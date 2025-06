Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 31 maggio e del 1° giugno 2025

Valerio Lata, Nicolò Alvisi e Filippo Mantovani stelle del Motocross, ottimi risultati nel Mondiale JuniorGP e nel Dunlop CIV.

Un fine settimana di gare caratterizzato da un comun denominatore: i Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti. I giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo in tutte le specialità che li hanno visti impegnati. A Teutschenthal il giro di boa del Mondiale Motocross MX2 ha visto Valerio Lata aggiudicarsi la gara di qualifica e sfiorare il podio del Gran Premio, traguardo raggiunto nell’Europeo EMX125 da Nicolò Alvisi e Filippo Mantovani, rispettivamente primo e terzo in campionato. Non sono mancate soddisfazioni nella Velocità nazionale ed internazionale con i piloti coinvolti nel progetto al top nel Mondiale JuniorGP a Jerez e nell’appuntamento del Dunlop CIV PreMoto3 al Mugello.

La storica pista del Talkessel di Teutschenthal ha ospitato il decimo round del Mondiale Motocross MX2 che ha proiettato ai vertici i colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Nel fine settimana del Gran Premio di Germania si è affermato tra i grandi protagonisti Valerio Lata, vincitore della corsa di qualifica e ad un soffio dal podio dell’evento. Velocissimo sin dalle prove libere, nel sabato di attività è stato autore di una straordinaria prestazione nella Qualifying Race. Autore dell’holeshot alla prima curva, con vantaggio ha conservato il comando fino all’esposizione della bandiera a scacchi, centrando così la personale prima vittoria in una gara di qualifica nella sua giovane carriera nel Mondiale MX2. L’indomani il diciannovenne crossista capitolino in forze al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro nuovamente si è attestato ai vertici della serie Under 23. Lottando con comprovati protagonisti della quarto di litro, ha concluso quarto le due gare in programma, mancando il podio solo per la discriminante rappresentata dal miglior risultato conseguito in Gara 2 dal Campione del Mondo in carica Kay de Wolf, terzo ad ex-aequo in termini di punti (36) ottenuti da Lata. Con questo superlativo weekend vissuto in Germania, il giovane Pata Talento Azzurro FMI adesso è ottavo in campionato con 265 punti a referto, tutto questo alla sua prima stagione completa nel Mondiale MX2. Sfortunatamente a seguito di un infortunio al ginocchio riportato nel corso delle prove è stato costretto al forfait Ferruccio Zanchi, il quale resta tuttavia decimo in campionato con i 220 punti finora totalizzati, nella speranza di accrescere questo bottino e di presenziare ai prossimi round previsti dal calendario. A questo appuntamento di Teutschenthal ha inoltre esordito nel Mondiale Motocross MX2 in qualità di wild card Simone Mancini. Abituale protagonista dell’Europeo EMX250, alla prima uscita mondiale ha ben figurato nelle prove, salvo poi incontrare svariate problematiche nelle gare dove è stato classificato in entrambe le circostanze al trentaduesimo posto.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale MX2 a Teutschenthal

Valerio Lata (Honda HRC) 4° e 4° (4° del Gran Premio)

Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) 32° e 32° (33° del Gran Premio)

Ferruccio Zanchi (Honda HRC) non partito

Raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2025, nell’Europeo Motocross 125cc complessivamente cinque Pata Talenti Azzurri FMI figurano ai primi 10 posti della classifica di campionato. L’ottavo round svoltosi a Teutschenthal ha riproposto due giovani crossisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack sul podio, entrambi in piena Top-3 della generale. Presentatosi in Germania da nuovo detentore della tabella rossa grazie all’affermazione conseguita ad Ernée, Nicolò Alvisi ha consolidato il suo vantaggio in classifica. Vincitore di Gara 1, con il quarto posto nella seconda manche si è garantito l’argento di tappa, rafforzando la propria leadership dell’Europeo EMX125. Oltre ad Alvisi, sale nuovamente sul podio ed al terzo posto di campionato Filippo Mantovani, due volte terzo nelle due manche confermando il suo ottimo momento di forma. Nel novero dei piloti coinvolti nel progetto è quarto in campionato Niccolò Mannini, settimo a Teutschenthal con un quarto ed un nono posto nelle due manche. Sesto nella generale altresì Francesco Bellei, il quale non è andato oltre la dodicesima posizione dell’evento per svariati episodi: in Gara 1 è stato retrocesso dal sesto all’undicesimo posto per aver mancato i controlli fonometrici, mentre nella seconda manche ha concluso sedicesimo. Nono in campionato Riccardo Pini, a punti in entrambe le gare della Germania classificandosi tredicesimo e diciottesimo. Da esordiente nella ottavo di litro, continua a mettersi in mostra Andrea Uccellini, il quale si è prodotto in una combattiva Gara 2 impreziosita dal decimo posto al traguardo. Complice la botta subita ad Ernée non ha preso parte alle due manche invece David Cracco, sceso in pista nel corso delle prove.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Europeo EMX125 a Teutschenthal

Nicolò Alvisi (Racestore KTM Factory Rookies) 1° e 4° (2° dell’evento)

Filippo Mantovani (MTA MX Racing KTM) 3° e 3° (3° dell’evento)

Niccolò Mannini (TM Moto CRD Motorsport) 4° e 9° (7° dell’evento)

Francesco Bellei (Fantic Factory Racing EMX) 11° e 16° (12° dell’evento)

Andrea Uccellini (Team Seven Motorsport Husqvarna) squalificato e 10° (15° dell’evento)

Riccardo Pini (Team MCV Motorsport TM Moto) 13° e 18° (16° dell’evento)

