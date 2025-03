Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 29 e 30 marzo 2025

Primi punti nel Mondiale Moto3 per Guido Pini, podi per Cagnoni e Guastini nell’Europeo Enduro. L’ultimo fine settimana del mese di marzo ha visto i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati su più fronti ed in differenti specialità motociclistiche.

Al Circuit of the Americas il terzo round del Mondiale Moto3 ha proiettato per la prima volta in zona punti l’esordiente Guido Pini, mentre in Portogallo l’appuntamento inaugurale dell’Europeo Enduro 2025 ha prodotto dei podi di classe Youth per Simone Cagnoni e Niko Guastini. In ambito nazionale, il Campionato Italiano Motocross Prestige ha riaffermato la supremazia in termini di successi nella classe MX2 di Valerio Lata con le crossiste coinvolte nel progetto in evidenza nella serie Femminile.

Velocità: primi punti nel Mondiale Moto3 per Guido Pini

Il Gran Premio delle Americhe 2025 svoltosi al Circuit of the Americas di Austin in Texas ha riservato alterne fortune ai due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Moto3. Il piazzamento finale di Guido Pini rientra senza dubbio tra le note positive. Al suo terzo gettone di presenza nel Motomondiale, il giovane Pata Talento Azzurro FMI nel corso del weekend è riuscito per la prima volta a rientrare nel Q2 delle qualifiche ufficiali dove ha spiccato il dodicesimo riferimento cronometrico. In gara il Campione 2022 della European Talent Cup e secondo classificato del Mondiale JuniorGP 2024 ha messo in mostra il suo valore e potenziale, conquistando con l’undicesimo posto al traguardo i primi 5 punti mondiali. Legittimo rammarico per un amaro epilogo del fine settimana da parte di Luca Lunetta. Positivo sesto in qualifica, dalla seconda fila si è reso autore di una combattiva prima parte della contesa. Sfortunatamente, una volta ritrovatosi al settimo posto da parte integrante del gruppo di piloti in lotta per il podio, una caduta in curva 18 nel corso del quinto giro l’ha costretto alla resa.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Moto3 ad Austin

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) 11°

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) ritirato

Enduro: positivo inizio di stagione nel Campionato Europeo

La località di Santiago do Cacem in Portogallo ha ospitato l’appuntamento inaugurale del FIM Europe Enduro European Championship 2025. Cinque i Pata Talenti Azzurri FMI presenti, confrontatisi su un terreno particolarmente sabbioso, riuscendo ad ottenere risultati di rilievo in questa prima sfida continentale della stagione. Nella classe Youth 125cc è salito sul podio in entrambe le giornate Simone Cagnoni, secondo e terzo conquistando punti preziosi per la classifica di campionato. Sabato ha centrato un analogo risultato Niko Guastini, terzo per poi concludere quarto l’indomani. In evidenza nella medesima classe anche Gabriele Melchiorri con un settimo ed un quinto posto, in particolar modo nella seconda giornata dove ha primeggiato in tre distinte prove speciali. In azione a Santiago do Cacem anche due motociclistiche del gruppo Pata Talenti Azzurri FMI Enduro. Sara Traini ha concluso al quarto posto le due giornate nella graduatoria Women, due volte nona altresì Asia Volpi.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Enduro a Santiago do Cacem

Youth

Simone Cagnoni (NSA Motors Racing Team Husqvarna) 2° e 3°

Niko Guastini (Osellini Husqvarna Motorcycles Team Enduro) 3° e 4°

Gabriele Melchiorri (Agon Squadra Corse TM Moto) 7° e 5°

Women

Sara Traini (Planet Racing Rieju) 4^ e 4^

Asia Volpi (GTS Motorsport Beta) 9^ e 9^

Motocross: nuova doppietta di Valerio Lata nell’Italiano Prestige MX2

Il Crossodromo Tazio Nuvolari di Mantova è stato teatro del secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige 24MX/Ufo Plast Pro Series 2025. Nella classe MX2 i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati si sono distinti nuovamente in positivo dopo il primo round vissuto ad Ottobiano, cominciando da una riconferma nell’assoluta di Valerio Lata. Reduce da un brillante primo scorcio di campionato nel Mondiale Motocross MX2 dove attualmente figura decimo in classifica, il crossista ha nuovamente dettato il passo a Mantova. Dopo la Superpole del sabato, domenica si è appropriato della vittoria in entrambe le gare in programma, confermandosi a punteggio pieno detentore della tabella rossa da capo-classifica di campionato. Nel novero dei crossisti coinvolti nel progetto, Simone Mancini ha concluso settimo e undicesimo le due manche per il decimo posto di giornata nella graduatoria Elite. Undicesimo altresì Brando Rispoli, buon ottavo in Gara 1 dopo una problematica prima manche conclusa in venticinquesima posizione. Al via per prepararsi ai prossimi impegni continentali del calendario, l’attuale leader dell’Europeo Motocross 125cc Niccolò Mannini ha portato a termine al diciottesimo posto la prima manche. Superato l’appuntamento al Crossodromo Mantovano, Alessandro Gaspari detiene la seconda posizione di campionato tra i piloti Fast. Con un ottavo e diciottesimo posto, secondo e ottavo di questa graduatoria, ha ottenuto la quarta posizione di tappa. Come ad Ottobiano inoltre Riccardo Pini si è garantito la vittoria nelle due manche del Gruppo B.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano MX Prestige a Mantova

