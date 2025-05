Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 3 e 4 maggio 2025

Vittorie e podi tra il Mondiale Enduro e l’Europeo Motocross 125cc, buon esordio stagionale nel CIV Junior.

Primo weekend del mese di maggio con i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti in tutte le specialità motociclistiche che li hanno visti impegnati. Nel Mondiale Enduro il Gran Premio di Spagna ha riservato podi nella classe Youth per Pietro Scardina ed Alberto Elgari, mentre Kevin Cristino e Manuel Verzeroli hanno ben figurato nella graduatoria Junior. In Portogallo il fango di Agueda non ha fermato i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack impegnati nell’Europeo Motocross, proiettando sul podio della classe 125cc Nicolò Alvisi e Francesco Bellei, senza scordarsi di Simone Mancini e Ferruccio Zanchi in evidenza rispettivamente nell’Europeo 250cc e nel Mondiale MX2. Buon fine settimana anche per il Gruppo Femminile Motocross al Ciglione della Malpensa, mentre tra la prova inaugurale del Mondiale JuniorGP ad Estoril ed il primo round del CIV Junior a Magione i piloti della Velocità hanno conquistato risultati di prestigio.

Il Gran Premio di Spagna del Mondiale Enduro 2025 svoltosi ad Oliana ha riaffermato il valore ed il buon momento di forma dei Pata Talenti Azzurri FMI. Nella graduatoria Youth riservata ai giovanissimi in sella a moto 125cc di cilindrata due piloti coinvolti nel progetto si ritrovano ad una manciata di punti dalla leadership di campionato. Terzo sabato, l’indomani Pietro Scardina ha conquistato una spettacolare vittoria che gli consente di ritrovarsi a sole 5 lunghezze dalla testa della classifica. A 3 punticini dalla vetta altresì Albero Elgari, a sua volta grande protagonista in Spagna conquistando un doppio-piazzamento a podio: secondo sabato, terzo domenica. Due quinti posti a referto invece per Valentino Corsi attualmente sesto in campionato, mentre è ottavo nella generale il Campione Europeo Enduro Youth in carica Riccardo Pasquato, alla sua prima stagione completa nel Mondiale portando a termine le due giornate di gara rispettivamente al nono e settimo posto. Passando al Mondiale Enduro Junior, con un quinto ed un terzo posto Kevin Cristino contiene a 8 punti lo svantaggio in classifica, ritrovandosi contestualmente a sole 2 lunghezze dal comando della graduatoria di Coppa del Mondo Junior 2 con due secondi posti conseguiti in Spagna. In evidenza anche il Campione del Mondo Enduro Youth in carica Manuel Verzeroli, terzo e quarto della Junior, due volte secondo della EJ1, ribadendo di non aver incontrato particolari problematiche nel salto di categoria. Un sesto ed un ottavo posto, quarto e quinto della Junior 1, rappresenta il bottino ottenuto in Spagna da Luca Colorio. Ha vissuto un weekend più problematico del previsto invece Davide Mei, dodicesimo e ventitreesimo nelle due giornate, settimo e decimo per quanto concerne la Junior 2.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Enduro a Oliana

Youth

Pietro Scardina (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 3° e 1°

Alberto Elgari (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 2° e 3°

Valentino Corsi (Team KTM Pro Racing) 5° e 5°

Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 9° e 7°

Junior

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 3° e 4°

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 5° e 3°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 6° e 8°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 12° e 23°

