino

TR3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 1°

TR3 125

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 1°

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 4°

Femminile A

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 2^

Ph FMI Enduro successi a ripetizione nel Campionato Italiano Under 23

A Bedonia il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior 24MX 2025 ha riservato una serie di successi continui ai Pata Talenti Azzurri FMI, in grado di primeggiare nelle rispettive classi di appartenenza e ben figurare nell’assoluta. Questo il caso di Gabriele Melchiorri, il quale ha capeggiato la graduatoria di giornata, consolidando contestualmente la propria leadership di classe Cadetti 125. Nell’assoluta ha preceduto Simone Cagnoni, primatista della Junior 125 anche per quanto concerne la classifica di campionato, mentre Niko Guastini ha concluso secondo della Cadetti 125. Ritorno alla vittoria nella Junior 300 altresì per Davide Mei, mentre nella graduatoria Femminile conferma di Sara Traini, al secondo successo stagionale in due round e reduce da una positiva doppia-trasferta in Portogallo nell’Europeo Enduro.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Under 23 a Bedonia

Cadetti 125

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 1°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 2°

Junior 125

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 1°

Junior 300

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 1°

Femminile

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 1^