MX2

Valerio Lata (Honda HRC) 1° e 1° (1° di giornata Elite)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 7° e 11° (10° di giornata Elite)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 25° e 8° (11° di giornata Elite)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 18° e ritirato (16° di giornata Elite)

Alessandro Gaspari (Martin Racing Tecnology Honda) 9° e 18° (4° di giornata Fast)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 1° e 1° (1° di giornata del Gruppo B)

Motocross: conferme a Mantova delle crossiste del Gruppo Femminile

Sempre a Mantova, trascorsi pochi giorni dall’esordio stagionale vissuto a Latina si è disputato il secondo round del Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile 2025 che ha visto la partecipazione di tutte e sette le crossiste coinvolte nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Per quanto concerne i risultati conseguiti nelle due gare in programma, con un decimo ed un settimo posto ha concluso ottava dell’evento Priska Busatto conquistando punti utili che la collocano in quinta posizione assoluta in campionato. Due piazzamenti nella Top-10 per Cecilia Polato, nona in entrambe le gare e nella classifica di tappa, per un secondo ed un terzo della graduatoria Under 19 che vale l’argento di categoria e l’analoga posizione in classifica. In progressiva ascesa Clarissa Tognaccini, decima grazie ad un dodicesimo ed un ottavo posto, mentre Chantal Pavoni classificatasi ottava e dodicesima ha concluso undicesima assoluta, terza di tappa e di campionato della Under 19. Proprio in questa graduatoria comanda Emanuela Talucci, due volte undicesima a Mantova, quarta e terza della Under 19 consentendole di conservare la tabella rossa da primatista under 19 tra le crossiste italiane. Come a Latina, anche al Crossodromo Mantovano ha primeggiato nella Under 17 Alessia Di Luccia annoverando un tredicesimo ed un quattordicesimo posto assoluti, primo e secondo di graduatoria. Sfortunatamente una brutta caduta dopo pochi giri di Gara 1 ha costretto alla resa Sofia Beltramo a causa di un ginocchio dolorante.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile a Mantova

Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) 10^ e 7^ (8^ di giornata)

Cecilia Polato (Polato Team GASGAS) 9^ e 9^ (9^ di giornata, 2^ Under 19)

Clarissa Tognaccini (Megan Racing KTM) 12^ e 8^ (10^ di giornata)

Chantal Pavoni (Turci Racing Team Husqvarna) 8^ e 12^ (11^ di giornata, 3^ Under 19)

Emanuela Talucci (Faieta Motors Yamaha) 11^ e 11^ (12^ di giornata, 4^ Under 19)

Alessia Di Luccia (Di Luccia Husqvarna) 13^ e 14^ (13^ di giornata, 1^ Under 17)

Sofia Beltramo (T&P MX Training KTM) ritirata e non partita

Trial: ultimo allenamento pre-stagionale in abbinamento al 1° Raduno Nazionale Under 21

In occasione del 1° Raduno Nazionale Trial Under 21 tenutosi sabato 29 e domenica 30 marzo si è svolto l’ultimo allenamento pre-stagionale del 2025 riservato ai Pata Talenti Azzurri FMI Trial. I dieci trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno condiviso l’Area Trial del Moto Club Valsassina a Cortenova (Provincia di Lecco) con 38 giovanissime e giovanissimi iscritti al Raduno, preparandosi nel migliore dei modi ai primi impegni agonistici della stagione. Seguiti dai Tecnici FMI della specialità, hanno presenziato tutti e dieci i trialisti quest’anno coinvolti nel progetto: in rigoroso ordine alfabetico Alessia Bacchetta, Federico Bonfanti, Daniel Cerutti, Filippo Colombo, Diego Mazzola, Fabio Mazzola, Giacomo Midali, Eros Parravicini, Edio Poncia e Gabriele Stecchetti. Per loro il calendario riserva il primo round del Campionato Italiano Trial a Camerino (Provincia di Macerata) in data 27 aprile, per quanto già questo fine settimana Alessia Bacchetta e Fabio Mazzola affronteranno a Benahavís in Spagna il primo appuntamento del Mondiale Trial 2025 rispettivamente nelle classi TrialGP Women e Trial3.