Junior 1

Manuel Verzeroli (TM Moto Boano Factory Enduro Team) 2° e 2°

Luca Colorio (Triumph Motorcycles Italia Racing) 4° e 5°

Junior 2

Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team Specia) 2° e 2°

Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team) 7° e 10°

Motocross ancora un podio nell’Europeo 125cc per Alvisi e Bellei Ph FMI

Ad Agueda, eatro del sesto appuntamento stagionale dell’Europeo Motocross 125cc e del quinto riservato all’Europeo 250cc, i Pata Talenti Azzurri FMI hanno sfidato condizioni metereologiche proibitive, confermando nonostante le avversità il loro buon momento di forma. Partendo dalla ottavo di litro, due crossisti coinvolti nel progetto sono saliti sul podio dell’evento. Vincitore di Gara 1, Nicolò Alvisi con il settimo posto della seconda manche si è garantito l’argento di tappa a precedere Francesco Bellei, appropriatosi del bronzo dell’evento con un terzo ed un quarto nelle due manche. Con Bellei ed Alvisi rispettivamente secondo e terzo in campionato, altri tre Pata Talenti Azzurri FMI figurano nella Top-10 provvisoria dopo i primi sei round previsti dal calendario. All’ottavo posto Filippo Mantovani, quinto ad Agueda avendo portato a termine le due manche in sesta e quinta posizione. In piena Top-5 di campionato Niccolò Mannini, decimo in questa trasferta lusitana con un quinto ed un quattordicesimo posto a referto. Conserva la decima posizione nella generale altresì Riccardo Pini, a punti in Gara 1 classificandosi dodicesimo, contesa che ha visto Gennaro Utech concludere diciottesimo. Tra le note positive di questo appuntamento spicca Andrea Uccellini, da esordiente nella serie continentale autore di una pregevole Gara 2 centrando un’ottima decima posizione al traguardo. Sempre nel novero dei rookie della classe 125cc, David Cracco ha proseguito il suo percorso di crescita con un trentunesimo ed un ventottesimo posto. Nell’Europeo Motocross 250cc non si ferma la scalata al vertice di Simone Mancini, da debuttante già quinto in campionato. In Gara 1, dopo essersi ritrovato in testa, ha concluso al secondo posto, mentre nella seconda manche un inconveniente lo ha relegato all’ottavo posto di gara ed al quinto dell’evento. In costante progressione, a sua volta da debuttante nella quarto di litro Brando Rispoli si è distinto in positivo con una coriacea prestazione in una Gara 2 portata a termine al tredicesimo posto.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo Motocross ad Agueda

EMX125

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 7° (2° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 3° e 4° (3° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 6° e 5° (5° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 5° e 14° (10° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) 33° e 10° (14° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 12° e 28° (17° dell’evento)

Gennaro Utech (TM Moto Youth MX) 18° e ritirato (25° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) 31° e 29° (31° dell’evento)

EMX250

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 2° e 8° (5° dell’evento)

Brando Rispoli (Ghidinelli Racing Team KTM) 25° e 13° (17° dell’evento)

Motocross Zanchi sesto al Gran Premio del Portogallo del Mondiale MX2 Ph FMI

Sempre ad Agueda, il settimo appuntamento del Mondiale Motocross MX2 ha visto i due Pata Talenti Azzurri FMI costretti a fare i conti con piogge torrenziali ed una pista piena di fango, ma con la buona notizia rappresentata dalla conferma nella Top-10 di campionato. Sesto del Gran Premio ha concluso Ferruccio Zanchi, in costante progressione nel fine settimana. Dopo il dodicesimo tempo nelle prove cronometrate, ‘Ferro’ è riuscito a recuperare fino al nono posto nella manche di qualifica, per poi vivere due gare all’attacco. In Gara 1, dopo essersi ritrovato ad un certo punto in quarta posizione, ha concluso settimo, mentre nella seconda manche è transitato al nono posto all’esposizione della bandiera a scacchi. Le insidie di Agueda hanno tradito altresì Valerio Lata, undicesimo del Gran Premio del Portogallo. Quinto nelle prove cronometrate, a causa di una scivolata si è ritrovato costretto a vivere una manche di qualifica in rimonta fino al tredicesimo posto finale. L’indomani nelle due gare valevoli per il Gran Premio ha concluso nono e quindicesimo, con il bicchiere mezzo pieno rappresentato dalla decima posizione di campionato confermata in questa sua prima stagione completa nel Mondiale Motocross MX2.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Motocross MX2 ad Agueda

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) 7° e 9° (6° del Gran Premio)

Valerio Lata (Honda HRC) 9° e 15° (11° del Gran Premio)

Motocross risultati in crescendo per il Gruppo Femminile Ph FMI

Dal Crossodromo Miravalle di Montevarchi al celebre impianto del Ciglione della Malpensa, prosegue con convincenti performance espresse e risultati in crescendo la stagione 2025 nel Campionato Italiano Motocross Prestige da parte delle sette crossiste appartenenti al Gruppo Femminile dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross. A questo quarto appuntamento stagionale si è distinta in positivo Priska Busatto, classificatasi quarta assoluta di giornata con un quarto ed un quinto posto nelle due manche, lottando con grinta e determinazione per un posto sul podio. Grazie a questa combinazioni di risultati, adesso figura al terzo posto assoluto di campionato per quanto concerne le crossiste italiane impegnate nella serie tricolore. Buona prova anche da parte di Clarissa Tognaccini, confermatasi ad alti livelli dopo la più che positiva prestazione di Montevarchi, tanto da ottenere l’ottavo posto di giornata con un dodicesimo ed un sesto nelle due gare per l’ottavo assoluto in campionato. Due volte settima, Cecilia Polato ha concluso seconda di giornata nella graduatoria Under 19 con un secondo ed un primo posto, appropriandosi della tabella rossa da capo-classifica di categoria. Nella medesima graduatoria Chantal Pavoni si è classificata terza di giornata (3-4) arpionando il secondo posto in campionato a precedere Sofia Beltramo, quarta di tappa con un quarto ed un terzo nelle due manche. Sfortunatamente è stata costretta al forfait Emanuela Talucci, presentatasi a questo appuntamento al comando della Under 19, fuori gioco per una contusione riportata al via della prima manche. Passando alla graduatoria Under 17, con un nono ed un quattordicesimo posto assoluti, prima e seconda di categoria nelle due manche, Alessia Di Luccia ha potuto consolidare la sua leadership di campionato ritrovandosi undicesima nella generale.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Prestige Femminile a Malpensa