David Cracco (Dreams Racing KTM) non partito

Velocità weekend positivo nel Mondiale JuniorGP per Zanni e Pugliese Ph FMI

Jerez de la Frontera ha ospitato il secondo round del FIM JuniorGP 2025 con i Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente nelle posizioni che contano del Mondiale JuniorGP. Tra i protagonisti figura Leonardo Zanni, il quale lascia l’Andalusia al terzo posto nella classifica generale di campionato alla sua stagione d’esordio in Moto3. Dopo essersi qualificato in prima fila, il giovane motociclista capitolino ha lottato per il podio in entrambe le gare in programma, classificandosi al quarto posto in entrambe le circostanze a pochi millesimi dalla Top-3. Sesto in campionato figura altresì Giulio Pugliese, a sua volta esordiente tra le Moto3, il quale ha concluso in settima ed in decima posizione le due gare di Jerez. Passando alla European Talent Cup, hanno proseguito il loro percorso di crescita da esordienti i tre Pata Talenti Azzurri FMI impegnati. Dopo il diciannovesimo posto di Gara 1, nella seconda corsa in programma il Campione CIV PreMoto3 in carica Cristian Borrelli è riuscito ad agganciare la zona punti grazie al quindicesimo posto al traguardo. Rispettivamente terzo e sesto nella Last Chance Race, non hanno ottenuto il lasciapassare per le due gare invece Edoardo Savino e Gionata Barbagallo.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel FIM JuniorGP a Jerez

Mondiale JuniorGP

Leonardo Zanni (Finetwork XTI MIR Racing Team KTM) 4° e 4°

Giulio Pugliese (Aspar Junior Team CFMOTO) 7° e 10°

European Talent Cup

Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) 19° e 15°

Edoardo Savino (Finetwork XTI MIR Racing Team) 3° nella Last Chance Race

Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) 6° nella Last Chance Race

Dal Mugello Circuit, teatro del secondo appuntamento stagionale del Dunlop CIV 2025, sono giunte conferme importanti per i Pata Talenti Azzurri FMI. All’esordio quest’anno nel Dunlop CIV PreMoto3, Luca Rizzi ha conquistato la vittoria in Gara 1 e 2, classificandosi quarto nella Superpole Race. Con il bottino di punti totalizzato al Mugello sale al terzo posto in campionato, mentre conserva la tabella tricolore da capo-classifica Lorenzo Pritelli, secondo in Gara 1 e nella Superpole Race per poi concluder quinto in Gara 2. Un podio all’attivo anche per Luana Giuliani, confermatasi ai vertici della categoria con il terzo posto in Gara 1 ed il quinto nella Superpole Race. In evidenza a sua volta Elisabetta Monti, salita al settimo posto in campionato al culmine di un fine settimana vissuto in progressiva ascesa: settima in Gara 1 ed ottava nella Superpole Race, in Gara 2 ha poi centrato un sesto posto, restando sempre nel gruppo di testa. All’esordio in PreMoto3, Simone Vianello ha concluso in Top 10 Gara 1 e 2 rispettivamente all’ottavo e nono posto, classificandosi quattordicesimo nella Superpole Race. Rookie a sua volta, Vincenzo Di Veroli ha concluso dodicesimo e quindicesimo le due gare, diciassettesimo nella corsa sprint. Incoraggianti progressi ed un amaro epilogo altresì per Lorenzo Fino: tredicesimo in Gara 1 e dodicesimo nella Superpole Race, in Gara 2 è incappato in una rovinosa caduta all’altezza della seconda Arrabbiata. Passando al Dunlop CIV Sportbike, Josephine Bruno si è messa in mostra con un positivo decimo posto in Gara 1, portando a 10 il numero di punti finora totalizzati in questa sua stagione d’esordio nella categoria da Campionessa CIV Femminile in carica.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Dunlop CIV al Mugello

PreMoto3

Luca Rizzi (We Race Pos Corse) 1° e 1°, 6° nella Superpole Race

Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) 2° e 5°, 2° nella Superpole Race

Luana Giuliani (Angeluss Team) 3^ e 12^, 5^ nella Superpole Race

Elisabetta Monti (Buccimoto Factory) 7^ e 6^, 8^ nella Superpole Race

Simone Vianello (SM Corse Gea Motorsport) 8° e 9°, 14° nella Superpole Race

Vincenzo Di Veroli (SM Corse Gea Motorsport) 12° e 15°, 17° nella Superpole Race

Lorenzo Fino (Leopard Academy by Roc’N’Dea) 13° e ritirato, 12° nella Superpole Race

Sportbike

Josephine Bruno (Gradaracorse Aprilia) 10^ e 16^

Trial Fabio Mazzola convince nel Mondiale Trial3 in Corsica Ph FMI

La località di Calvi in Corsica ha ospitato il Gran Premio di Francia del Mondiale Trial 2025 che ha riportato in azione i giovani protagonisti della classe Trial3. Unico portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI presente, Fabio Mazzola ha riaffermato il suo ottimo momento, dando seguito ai brillanti risultati espressi in questo primo scorcio di stagione confermandosi in piena Top-5 della classifica di campionato. Sabato 31 maggio nella prima giornata di gara è stato classificato sesto in virtù di un settimo e di un quarto posto nei due giri, da quest’anno intese come gare singole che assegnano punti per il campionato. L’indomani si è ulteriormente migliorato, ottenendo dei piazzamenti di rilievo nella combattutissima classe Trial3. Al primo giro ha concluso terzo, classificandosi quinto di giornata a seguito del quinto posto di Gara 2. Con un bottino di 133 punti il giovane trialista supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ha consolidato la sua quinta posizione provvisoria nella graduatoria del Mondiale Trial3.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Trial a Calvi

Trial3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 6° (7-4) e 5° (3-5)