Priska Busatto (Pardi Racing Royal Pat KTM) 4^ e 5^ (4^ di giornata)

Cecilia Polato (Polato Team GASGAS) 7^ e 7^ (7^ di giornata, 2^ Under 19)

Clarissa Tognaccini (Megan Racing KTM) 12^ e 6^ (8^ di giornata)

Chantal Pavoni (Turci Racing Team Husqvarna) 8^ e 11^ (9^ di giornata, 3^ Under 19)

Sofia Beltramo (T&P MX Training KTM) 11^ e 10^ (11^ di giornata, 4^ Under 19)

Alessia Di Luccia (Di Luccia Husqvarna) 9^ e 14^ (12^ di giornata, 1^ Under 17)

Emanuela Talucci (DDC Racing Team Yamaha) ritirata e non partita

Velocità ad Estoril iniziata la stagione 2025 del FIM JuniorGP PH FMI

Al Circuito do Estoril ha preso il via la stagione 2025 del FIM JuniorGP con la presenza, tra la classe Moto3 e nella European Talent Cup, di cinque giovani piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. In un fine settimana caratterizzato da mutevoli condizioni metereologiche, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno maturato una proverbiale esperienza formativa per il futuro, in alcuni casi ottenendo risultati di rilievo. Questo il caso dei due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale JuniorGP, entrambi alla loro prima stagione completa nella classe Moto3 ed in grado di conquistare un piazzamento nella Top-5 nell’unica gara in programma. Leonardo Zanni ha infatti concluso al quarto posto a precedere Giulio Pugliese, quinto in un weekend vissuto in costante progressione. Tre invece i piloti coinvolti nel progetto impegnati nella competitiva European Talent Cup, tutti alla loro stagione d’esordio nella categoria. Il Campione CIV PreMoto3 in carica Cristian Borrelli si è distinto in positivo con un decimo posto in Gara 1 che gli ha permesso di conquistare i primi punti per la classifica di campionato. Traguardo sfiorato da Gionata Barbagallo con la diciassettesima posizione di Gara 2, mentre Edoardo Savino, a causa di una caduta nella Last Chance Race, non ha ottenuto il lasciapassare per le due gare.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel FIM JuniorGP ad Estoril

Mondiale JuniorGP

Leonardo Zanni (Finetwork XTI MIR Racing Team KTM) 4°

Giulio Pugliese (Aspar Junior Team CFMOTO) 5°

European Talent Cup

Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) 10° e ritirato

Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) ritirato e 17°

Edoardo Savino (Finetwork XTI MIR Racing Team) ritirato nella Last Chance Race

Velocità partenza sprint nel CIV Junior 2025 a Magione Ph FMI

Nel fine settimana L’Autodromo dell’Umbria di Magione ha ospitato l’atto inaugurale del CIV Junior 2025 che ha visto i più giovani Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità protagonisti in tutte le categorie in programma. Partendo dalla FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190, le due gare hanno visto il podio monopolizzato proprio dai piloti coinvolti nel progetto. Filippo Balestrero ha primeggiato in entrambe le gare, con gli altri due Pata Talenti Azzurri FMI presenti che si sono spartiti i restanti due gradini del podio: in Gara 1 ha concluso secondo Maicol Colazzo a precedere Carlo Mastrosimone, a posizioni invertite nella seconda corsa in programma. Il primo round della FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160 ha visto Daniel Putortì aggiudicarsi una splendida vittoria in Gara 2 dopo aver concluso al secondo posto la prima corsa in programma. Un quinto ed un quarto posto a referto altresì per Mattia Gabrielli, mentre al debutto Francesco Marzo ha fatto esperienza con un sesto ed un settimo posto all’attivo. Abitualmente impegnata nel Dunlop CIV Sportbike, a Magione ha corso nel CIV Femminile in qualità di wild card e di Campionessa Italiana in carica Josephine Bruno, monopolizzando la scena nella serie tricolore con la conquista della pole position e della vittoria nelle due gare in programma.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel CIV Junior a Magione

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190

Filippo Balestrero (M&T Squadra Corse) 1° e 1°

Maicol Colazzo (Leopard Academy) 2° e 3°

Carlo Mastrosimone (Leopard Academy) 3° e 2°

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160

Daniel Putortì (Team AC4) 2° e 1°

Mattia Gabrielli (Leopard Academy) 5° e 4°

Francesco Marzo (M&T Squadra Corse) 6° e 7°

CIV Femminile

Josephine Bruno (Gradaracorse Kawasaki) 1^ e 1^

Com. Stam. + foto FMI